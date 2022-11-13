Участок на берегу Оби возле «Ясного берега» заберут для строительства детского сада
Площадь составляет
В Новосибирске участок площадью
— Постановляю изъять земельный участок, относящийся к землям населенных пунктов, площадью
На участке планируется построить дошкольную образовательную организацию. Специалисты мэрии должны организовать оценку стоимости указанного участка.
По данным отчета сервиса «Контур.Реестро», который сделан по записям ЕГРН, участком владеют несколько человек. Это Нэлли Вебер, Олег Вебер, Владимир Сотников, Алёна Кириллова и Мария Тарасенко. Кадастровая стоимость участка составляет 32,9 миллиона рублей.
По данным «Контур.Фокус», в Новосибирске зарегистрирована индивидуальный предприниматель Нэлли Вебер, которая занимается продажей и покупкой недвижимости. Другому владельцу участка — Олегу Веберу — принадлежит доля в компании «Аква Сити», застройщике микрорайона «Ясный берег». В прошлом году выручка фирмы составила 332,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 77 миллионов.
В Новосибирске также зарегистрирована индивидуальный предприниматель Мария Тарасенко, которая занимается покупкой и продажей земельных участков. ИП Алёна Кириллова специализируется на аренде и управлении недвижимым имуществом.
В пресс-службе компании «Аква Сити» журналисту НГС сообщили, что строительством детского сада будет заниматься муниципалитет. Застройщик выделит для этого землю.
— Застройщик при комплексном освоении территории всегда выделяет землю для данных объектов инфраструктуры и предоставляет данные участки в мэрию по готовности города принять на себя обязательства по строительству. И, конечно, чаще всего помогает с проектированием за счет собственных средств. На сегодняшний день подготовлено два земельных участка: 3 гектара для строительства образовательного парка «ЯШкола», проект которого прошел государственную экспертизу и готов к реализации, а также 1,4 гектара под строительство муниципального детского сада, — рассказали в компании.
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, в какие сроки будет построен детский сад на этом участке.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске планируют реконструировать школу в Дзержинском районе. После этого ее наполняемость увеличится в два раза.