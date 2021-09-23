Госэкспертиза одобрила для микрорайона «Ясный берег» нетиповую школу с аудиториями, как в вузах

Застройщик микрорайона «Ясный берег» и ЖК «Vesna» «АКВА СИТИ» получил положительное решение госэкспертизы на проект образовательного парка «ЯШкола» с бесплатной формой обучения в микрорайоне «Ясный берег».



По данным публичной кадастровой карты, в микрорайоне сегодня два участка предназначены для объектов образования, их общая площадь — 3 га. Они расположены между домами на Ясном береге, 15 и Чулымской 1-й, 26 к13 стр. Проект разработали в компании «Интерпроект» в партнерстве с немецким архитектором Alex Steineke. Здание площадью больше 20 тысяч кв. м рассчитано на 1 105 мест и объединит дошкольное образование, начальную школу и старшие классы — для каждой возрастной группы предусмотрен отдельный вход в школу. Кроме того, это будет школа полного дня.