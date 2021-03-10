10 марта среда
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 7/10
usd 74.26
eur 88.17

Все новости

Все новости

Названа месячная зарплата, которую получал задержанный по делу о взятках директор новосибирского УКС

Константин Головин был главой управления с 2015 года

2 415
24Обсудить

Поделиться

Чиновник получал не самую высокую зарплату среди руководителей МУПов департамента архитектуры и строительства

Чиновник получал не самую высокую зарплату среди руководителей МУПов департамента архитектуры и строительства

Поделиться

Стало известно, какую зарплату получал задержанный чиновник мэрии

Мэрия опубликовала сведения о начисленной зарплате руководителей и замов МУПов, подведомственных департаменту строительства и архитектуры.

Как следует из документа, руководитель управления капитального строительства Константин Головин, задержанный в феврале по подозрению в мошенничестве и взятках, получал в 2020 году зарплату в размере 124 950 рублей. Его заместитель Елена Ярцева — 107,6 тысячи рублей, заместитель директора по производству Константин Маркус — 104,7 тысячи рублей, а главный бухгалтер Елена Борзенко — 93,8 тысячи рублей.

Это не самая большая зарплата среди руководителей МУПов в этом списке. Так, директор учреждения «Геофонд» (занимается созданием топографических карт, ведением планов подземных коммуникаций города) Сергей Ямковой в 2020 году получал зарплату в 149,2 тысячи рублей, а директор «Института градостроительного планирования» Дмитрий Носков — 143,1 тысячи рублей.

УКС является заказчиком различных городских проектов. Константин Головин возглавил управление в 2015 году, ранее директорами МКУ были Евгений Прудников и Сергей Райхман. По данным «Контур.Фокуса», в 2020 году в МКУ трижды проводились проверки, в ходе них нарушения не были выявлены. За прошедший год управление заказало работы на сумму 3,8 миллиарда рублей, одни из последних заключенных контрактов в качестве заказчика — услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям детского сада-яслей по улице 9 Ноября, 49 и школы с бассейном по улице Тургенева, 84.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Константин Головин, предположительно, допустил серьезные нарушения по муниципальным контрактам на строительство детсадов на территории Новосибирска. По первому контракту (детсад в Ленинском районе) он с помощью подконтрольной фирмы организовал подготовку фиктивных документов и принятие произведенных работ по водопонижению на объекте на сумму свыше 5 миллионов рублей, а по второму (детсад-ясли на улице 9 Ноября) — дал незаконные указания своим подчиненным осуществить приемку заведомо невыполненных работ. За это он получил взятку авиабилетами на сумму 130 тысяч рублей.

Официально в Следственном комитете отказываются называть фамилию директора компании- подрядчика. Однако известно, что подрядчиком строительства детского сада на улице 9 Ноября была компания ООО «СибРемонтСервис», которой владеет Сергей Шемяковский.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

МУПзарплатауправление капитального строительствачиновники
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (24)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...