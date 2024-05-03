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Политика Россиян спросили, что они думают о работе президента

Россиян спросили, что они думают о работе президента

ФОМ подсчитал, как изменился уровень доверия

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Опрос показал, что уровень доверия президенту составляет 83%

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину увеличился на 4 процентных пункта и составляет 83%. Также 83% респондентов считают, что он работает хорошо. Об этом свидетельствуют результаты очередного еженедельного опроса фонда «Общественное мнение».

— О доверии Владимиру Путину заявили 83% россиян (плюс 4 процентных пункта за неделю). Также большинство населения (83% — плюс 3 процентных пункта) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства, — прокомментировали в ФОМ.

Положительную оценку работы правительства дали 58% участников опроса (плюс 3 п.п.). О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 60% опрошенных (плюс 5 процентных пунктов).

Уровень поддержки «Единой России» вырос на 4 процентных пункта и составил 50%, КПРФ потеряло один процентный пункт — 7%. Не изменились показатели у ЛДПР (8%), «Справедливой России — За правду» (3%) и «Новых людей» (4%).

* Опрос провели 26–28 апреля среди 1,5 тысячи россиян.

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