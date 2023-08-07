«Где наша школа?»: почему на участке для современной «ЯШколы» в Новосибирске живут бездомные собаки — ее ждут пять лет

Жители ЖК «Ясный берег» несколько лет ждут, когда в районе построят современную школу. Сейчас детям приходится учиться в 72-й, которая, по словам родителей, переполнена. Проект нового здания уже готов и проходит экспертизу, но денег на строительство пока не выделили. На днях жители ЖК встретились с представителями компании-застройщика. На встрече была и журналист НГС. Читайте в репортаже, как жителям объяснили отсутствие школы.
Где школа?
Встреча представителей «Ясного берега» и жильцов прошла на площадке перед домами.
— Я думал, встреча будет в «Ясном береге», там вас ждал, — говорит Владимир Мартыненков, акционер ООО «Группы Мета», — мы же застройщики «Ясного берега», «Венецию» другие строили.
Красные дома с множеством окон — «Ясный берег», бело-голубые дома с картинками «венецианской» жизни рядом — жилой комплекс «Венеция». Жители обоих ЖК не считают, что есть какое-то четкое разделение. Об этом говорит и адрес встречи: просто улица, на которой стоят здания от разных застройщиков, так и называется — Ясный Берег. Нет четкого разделения еще и потому, что боль на всех одна — нет школы. И школа эта должна была быть общей для всех ЖК.
По словам жителей, построить учебное заведение обещали давно. Кто-то покупал квартиру в 2019 году, и уже тогда говорили про это, а кто-то ждет школу с 2016 года. Сейчас на территории, где уже как несколько лет должно было бы стоять здание или хотя бы вестись стройка, только кусты, разросшаяся трава и деревья.
— Я была в апреле на общешкольном собрании, вот сказали, что на тот момент у них было 900 с лишним человек. Набрали пять первых классов, в этом вроде шесть первых классов набрали. Сейчас из холлов и коридоров сделали дополнительные классы. Я не знаю, как дети будут отдыхать на перемене, — рассказывает Ирина, ее дети учатся в школе
Многие не хотят отдавать детей в школу № 72: просто уже некуда. Родители рассказывают, что школьный музей отдали под гардероб. Когда приходит вторая смена, вешать куртки негде, поэтому одни дети могут запросто скинуть с крючков куртки других.
— И неоднократно в гардеробе пропадают вещи. Но я слышала, что дети сами ходят пинают обувь. Потом ребенок ходит ищет и найти не может. В этом году был случай: мальчишка со второго класса босиком, в носках зимой шел, потому что он не нашел свою обувь. Были большие разбирательства. Места мало, народу много, это ужас, — поделилась другая жительница.
«Нужно молиться, чтобы вывалились деньги»
Во время собрания жителей в футбольной коробке мальчики гоняют мяч, девчонки играют в настольный теннис, а совсем маленькие качаются на качелях, лазают по горкам. Кто-то из детей иногда подбегает к толпе взрослых, чтобы найти маму или папу, и убегает обратно. А группа взрослых окружила скамейку — на ней сидит акционер, рядом стоят представители застройщика. Единственное, что пока можно расслышать среди разных разговоров, вполне четкий и логичный вопрос: «Где наша школа?»
По словам представителей «Группы Мета», которая строила «Ясный берег», соглашение с мэром Новосибирска было подписано еще в 2016 году на мену участка для школы на какой-нибудь земельный участок. Сейчас на этом объекте проходит экспертиза до 23 августа, после этого можно будет обменять землю. Также, как говорит акционер, проект школы давно сдан, техническая экспертиза пройдена.
— В тот момент нам все говорили в мэрии, что ваша очередь — 23–26-й годы. У нас была идея ускорить этот процесс. Мы для этого сделали проект школы, той, которую нам хотелось бы видеть в своем жилом комплексе. Проект «ЯШкола» есть, экспертиза техническая есть, трижды делали смету этого проекта для государственного финансирования. Во время пандемии взлетели цены, потом СВО — цены и логистика взлетели. Вот сейчас мы с третьей сметой находимся на государственной экспертизе. Сама по себе эта смета нужна для того, чтобы определить фактическую стоимость нашего объекта на сегодняшний день, насколько это совпадает с обычной школой, — объясняет руководитель и соучредитель СК «Мета» Владимир Мартыненков. — Земля, технические условия и всё остальное есть, это мы предоставляем. Думаем, что после экспертизы в течение 2–3 месяцев обмен земли произойдет, и дальше нужно молиться, чтобы вывалились где-нибудь государственные деньги, которые выделят нашему региону.
По словам представителей компании, социальной инфраструктурой должен заниматься муниципалитет, на строительство школы должны выделиться бюджетные средства. А говорить о том, когда эта школа будет построена, можно только после окончания экспертизы, и то, если на школу выделят средства. А средства могут выделить не раньше чем закончится экспертиза. Эта школа может быть первой на очереди.
— Почему первая? Потому что это единственный земельный участок в городе из очереди школ, у которого есть земля, технические условия, подведены дороги, коммуникации, жильцы и есть потребность в школе, есть проект, это самое главное. Через месяц уже не было бы смысла эту ситуацию создавать, через месяц мы тут сами и баннеры, и школа, — говорят застройщики.
А вот по поводу баннера и рекламы у людей на встрече были особые вопросы.
— У вас была реклама. Вот ограждение, был баннер, потом его убрали. Что вы обещали нам школу, а потом просто убрали. Зачем так было делать?
— Ну он выцвел!
Проект школы уже разработан — «ЯШкола». Это нетиповое здание. Типовая, по словам и жителей, и представителей компании, просто не подходит. Она рассчитана на 500 человек, в то время как количество нуждающихся намного больше, пришлось сразу бы строить вторую.
Нетиповую «ЯШколу» хотели бы видеть и ученики, и родители, и застройщики.
— Проект хочется, чтобы был. Чтобы деткам было комфортно учиться, я сама ребенок, и мне хочется, чтобы будущее поколение росло в комфортной среде. Невозможно в 72-й школе подготовить ребят, которые станут проектировщиками, инженерами, космонавтами. Если будут какие-то условия, то есть оборудованные классы, какие-то необычные интересные холлы, то да. В 72-й, к сожалению, нет таких условий, — говорит Сильвия, она ездит учиться в школу на Максима Горького.
— Обычная типовая школа выглядит как фабрика, завод, тюрьма! Зачем нетиповая? — а это уже фраза Владимира Мартыненкова.
Еще жители ждут, когда школа построится, в нее перейдут хорошие квалифицированные учителя, и образование будет качественнее. А в той же 72-й школе — нехватка учителей:
— По два класса в начальной школе каждый на себя берёт. У старшего ребенка учитель физики, алгебры и геометрии уволился. И классного руководства у нас практически нет. Потому что преподаватель наш уволился, который вел физику, алгебру и геометрию. Замещала его до конца года преподавательница по немецкому языку, плюс она же руководитель начальных классов, — делится Ирина.
Сама «ЯШкола» по проекту похожа на университет. В ней есть бассейны, поточные аудитории, комплекс лабораторий, большой актовый зал, зимний сад, стадион и залы для хореографии. Классы будут большие и просторные. Сейчас строительство школы оценивается в 2 миллиарда 400 миллионов рублей.
Кроме того, «ЯШкола» — целый комплекс. Вместе с ней будет строиться детский сад, и работать это будет, как поняли местные, по такой системе: от ясельных групп до вуза.
Разработка проекта для жителей пока видимых улучшений не принесла — школы-то нет. Когда кто-то из застройщиков сказал: «Ну никто не думал, что 72-я школа заполнится так быстро!» — в толпе пронеслись смешки. В прошлом году по этому поводу жители устраивали даже электронный митинг:
— В 2ГИС проводили этот митинг. Писали: «Где наша школа?» или что-то типа того, ставили кучу восклицательных знаков прямо на этом месте, — Татьяна указывает на пустырь под школу. — В этом году мы сделали инициативную группу, но мы не хотим, чтобы что-то было не по закону. Мы всё хотим делать мирно. Хотим всё решить обдуманно и спокойно.
Застройщики уверяют, что два года назад ожидали, что попадут в концессионную программу. Всего мест для школ, которые строят по концессиям, было шесть:
— Мы хотели успеть в эту концессию, но там пришла московская компания. Они садили типовые решения. Но видите, насколько я понимаю, как-то не нравятся цифры ни областному Заксобранию, ни городскому. Да мы готовы отдать сейчас любому концессионеру, который готов строить под концессии, — рассказывает Владимир Мартыненков.
«Прям стаей бегали»
Еще одна проблема, которая беспокоит местных — бездомные собаки. Они сейчас живут именно на том пустыре, где должно быть строительство:
— У нас тут бездомные собаки по частникам бегают. Тоже страшно. Они тут прямо стаей бегали. Пока на территории школы и проживают. Потом кто-то додумался будки установить, но жители захотели перенести будки под мост, чтобы они хотя бы ушли. Мы пишем запрос, приезжает отлов, и они их чипируют. Но они размножаются всё равно, у нас тут зимой целая стайка щенков была. Может, если построят, собак здесь не будет, — говорит Татьяна.
Опасно ходить и до детского сада, который стоит недалеко от школы
— В садике у нас шесть групп в стареньком, садик сам по себе неплохой, но тоже всё забито. Понятно, что все дети не ходят там толпой по сорок человек, но даже во время сезона болезней 25 детей всё равно ходят. Но 35 тоже может прийти. Группы на 40 человек не рассчитаны. Там только один музыкальный зал, спортивного нет отдельного, зданию постоянно требуется ремонт. А что касается поликлиники, то педиатры у нас здесь сидят, но только педиатры и прививочный кабинет, а на анализы мы должны возить детей через площадь Труда, — делятся переживаниями местные.
Среди людей слышен вопрос: «Как мы можем посодействовать?» Решили написать коллективное обращение к губернатору. Еще одно обращение — к мэрии, тем более что следующий шаг в создании школы — передача объекта муниципалитету, которую она одобрила.
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, планируется ли строительство школы за счет бюджетных средств.
В прошлом году стало известно, что в «Ясном береге» собираются построить детский сад на 400 мест, под него выделили землю.