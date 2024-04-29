Не испытывает страха перед людьми: под Новосибирском к людям вышел бобер — видео

Жители Новосибирской области сняли на видео отважного бобра. Кадры опубликованы на странице газеты «Новая жизнь» в социальной сети «Вконтакте».
Авторы видео сообщили, что сняли бобра по пути в населенный пункт Бобровка в Сузунском районе. Судя по опубликованным кадрам, животное оказалось взъерошенным, но не боялось людей.
— У него одна цель, только вперёд, только в Бобровку, — также говорится в подписи к опубликованному видео.
Сообщается, что в середине апреля бобра видели и жители поселка Сузун. Тогда, как сообщалось, животное «напористо преследовало» жителей у местного водопада. К счастью, обошлось без происшествий.
Ранее в Новосибирске спасатели сняли на видео спасение рыжего кота. Он застрял в проеме окна.