Следователи возбудили дело на главу регионального «УКСа» из-за детского сада в Марусино

На директора «УКС» Новосибирской области завели уголовное дело
Следственный комитет РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий против директора ГКУ «УКС» Новосибирской области Владимира Мурзина.
Причиной стало строительство детского сада-яслей в селе Марусино, на которое были выделены бюджетные средства. По данным следствия, за несколько месяцев до публикации извещения об аукционе на строительство директор «УКС» передал всю информацию знакомому застройщику, который таким образом получил преимущество на будущих торгах.
— Далее в нарушение установленных требований закона директор ГКУ «УКС» Новосибирской области предложил коммерческой организации самостоятельно осуществить подготовку необходимой проектно-сметной документации объекта. После этого подготовленная документация в нарушение законе не прошла государственную экспертизу, а директор ГКУ «УКС» Новосибирской области дал указание подчиненным направить аукционную документацию в региональное министерство строительства для размещения в единой системе закупок, — сообщили в пресс-службе СКР.
В 2019 году этот застройщик выиграл торги, получив контракт на 145 миллионов рублей. Наименование застройщика следователи не разглашают. Имя задержанного чиновника также не названо. По данным «Контур. Фокус», им руководит Владимир Мурзин.
Дело возбудили по материалам, которые следователям предоставили в региональном УФСБ, сейчас следователи решают вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. В региональном «УКС» прошли следственные действия, изъяли необходимую документацию и допросили свидетелей.
ГКУ «УКС» Новосибирской области было создано в 2011 году. Учреждение выступает заказчиком строительства социальных и других общественных объектов на территории региона.
В марте выявили похожий случай при строительстве детского сада — обвиняемый, директор «УКС» города Новосибирска Константин Головин к этому моменту уже был задержан по подозрению в мошенничестве и взятках.