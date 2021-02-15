15 февраля понедельник
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 1/10
usd 73.94
eur 89.61
Тема дняНовосибирец нашел мешок с ксерокопиями паспортов

Все новости

Все новости

Стало известно, за что задержали высокопоставленного чиновника мэрии Новосибирска

Следком завел на него уголовно дело

234
2Обсудить

Поделиться

Чиновника задержали после обысков управлении капстроительства

Чиновника задержали после обысков управлении капстроительства

Поделиться

Чиновника мэрии Новосибирска подозревают в мошенничестве и получении взятки

Следком по Новосибирской области завел уголовное дело на директора муниципального предприятия «Управление капитального строительства» Константина Головина. Его подозревают в мошенничестве и получении взятки.

В понедельник, 15 февраля, в управлении капстроительства прошли обыски. После этого Константина Головина задержали. Предварительно установлено, что в 2020 году он при выполнении муниципального контракта на строительство детского сада на улице Спортивной в Ленинском районе с помощью подконтрольной фирмы организовал подготовку фиктивных документов и принятие произведенных работ по водопонижению на объекте на сумму свыше 5 млн рублей. Эти работы не были произведены, но были оплачены.

Кроме того, при выполнении другого муниципального контракта в 2020 году по строительству здания детского сада-яслей по улице 9 Ноября в Октябрьском районе Константин Головин дал незаконные указания своим подчиненным осуществить приемку заведомо невыполненных работ в рамках муниципального контракта, за что получил взятку авиабилетами на сумму свыше 130 тысяч рублей.

Следователи провели следственные действия по месту службы фигуранта. Расследование уголовного дела продолжается.

В прошлом году в Новосибирске задержали главу комитета рекламы Дмитрий Лобыня. Его обвиняют в получении взятки, по версии следствия, на банковскую карту Лобыне перевели 200 тысяч рублей за согласование наружной рекламы, «не соответствующей установленным нормам».

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

уголовное делочиновникмэрия
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (2)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...