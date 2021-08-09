«Новое здание пришло в непригодность за 4 года»: родители требуют от чиновников закончить ремонт детсада

Родители воспитанников детского сада «Лесная сказка» в поселке Ложок требуют от чиновников и застройщика выполнить гарантийный ремонт. Летом они не водили детей в сад, но ремонт, по их информации, никто и не делал.



— С первых лет эксплуатации детсада стало понятно, что работы по строительству были выполнены некачественно: тамбур ясельной группы не вплотную примыкает к стене, при малейшем дожде там скапливалась вода. В мороз вода застывает. Уличная плитка на дорожке начала уходить под землю, позже там стали образовываться полости; засыпка котлована под фундамент проведена некачественно, — перечисляет недостатки здания Елена Матвеева, чей ребенок ходит в этот детский сад.

