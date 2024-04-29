Не испытывает страха перед людьми: под Новосибирском к людям вышел бобер — видео

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, Газета «Новая жизнь», vk.com











Жители Новосибирской области сняли на видео отважного бобра. Кадры опубликованы на странице газеты «Новая жизнь» в социальной сети «Вконтакте».



Авторы видео сообщили, что сняли бобра по пути в населенный пункт Бобровка в Сузунском районе. Судя по опубликованным кадрам, животное оказалось взъерошенным, но не боялось людей.

Источник: Газета «Новая жизнь», vk.com

— У него одна цель, только вперёд, только в Бобровку, — также говорится в подписи к опубликованному видео.



Сообщается, что в середине апреля бобра видели и жители поселка Сузун. Тогда, как сообщалось, животное «напористо преследовало» жителей у местного водопада. К счастью, обошлось без происшествий.

