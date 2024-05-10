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Происшествия СК возбудил дело после эвакуации 16 жителей из дома с трещинами на Саввы Кожевникова в Новосибирске

СК возбудил дело после эвакуации 16 жителей из дома с трещинами на Саввы Кожевникова в Новосибирске

Прокуратура контролирует вопрос предоставления гражданам жилья из маневренного фонда

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Трещины в доме образовались вечером 9 мая

Следственный комитет возбудил уголовное дело по фату некачественного оказания услуг после эвакуации 16 жильцов дома с трещинами на улице Саввы Кожевникова, 2. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.

В ведомстве сообщили, что вечером 9 мая из-за просадки грунта под отмосткой жилого дома на улице Саввы Кожевникова произошло частичное проседание фундамента одного из подъездов дома.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК РФ).

— В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц управляющей компании и иных учреждений, обслуживающих дом. В настоящий момент решается вопрос о предоставлении жителями жилья из манёвренного фонда, — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, в свою очередь, сообщили, что контролируют ход расследования уголовного дела, а также решения вопроса о предоставлении гражданам жилья из маневренного фонда.

Ранее мэр Новосибирска Максим Кудрявцев назвал критической ситуацию в доме на улице Саввы Кожевникова,2. Из дома эвакуировали 16 человек, это жильцы первого подъезда.

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