Стало известно, кто дал взятку задержанному директору «Управления капитального строительства»

СК возбудил уголовное дело на строительную компанию из Новосибирска
В Новосибирске директора строительной организации подозревают в даче взятки руководителю муниципального предприятия «Управление капитального строительства» Константину Головину.
— Подозреваемый по уголовному делу задержан. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — пояснили в Следственном комитете.
По версии следствия, в 2020 году директор строительной организации дал Константину Головину взятку авиабилетами на сумму свыше 130 тысяч рублей. За это высокопоставленный чиновник приказал своим подчиненным принять невыполненные работы в рамках муниципального контракта по строительству здания детского сада-яслей по улице
Официально в Следственном комитете отказываются называть фамилию директора. Однако известно, что подрядчиком строительства была компания ООО «СибРемонтСервис», которой владеет Сергей Шемяковский.
В прошлом году в Новосибирске задержали главу комитета рекламы Дмитрия Лобыня. Его обвиняют в получении взятки, по версии следствия, на банковскую карту Лобыне перевели 200 тысяч рублей за согласование наружной рекламы, «не соответствующей установленным нормам».