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Прокуратура выявила хищение 6,7 миллиона рублей при строительстве детсада в Новосибирске

Обвиняемый — руководитель управления капитального строительства мэрии

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Против директора УКС Константина Головина и руководителя «Масстройэлит» Икмета Тагиева возбуждено уголовное дело

Против директора УКС Константина Головина и руководителя «Масстройэлит» Икмета Тагиева возбуждено уголовное дело

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Прокуратура Кировского района Новосибирска совместно с региональным УФСБ выявили хищение 6,7 миллиона рублей в ходе реализации нацпроекта «Демография».

Речь идет о присвоении денежных средств при исполнении муниципального контракта, заключенного между МКУ «УКС» и ООО «Масстройэлит» на строительство здания детских яслей-сада на улице Виктора Шевелёва, 14. Прокуратура установила, что подрядчику перечислили бюджетные деньги по фиктивным документам за работы, которые он не выполнял.

УКС является заказчиком городских проектов. Константин Головин возглавил управление в 2015 году.

В результате в отношении директора УКС Константина Головина и руководителя «Масстройэлит» Икмета Тагиева возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Руководителя управления капитального строительства мэрии Новосибирска Константина Головина задержали в феврале по подозрению в мошенничестве и взятках. По версии следствия, в 2020 году Головин допустил серьезные нарушения по муниципальным контрактам на строительство нескольких детсадов на территории Новосибирска. Позже стало известно, какую зарплату получал задержанный чиновник мэрии.

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УКСдетсадуправление капитального строительствачиновники
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