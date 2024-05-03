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Животные Вцепился в березу: в Новосибирской области спасли медвежонка, который не мог слезть с дерева

Вцепился в березу: в Новосибирской области спасли медвежонка, который не мог слезть с дерева

Животное отпустили в лес

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Медведицы поблизости не было

В Мошковском районе Новосибирской области с дерева сняли застрявшего медвежонка. Об этом рассказали в официальном канале Министерства природных ресурсов региона.

Сотрудники минприроды совместно с ветеринарами помогли медвежонку. Животное осмотрели — с ним оказалось все в порядке. Медвежонка отпустили в лес.

Животное осмотрели

Как видно на опубликованном видео, голову животного укутали в куртку. Сейчас специалисты надеются, что мама недалеко ушла и сможет вернуться за медвежонком.

Вчера, 2 мая, в Новосибирске бобер остановил движение на дамбе ГЭС. На видео попало, как мужчина перевел животное через дорогу.

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Медвежонок Новосибирская область Дерево Министерство природы
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