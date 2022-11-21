На берегу Оби построят детсад на 400 мест — сроки неизвестны

В мэрии Новосибирска сообщили, что на строительство детского сада на улице
— Бюджетом города Новосибирска на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов бюджетные ассигнования на проектирование и строительство указанного объекта образования не предусмотрены, — сообщили НГС в Департаменте строительства и архитектуры мэрии Новосибирска в ответ на запрос о сроках строительства детского сада.
В пресс-центре мэрии Новосибирска уточнили, что учреждение будет рассчитано на 400 мест. Постановление об изъятии участка под строительство действует три года.
Ранее в пресс-службе компании «Аква Сити» (застройщик «Ясного берега») журналисту НГС сообщили, что строительством детского сада будет заниматься муниципалитет. Компания выделит для этого землю.
В начале ноября в Новосибирске завершили ремонт аварийного детского сада в Центральном районе. В