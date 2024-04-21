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Происшествия «Хотели сделать камин»: жители сгоревшей квартиры на Советской обвинили соседей в мощном пожаре

«Хотели сделать камин»: жители сгоревшей квартиры на Советской обвинили соседей в мощном пожаре

Дорога рядом с пожаром перекрыта

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Дорогу рядом с пожаром перекрыли

В Новосибирске жительница дома Алиса рассказала, что причиной пожара на Советской мог стать ремонт у соседей. Девушка живет на последнем этаже дома, в котором в ночь с 20 на 21 апреля загорелась крыша.

— Новые соседи решили себе сделать камин, пока что говорят, то что это из-за соседей, на крыше стоял огромный грохот и летели куски дома, выгорела вся крыша — весь 10-й этаж, на данный момент мы живем в квартире родственников, — рассказала НГС Алиса.

Жительница дома проснулась от того, что на крыше был шум и что-то гремело. Алиса посмотрела в окно и в отражении окон соседнего дома увидела пожар. Алиса вывела всех из квартиры на улицу. Никто не пострадал.

Сейчас на месте пожара продолжают работать спасатели МЧС и МАСС. В телеграм-канале МАСС опубликовали видео, как идут работы по разбору крыши и устранению последствий.

На месте работал 121 человек

Дорогу, как рассказывают читатели НГС, перекрыли. Дыма уже нет. Перекрытие дороги также показано на карте 2ГИС.

Пожар произошел напротив Нарымского сквера

Как рассказали в пресс-службе МЧС России, площадь пожара составила 900 квадратных метров. Пострадавших нет — 40 человек из здания эвакуировались самостоятельно.

Вечером 17 апреля на левом берегу Новосибирска произошел пожар. В городе загорелся частный дом.

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