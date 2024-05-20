Жители треснувшего дома на Саввы Кожевникова получат по 100 тысяч от мэрии

Жильцов разместили в маневренном фонде Источник: пресс-служба СК по НСО / пресс-служба прокуратуры по НСО











Мэрия Новосибирска планирует выплатить по 100 тысяч рублей жильцам дома на улице Саввы Кожевникова, 2. Ранее пострадавших эвакуировали из-за крупных трещин в стенах. Проект постановления опубликовали на сайте администрации.



Согласно документу, 100 тысяч рублей выделят на каждую квартиру, компенсацию заплатят пострадавшим собственникам, либо нанимателю по договору социального найма. Кроме того, по 32 тысячи рублей полагается всем, кто зарегистрирован по месту жительства или фактически проживал в доме. Обещают компенсировать и арендную плату за жилье, если пострадавший не может проживать в маневренном фонде — не более 10 тысяч рублей в месяц, на период угрозы обрушения.

Если же жильцы на период угрозы проживают в частном доме, на даче и в садовых домах, где есть только печное отопление, то в виде компенсации расходов на твердое топливо готовы отдать не более 15 тысяч рублей.

Деньги планируют выплатить из бюджета Новосибирска. Пока это только проект постановления, в документ могут быть внесены изменения.