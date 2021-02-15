Стало известно, за что задержали высокопоставленного чиновника мэрии Новосибирска

Чиновника мэрии Новосибирска подозревают в мошенничестве и получении взятки
Следком по Новосибирской области завел уголовное дело на директора муниципального предприятия «Управление капитального строительства» Константина Головина. Его подозревают в мошенничестве и получении взятки.
В понедельник, 15 февраля, в управлении капстроительства прошли обыски. После этого Константина Головина задержали. Предварительно установлено, что в
Кроме того, при выполнении другого муниципального контракта в
Следователи провели следственные действия по месту службы фигуранта. Расследование уголовного дела продолжается.
В прошлом году в Новосибирске задержали главу комитета рекламы Дмитрий Лобыня. Его обвиняют в получении взятки, по версии следствия, на банковскую карту Лобыне перевели 200 тысяч рублей за согласование наружной рекламы, «не соответствующей установленным нормам».