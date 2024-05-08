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Образование Власти Новосибирска пообещали три новых школы и три детсада на Лесоперевалке: но денег на них пока нет

Власти Новосибирска пообещали три новых школы и три детсада на Лесоперевалке: но денег на них пока нет

Объекты должны появиться на улицах 1-я Чулымская, Попова и Ясный берег

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Пока дети и подростки Лесоперевалки вынуждены посещать переполненную школу №72 — единственную на территории микрорайона

Мэрия Новосибирска сообщила, что по проекту планировки в микрорайоне Лесоперевалка появятся шесть объектов образования.

— Предусмотрено размещение трех новых школ общей вместимостью 2150 мест: по улицам Ясный берег, 1-й Чулымской и Попова. А также 3-х новых детских садов общей вместимостью 830 мест, — говорится в ответе на запрос НГС.

Детсады должны появиться на тех же улицах, что и школы. Расчетный срок, предусмотренный проектом планировки, — до 2030 года. К этому сроку также реконструируют существующие объекты образования: в школе №72 увеличат число мест до 1100, в детсаду №66 — до 270.

Два участка, где планируется строительство школы и детсада, как подчеркнули власти, находятся в частной собственности застройщика (ООО «Группа Мета», которая строит жилмассив «Ясный берег»).

— Мэрией города Новосибирска ведется работа с застройщиком по передаче земельных участков, предусмотренных для размещения школы в составе с детским садом, и проектной документации на их строительство с положительным заключением государственной экспертизы в муниципальную собственность. На сегодняшний день в бюджете города Новосибирска на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов бюджетные ассигнования на строительство вышеуказанных объектов образования не предусмотрены, — добавили в мэрии.

В начале марте первому заместителю председателя правительства Владимиру Знаткову направили предложения о финансировании строительства объектов образования. В списке фигурировала школа на 1-й Чулымской.

В прошлом году НГС побывал на встрече акционера ООО «Группы Мета» Владимира Мартыненкова и жителей жилмассива, которые возмущались отсутствием обещанной школы. Представитель застройщика объяснял, что земля под строительство учреждения имеется, необходимо лишь дождаться третьей экспертизы проекта для определения стоимости строительства, а дальше «нужно молиться, чтобы вывалились где-нибудь государственные деньги, которые выделят региону».

В конце апреля НГС обращался к застройщику, чтобы узнать, как сейчас обстоят дела с выделением средства, но в пресс-службе ответили, что «комментариев по данной теме застройщик не дает».

ПО ТЕМЕ
Лесоперевалка Школы Детсад Строительство школ
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