В мэрии рассказали, когда появятся школы в микрорайонах «Ясный берег», «Плющихинский» и «Чистая слобода»

О планах по строительству новых школ и детсадов рассказал начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

Школу в ЖК «Ясный берег», по его данным, начнут строить только в 2022 году. Застройщик обещал сдать школу в микрорайоне еще в 2020 году, но этого не произошло:

— По школе ситуация следующая: в находящейся там 72-й школе в прошлом году мы провели достаточно эффективные мероприятия. На протяжении многих лет четвертый этаж занимало негосударственное учреждение, в 2019-м они обводили помещение, и нам удалось ввести дополнительно 220 мест. Острота есть по школе, мы пониманием эту ситуацию. Видя такие роскошные, красивые дома, конечно, напрашивается новая школа, — рассказал Рамиль Ахметгареев. — Строительство здания запланировано на 2022 год. В следующем году планируется подготовка проектно-сметной документации. По детским садам — это один из наиболее сложных участков. Конечно, мы будем предлагать детсады и на других территориях.