Вцепился в березу: в Новосибирской области спасли медвежонка, который не мог слезть с дерева

В Мошковском районе Новосибирской области с дерева сняли застрявшего медвежонка. Об этом рассказали в официальном канале Министерства природных ресурсов региона.
Сотрудники минприроды совместно с ветеринарами помогли медвежонку. Животное осмотрели — с ним оказалось все в порядке. Медвежонка отпустили в лес.
Как видно на опубликованном видео, голову животного укутали в куртку. Сейчас специалисты надеются, что мама недалеко ушла и сможет вернуться за медвежонком.
Вчера, 2 мая, в Новосибирске бобер остановил движение на дамбе ГЭС. На видео попало, как мужчина перевел животное через дорогу.