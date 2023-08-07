«Где наша школа?»: почему на участке для современной «ЯШколы» в Новосибирске живут бездомные собаки — ее ждут пять лет

Красные дома с множеством окон — «Ясный берег», бело-голубые дома с картинками «венецианской» жизни рядом — жилой комплекс «Венеция». Жители обоих ЖК не считают, что есть какое-то четкое разделение. Об этом говорит и адрес встречи: просто улица, на которой стоят здания от разных застройщиков, так и называется — Ясный Берег. Нет четкого разделения еще и потому, что боль на всех одна — нет школы. И школа эта должна была быть общей для всех ЖК.



По словам жителей, построить учебное заведение обещали давно. Кто-то покупал квартиру в 2019 году, и уже тогда говорили про это, а кто-то ждет школу с 2016 года. Сейчас на территории, где уже как несколько лет должно было бы стоять здание или хотя бы вестись стройка, только кусты, разросшаяся трава и деревья.

