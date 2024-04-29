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Животные Не испытывает страха перед людьми: под Новосибирском к людям вышел бобер — видео

Не испытывает страха перед людьми: под Новосибирском к людям вышел бобер — видео

Кадры сняты у населенного пункта Бобровка

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Жители Новосибирской области сняли на видео отважного бобра. Кадры опубликованы на странице газеты «Новая жизнь» в социальной сети «Вконтакте».

Авторы видео сообщили, что сняли бобра по пути в населенный пункт Бобровка в Сузунском районе. Судя по опубликованным кадрам, животное оказалось взъерошенным, но не боялось людей.

— У него одна цель, только вперёд, только в Бобровку, — также говорится в подписи к опубликованному видео.

Сообщается, что в середине апреля бобра видели и жители поселка Сузун. Тогда, как сообщалось, животное «напористо преследовало» жителей у местного водопада. К счастью, обошлось без происшествий.

Ранее в Новосибирске спасатели сняли на видео спасение рыжего кота. Он застрял в проеме окна.

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Новосибирская область Животные Бобры
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