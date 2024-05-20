НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+11°

пасмурно, без осадков

ощущается как +10

2 м/c,

вос.

 747мм 95%
Подробнее
4 Пробки
USD 90,99
EUR 98,78
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Под Дендропарком передумали строить магистраль

Выбираем лучший бизнес вместе
Что с выпускными
Кто шантажирует школьников
Квартал Победы
Сколько стоит отдых в Турции
Делают город круче
Зарплаты по 400 тысяч в месяц
Врачи о главных проблемах
Живет в квартире с мангустом
НГС в Telegram
Город Жители треснувшего дома на Саввы Кожевникова получат по 100 тысяч от мэрии

Жители треснувшего дома на Саввы Кожевникова получат по 100 тысяч от мэрии

Проект постановления опубликовали на сайте администрации

1 786
22 комментария
Жильцов разместили в маневренном фонде

Мэрия Новосибирска планирует выплатить по 100 тысяч рублей жильцам дома на улице Саввы Кожевникова, 2. Ранее пострадавших эвакуировали из-за крупных трещин в стенах. Проект постановления опубликовали на сайте администрации.

Согласно документу, 100 тысяч рублей выделят на каждую квартиру, компенсацию заплатят пострадавшим собственникам, либо нанимателю по договору социального найма. Кроме того, по 32 тысячи рублей полагается всем, кто зарегистрирован по месту жительства или фактически проживал в доме. Обещают компенсировать и арендную плату за жилье, если пострадавший не может проживать в маневренном фонде — не более 10 тысяч рублей в месяц, на период угрозы обрушения.

Если же жильцы на период угрозы проживают в частном доме, на даче и в садовых домах, где есть только печное отопление, то в виде компенсации расходов на твердое топливо готовы отдать не более 15 тысяч рублей.

Деньги планируют выплатить из бюджета Новосибирска. Пока это только проект постановления, в документ могут быть внесены изменения.

Жильцов дома на Саввы Кожевникова, 2 у «Бугринской рощи» экстренно эвакуировали из-за разрушения стен 10 мая, здание, по словам местных, разрушалось в течение трех дней. Пострадавших разместили в маневренном фонде. После случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту некачественного оказания услуг, ход расследования контролирует прокуратура региона.

ПО ТЕМЕ
Жильцы Выплаты Компенсации Средства Деньги Дом
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Время ревности и вложений: Венера переходит в знак Тельца — новосибирский астролог дала советы на это время
Юлия Тарантина
Мнение
Смесь «бондианы» и Тарантино: в российский прокат вышел новый фильм Гая Ричи — почему смотреть его не обязательно
Екатерина Евстафьева
Журналист
Мнение
«Терпеть не могу, когда другие ноют». Как пенсионерка живет на 23 тысячи рублей и не экономит
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Степан,  29

Валентин,  47

Толик,  28

Yur,  42

Nata,  47

Marina,  42

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление