Следователи возбудили дело на главу регионального «УКСа» из-за детского сада в Марусино

Следственный комитет РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий против директора ГКУ «УКС» Новосибирской области Владимира Мурзина.



Причиной стало строительство детского сада-яслей в селе Марусино, на которое были выделены бюджетные средства. По данным следствия, за несколько месяцев до публикации извещения об аукционе на строительство директор «УКС» передал всю информацию знакомому застройщику, который таким образом получил преимущество на будущих торгах.

