В Новосибирске задержали главу управления капитального строительства мэрии

В Новосибирске был задержан Константин Головин, возглавляющий муниципальное предприятие «Управление капитального строительства».



Об этом сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на три собственных источника. Пока подробности задержания Константина Головина неизвестны. Как пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области, в настоящее время «информация уточняется». Ранее издание «Континент Сибирь» также сообщало об обысках в управлении капстроительства.

Муниципальное предприятие является заказчиком различных городских проектов. Константин Головин возглавил управление в 2015 году, ранее директорами МКУ были Евгений Прудников и Сергей Райхман. По данным «Контур.Фокуса», в 2020 году в МКУ трижды проводились проверки, в ходе них нарушения не были выявлены. За прошедший год управление заказало работы на сумму 3,8 миллиарда рублей, одни из последних заключенных контрактов в качестве заказчика — услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям детского сада — яслей по ул. 9 Ноября, 49 и школы с бассейном по ул. Тургенева, 84.