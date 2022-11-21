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На берегу Оби построят детсад на 400 мест — сроки неизвестны

Участок для объекта уже готов

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Детский сад будет рассчитан на 400 детей

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В мэрии Новосибирска сообщили, что на строительство детского сада на улице 1-й Чулымской недалеко от комплекса «Ясный берег» не заложены деньги в ближайшие два года. Ранее участок в 14 000 квадратных метров решили изъять для этого объекта.

— Бюджетом города Новосибирска на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов бюджетные ассигнования на проектирование и строительство указанного объекта образования не предусмотрены, — сообщили НГС в Департаменте строительства и архитектуры мэрии Новосибирска в ответ на запрос о сроках строительства детского сада.

В пресс-центре мэрии Новосибирска уточнили, что учреждение будет рассчитано на 400 мест. Постановление об изъятии участка под строительство действует три года.

Ранее в пресс-службе компании «Аква Сити» (застройщик «Ясного берега») журналисту НГС сообщили, что строительством детского сада будет заниматься муниципалитет. Компания выделит для этого землю.

В начале ноября в Новосибирске завершили ремонт аварийного детского сада в Центральном районе. В 45-летнем здании начала протекать кровля, и в августе в саду объявили режим ЧС, чтобы провести реконструкцию.

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Ясный берегДетский садСтроительство
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