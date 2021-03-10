Названа месячная зарплата, которую получал задержанный по делу о взятках директор новосибирского УКС

Стало известно, какую зарплату получал задержанный чиновник мэрии
Мэрия опубликовала сведения о начисленной зарплате руководителей и замов МУПов, подведомственных департаменту строительства и архитектуры.
Как следует из документа, руководитель управления капитального строительства Константин Головин, задержанный в феврале по подозрению в мошенничестве и взятках, получал
Это не самая большая зарплата среди руководителей МУПов в этом списке. Так, директор учреждения «Геофонд» (занимается созданием топографических карт, ведением планов подземных коммуникаций города) Сергей Ямковой
УКС является заказчиком различных городских проектов. Константин Головин возглавил управление
Ранее сообщалось, что в 2020 году Константин Головин, предположительно, допустил серьезные нарушения по муниципальным контрактам на строительство детсадов на территории Новосибирска. По первому контракту (детсад в Ленинском районе) он с помощью подконтрольной фирмы организовал подготовку фиктивных документов и принятие произведенных работ по водопонижению на объекте на сумму свыше
Официально в Следственном комитете отказываются называть фамилию директора компании- подрядчика. Однако известно, что подрядчиком строительства детского сада на улице