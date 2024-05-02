Подгонял его бутылкой: новосибирец перевел бобра через дорогу на дамбе — забавное видео

В Новосибирске бобер остановил движение на дамбе ГЭС. На видео попало, как мужчина перевел животное через дорогу. Он подгонял бобра с бутылкой в руках.
Как рассказали в телеграм-канале «АСТ-54 black», инцидент произошел сегодня. Водители терпеливо дождались, как бобер дошел до обочины.
На видео также можно заметить, что с противоположной стороны собрался небольшой затор.
Сегодня спасатели МАСС предупредили новосибирцев об опасности встреч с бобрами. Животные могут напасть на рыбаков и любителей гулять по берегам рек, защищая свое потомство.