Власти Новосибирска пообещали три новых школы и три детсада на Лесоперевалке: но денег на них пока нет

Пока дети и подростки Лесоперевалки вынуждены посещать переполненную школу №72 — единственную на территории микрорайона Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Мэрия Новосибирска сообщила, что по проекту планировки в микрорайоне Лесоперевалка появятся шесть объектов образования.



— Предусмотрено размещение трех новых школ общей вместимостью 2150 мест: по улицам Ясный берег, 1-й Чулымской и Попова. А также 3-х новых детских садов общей вместимостью 830 мест, — говорится в ответе на запрос НГС.



Детсады должны появиться на тех же улицах, что и школы. Расчетный срок, предусмотренный проектом планировки, — до 2030 года. К этому сроку также реконструируют существующие объекты образования: в школе №72 увеличат число мест до 1100, в детсаду №66 — до 270.



Два участка, где планируется строительство школы и детсада, как подчеркнули власти, находятся в частной собственности застройщика (ООО «Группа Мета», которая строит жилмассив «Ясный берег»).



— Мэрией города Новосибирска ведется работа с застройщиком по передаче земельных участков, предусмотренных для размещения школы в составе с детским садом, и проектной документации на их строительство с положительным заключением государственной экспертизы в муниципальную собственность. На сегодняшний день в бюджете города Новосибирска на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов бюджетные ассигнования на строительство вышеуказанных объектов образования не предусмотрены, — добавили в мэрии.



В начале марте первому заместителю председателя правительства Владимиру Знаткову направили предложения о финансировании строительства объектов образования. В списке фигурировала школа на 1-й Чулымской.



В прошлом году НГС побывал на встрече акционера ООО «Группы Мета» Владимира Мартыненкова и жителей жилмассива, которые возмущались отсутствием обещанной школы. Представитель застройщика объяснял, что земля под строительство учреждения имеется, необходимо лишь дождаться третьей экспертизы проекта для определения стоимости строительства, а дальше «нужно молиться, чтобы вывалились где-нибудь государственные деньги, которые выделят региону».

