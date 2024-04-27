«Деблокирование кота»: новосибирские спасатели сняли экшн с рыжим зверем, который застрял в проеме окна

Животное спасли сегодня утром Источник: «Спасатели МАСС» / Telegram











27 апреля спасатели вытащили из оконного проема рыжего кота, который застрял в квартире на Ясном берегу в Новосибирске. Об этом в своем Telegram-канале сообщила служба МАСС.



Питомец оказался в проеме окна, открытого на проветривание. В ролике, опубликованном на канале, видно, что кот повис.



— Быстро вызволили рыжего хулигана, а тот в благодарность дал погладить свой животик и немножко пошипел. Восприняли это как «Спасибо, спасатели», — говорится в сообщении.



Видео спасения Источник: «Спасатели МАСС» / Telegram

Ранее в Новосибирске спасли кота с ожогом на всю спину — ему пришлось сделать операцию. К волонтерам его принесла учитель русского языка. В прошлом году в городе был спасен одноглазый рыжий кот Пират.



Также новосибирцы спасли и вылечили кошку, которую бросили в костер живодеры. Люди собрали более двух сотен тысяч рублей, в том числе на помощь другим животным.

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