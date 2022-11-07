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Открыли спустя два месяца: в Новосибирске завершили ремонт детского сада № 117

На реконструкцию дошкольного учреждения выделили около 9 миллионов рублей

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На два месяца детей распределили в другие детские сады

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В Новосибирске завершился ремонт детского сада № 117. В конце августа здание признали аварийным и закрыли на реконструкцию. Всех детей распределили по другим яслям.

— Зданию детского сада более 45 лет. В какой-то момент начались протечки кровли. Сначала их устраняли локально, но в этом году этих мер стало недостаточно, ситуация обострилась. В августе был объявлен режим ЧС для того, чтобы в максимально короткие сроки провести восстановительные работы, — цитирует пресс-центр мэрии Анатолия Локтя.

На ремонт детского сада выделили около 9 миллионов рублей из резервного фонда города. В здании полностью заменили кровлю, парапеты, утеплитель, восстановили бетонные карнизные плиты и кирпичную кладку опорных колонн. Также провели косметический ремонт внутри помещения. С сегодняшнего дня сад возобновил прием детей.

Ранее жители поселка Ложок потребовали от чиновников и застройщика выполнить гарантийный ремонт детского сада «Лесная сказка». По словам родителей, здание возвели некачественно и спустя 4 года оно пришло в непригодность.

НовосибирскДетский садРемонт
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