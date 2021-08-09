«Новое здание пришло в непригодность за 4 года»: родители требуют от чиновников закончить ремонт детсада

Новосибирцы требуют отремонтировать детский сад в поселке Ложок
Родители воспитанников детского сада «Лесная сказка» в поселке Ложок требуют от чиновников и застройщика выполнить гарантийный ремонт. Летом они не водили детей в сад, но ремонт, по их информации, никто и не делал.
— С первых лет эксплуатации детсада стало понятно, что работы по строительству были выполнены некачественно: тамбур ясельной группы не вплотную примыкает к стене, при малейшем дожде там скапливалась вода. В мороз вода застывает. Уличная плитка на дорожке начала уходить под землю, позже там стали образовываться полости; засыпка котлована под фундамент проведена некачественно, — перечисляет недостатки здания Елена Матвеева, чей ребенок ходит в этот детский сад.
По словам родителей, застройщик насыпал в котлован песок, который быстро смывает. Полости увеличиваются, подвал затопило, поэтому воду пришлось отключать. В этом году детский сад «Лесная сказка» не работал с
— Почему чиновники позволяют застройщику избежать гарантийных обязательств и своим бездействием уже привели к тому что новое здание пришло в непригодность к эксплуатации за
МКДОУ детский сад «Лесная сказка» открылся в октябре 2017 года. Застройщик — ГКУ НСО «УКС», учредитель — администрация Новосибирского района.
В распоряжении родителей оказалась копия документа, в которой администрация детского сада сообщает застройщику, что подрядчик ремонт не сделал.
— В назначенные сроки ремонта с 1.07.2021 по 31.07.2021 в рамках гарантийных обязательств подрядчик ОАО ПКФ «Агросервис» работы не произвел. Из согласованных работ, прописанных в акте от 15.06.2021, выполнен лишь ремонт швов потолков в пяти группах из двенадцати. Работы по ремонту кровли, кровле крылец, устранению провалов на территории, ремонт эвакуационных путей и так далее не проводились, сроки работ неизвестны, — говорится в документе.
В администрации детского сада сообщили НГС, что теперь вся информация о ремонте здания — у образовательного центра «Горностай», к которому переходит детсад. Руководитель центра Ирина Путинцева ответила, что сейчас идет передача, поэтому все вопросы к областному правительству. НГС отправил запрос в пресс-службу правительства, но ответ пока не поступил.
В апреле Следственный комитет РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий против директора ГКУ «УКС» Новосибирской области Владимира Мурзина. Причиной стало строительство детского сада-яслей в селе Марусино, на которое были выделены бюджетные средства. По данным следствия, за несколько месяцев до публикации извещения об аукционе на строительство директор УКС передал всю информацию знакомому застройщику, который таким образом получил преимущество на будущих торгах.
— Далее в нарушение установленных требований закона директор ГКУ «УКС» Новосибирской области предложил коммерческой организации самостоятельно осуществить подготовку необходимой проектно-сметной документации объекта. После этого подготовленная документация в нарушение закона не прошла государственную экспертизу, а директор ГКУ «УКС» Новосибирской области дал указание подчиненным направить аукционную документацию в региональное Министерство строительства для размещения в единой системе закупок, — сообщили в пресс-службе СКР. В 2019 году этот застройщик выиграл торги, получив контракт на 145 миллионов рублей.
В марте выявили похожий случай при строительстве детского сада: обвиняемый — директор УКС города Новосибирска Константин Головин — к этому моменту уже был задержан по подозрению в мошенничестве и взятках.
По данным «Контур.Фокус», подрядчик ОАО ПКФ «Агросервис» — компания, у которой на протяжении трех лет растет выручка. В 2018 году —