Стало известно, кто дал взятку задержанному директору «Управления капитального строительства»

В Новосибирске директора строительной организации подозревают в даче взятки руководителю муниципального предприятия «Управление капитального строительства» Константину Головину.



— Подозреваемый по уголовному делу задержан. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — пояснили в Следственном комитете.