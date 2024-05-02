НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

6 м/c,

южн.

 740мм 86%
Подробнее
5 Пробки
USD 91,78
EUR 98,03
Реклама

СРОЧНО

Самые высокооплачиваемые вакансии в Новосибирске

Голосуем на Народной премии
Что накрыть на пасхальный стол
Где построят новые мосты
Кого посадили этой весной
Как провести майские
Убытки сервисов доставки
Идти к врачу или нет
Вопросы ЕГЭ по истории
Онлайн-неделя моды
НГС в Telegram
Животные Подгонял его бутылкой: новосибирец перевел бобра через дорогу на дамбе — забавное видео

Подгонял его бутылкой: новосибирец перевел бобра через дорогу на дамбе — забавное видео

Мужчина отогнал грызуна на обочину

4 065
33 комментария
Видео было снято сегодня

В Новосибирске бобер остановил движение на дамбе ГЭС. На видео попало, как мужчина перевел животное через дорогу. Он подгонял бобра с бутылкой в руках.

Как рассказали в телеграм-канале «АСТ-54 black», инцидент произошел сегодня. Водители терпеливо дождались, как бобер дошел до обочины.

Бобер под конец грозно обернулся к провожатому

На видео также можно заметить, что с противоположной стороны собрался небольшой затор.

Сегодня спасатели МАСС предупредили новосибирцев об опасности встреч с бобрами. Животные могут напасть на рыбаков и любителей гулять по берегам рек, защищая свое потомство.

ПО ТЕМЕ
Бобер Животное Новосибирск Дамба
Лайк
LIKE13
Смех
HAPPY8
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Недоступная среда: молодые родители попробовали проехать с коляской в новосибирском метро — почему это нереально
Алексей Тихонов
Мнение
Время манипуляций и интриг: начинается ретроградный Плутон — на что он может влиять
Марина Шумкина
Мнение
Водолеям — выигрыш, Козерогам — отговорки: чего ждать в мае всем знакам Зодиака. Таро-прогноз
Анастасия Першина
Рекомендуем
Знакомства

Илья,  45

Наталья,  44

Серж,  39

i60463689,  62

Julia,  33

Владимир,  47

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Изготовление и монтаж лестниц на металлокаркасе

105 000 ₽

Добавить объявление