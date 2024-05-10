Стены разрушались три дня: 16 человек экстренно эвакуировали из дома на Саввы Кожевникова из-за трещин шириной с кулак — видео

Жителей дома №2 на улице Саввы Кожевникова у «Бугринской рощи» экстренно эвакуировали из-за разрушения стен в здании. Пока людей временно разместили в маневренном фонде.
Как сообщила НГС жительница дома Александра, сама эвакуация проводилась поздним вечером 9 мая.
— Стены в квартирах у нас стремительно разрушались в течение трех дней. Всюду трещины у нас появились, и на потолке, и на стенах, — рассказала Александра.
По словам местной жительницы, в эвакуации участвовали сотрудники МЧС, представители районной администрации, специалисты соцподдержки.
Генеральный директор УК «Домовой плюс» Сергей Минаев, чья организация обслуживает дом, в беседе с корреспондентом НГС подтвердил информацию об эвакуации жителей первого подъезда дома.
— Вчера ночью с 11 до часу ночи проводили эвакуацию вместе с администрацией, МЧС и другими. Эвакуировали первый подъезд, всего 16 человек. Дом старый, 1956 года постройки. Там была авария рядом с ним, что-то подмыло, вода зашла в подвал и дом дал крен, — рассказал НГС Минаев.
По его словам, в ближайшее время будет проведена экспертиза состояния здания. После заключения будет понятно, пригоден ли дом к дальнейшему проживанию. Если нет — его должны признать аварийным и снести, а людей — расселить. Пока же люди будут находиться в маневренном фонде.
Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать подробности инцидента и о будущих мерах поддержки жителей дома на Саввы Кожевникова.
Ранее спасатели убрали опасные конструкции с крыши дома на улице Советской после пожара. Само возгорание, как утверждается, началось из-за камина в одной из квартир.