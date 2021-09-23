Госэкспертиза одобрила для микрорайона «Ясный берег» нетиповую школу с аудиториями, как в вузах

Застройщик микрорайона «Ясный берег» и ЖК «Vesna» «АКВА СИТИ» получил положительное решение госэкспертизы на проект образовательного парка «ЯШкола» с бесплатной формой обучения в микрорайоне «Ясный берег».
По данным публичной кадастровой карты, в микрорайоне сегодня два участка предназначены для объектов образования, их общая площадь — 3 га. Они расположены между домами на Ясном береге, 15 и Чулымской 1-й, 26 к13 стр. Проект разработали в компании «Интерпроект» в партнерстве с немецким архитектором Alex Steineke. Здание площадью больше 20 тысяч кв. м рассчитано на
«ЯШколу» задумали как многофункциональное пространство, поэтому внеклассные помещения будут трансформерами. В частности холлы и рекреации, в том числе
Здесь также запроектировали двухуровневую библиотеку, большой актовый зал с возможностью организации театральных постановок, лабораторный комплекс, зимний сад и спортивный блок с двумя бассейнами, спортивными залами, залами для хореографии и полноценным стадионом. В «АКВА СИТИ» отмечают, что спортивный блок и актовый зал можно будет использовать для районных и городских соревнований.
— Одна из особенностей реализации этого проекта заключается в том, чтобы создать не просто красивый объект на территории города, а сформировать то пространство, в котором архитектура и планировочные решения здания базируются на идеях, заложенных в концепции нового образовательного процесса, — рассказал гендиректор «АКВА СИТИ» Владислав Бурмистров.
До конца 2021 года компания рассчитывает решить вопрос с финансированием проекта: в «АКВА СИТИ» сообщили, что региональное правительство предлагает федеральную концессию. Если такое соглашение будет заключено, то, по планам компании, в следующем году начнется строительство школы, и к 1 сентября 2023 года она уже примет учеников.
В прошлом году нетиповую школу начали строить в микрорайоне «Европейский берег» — ее спроектировали для Новосибирска в Нидерландах. Еще одна необычная школа находится в проекте «Жуковка».