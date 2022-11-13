Участок на берегу Оби возле «Ясного берега» заберут для строительства детского сада

В Новосибирске участок площадью 14 000 квадратных метров изымут для строительства детского сада. Он находится на улице 1-й Чулымской в Ленинском районе, недалеко от комплекса «Ясный берег».



— Постановляю изъять земельный участок, относящийся к землям населенных пунктов, площадью 14 023 квадратных метра для муниципальных нужд, — говорится в документе, опубликованном в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска».

