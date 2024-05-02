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Животные Новосибирцев предупредили об агрессивных бобрах — когда эти звери могут напасть

Новосибирцев предупредили об агрессивных бобрах — когда эти звери могут напасть

Встретиться с грызунами могут рыбаки

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В бобровую нору можно провалиться и по пояс, и полностью

Спасатели МАСС предупредили новосибирцев об опасности встреч с бобрами. Животные могут напасть на рыбаков и любителей гулять по берегам рек, защищая свое потомство.

Спасатели рассказали, что при встрече с бобром не нужно паниковать или наоборот пытаться погладить или покормить животное. Фотографировать бобра со вспышкой — тоже плохая идея. Вместо этого нужно замереть на месте и дождаться, пока бобр уплывет.

Среди опасностей, связанных с бобрами не только возможность их нападения на человека.

— Пробираясь по берегу, можно провалиться одной ногой в трещину, которая переходит в бобровую нору, и получить вывих или перелом, — рассказали спасатели. — Можно провалиться по пояс и тоже получить травмы. Также можно провалиться ногами или всем телом, при этом потревожив заботящихся о потомстве и агрессивных бобров, которые могут напасть на рыболова.

Ранее НГС писал о том, как житель Новосибирской области снял на видео бобра в Сузунском районе. Животное двигалось в сторону деревни Бобровка.

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Бобр Бобры Спасатели МАСС
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