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Стало известно, кто дал взятку задержанному директору «Управления капитального строительства»

Чиновник закрыл глаза на недоделки при строительстве детсада. За это ему дали авиабилеты на сумму 130 тысяч рублей

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В ближайшее время директору компании будет избрана мера пресечения в суде

В ближайшее время директору компании будет избрана мера пресечения в суде

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СК возбудил уголовное дело на строительную компанию из Новосибирска

В Новосибирске директора строительной организации подозревают в даче взятки руководителю муниципального предприятия «Управление капитального строительства» Константину Головину.

— Подозреваемый по уголовному делу задержан. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — пояснили в Следственном комитете.

По версии следствия, в 2020 году директор строительной организации дал Константину Головину взятку авиабилетами на сумму свыше 130 тысяч рублей. За это высокопоставленный чиновник приказал своим подчиненным принять невыполненные работы в рамках муниципального контракта по строительству здания детского сада-яслей по улице 9 Ноября.

Официально в Следственном комитете отказываются называть фамилию директора. Однако известно, что подрядчиком строительства была компания ООО «СибРемонтСервис», которой владеет Сергей Шемяковский.

В прошлом году в Новосибирске задержали главу комитета рекламы Дмитрия Лобыня. Его обвиняют в получении взятки, по версии следствия, на банковскую карту Лобыне перевели 200 тысяч рублей за согласование наружной рекламы, «не соответствующей установленным нормам».

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взятка
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