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Город Критическая ситуация: мэр Новосибирска рассказал об эвакуации 16 человек из дома с трещинами на Саввы Кожевникова

Критическая ситуация: мэр Новосибирска рассказал об эвакуации 16 человек из дома с трещинами на Саввы Кожевникова

Прокуратура начала проверку состояния дома

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Эвакуация жильцов проведена в ночь на 10 мая

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев назвал критической ситуацию в доме на улице Саввы Кожевникова, 2, из которого из-за трещин эвакуировали 16 человек. В одной из квартир дома произошло смещение несущей балки.

Как написал Кудрявцев в своем Telegram-канале, в стене дома появилась трещина. На место происшествия были направлены спасатели МАСС. В дальнейшем было принято решение об отселении жильцов первого подъезда — это 16 человек, проживающие в шести квартирах.

Дом осмотрели представители комиссии по ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности города Новосибирска. Было принято решение признать ситуацию критической, после предоставления ООО «УК Домовой» заключения экспертизы состояния дома будет организована разработка документации на ремонт аварийных конструкций. До завершения ремонта жильцы дома будут находиться в маневренном фонде муниципалитета.

— Организован контроль за состоянием дома до полного завершения аварийных работ, — добавил Максим Кудрявцев.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, в свою очередь сообщили о проведении проверки по фату трещин в доме №2 на улице Саввы Кожевникова. При наличии оснований прокуратурой будут приняты меры реагирования.

Ранее спасатели убрали опасные конструкции с крыши дома на улице Советской после пожара. Само возгорание, как утверждается, началось из-за камина в одной из квартир.

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Новосибирск Мэрия Новосибирска Максим Кудрявцев Аварийный дом
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