Школу в Дзержинском районе планируют реконструировать — наполняемость увеличится в два раза

В Новосибирске планируют провести реконструкцию школы № 71 , которая находится в Дзержинском районе на улице 3-й Почтовый переулок. Количество мест может увеличиться с 500 до 1100.



Реконструкция школы предусмотрена проектом планировки территории, на которой она находится. Мэрия утвердила его 12 сентября .

