Прокуратура выявила хищение 6,7 миллиона рублей при строительстве детсада в Новосибирске

Прокуратура Кировского района Новосибирска совместно с региональным УФСБ выявили хищение
Речь идет о присвоении денежных средств при исполнении муниципального контракта, заключенного между МКУ «УКС» и ООО «Масстройэлит» на строительство здания детских яслей-сада на улице Виктора
УКС является заказчиком городских проектов. Константин Головин возглавил управление
В результате в отношении директора УКС Константина Головина и руководителя «Масстройэлит» Икмета Тагиева возбуждено уголовное дело
Руководителя управления капитального строительства мэрии Новосибирска Константина Головина задержали в феврале по подозрению в мошенничестве и взятках. По версии следствия,