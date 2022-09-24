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Школу в Дзержинском районе планируют реконструировать — наполняемость увеличится в два раза

Школа № 71 находится недалеко от Гусинобродского шоссе

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Сроки реконструкции не определены

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В Новосибирске планируют провести реконструкцию школы № 71, которая находится в Дзержинском районе на улице 3-й Почтовый переулок. Количество мест может увеличиться с 500 до 1100.

Реконструкция школы предусмотрена проектом планировки территории, на которой она находится. Мэрия утвердила его 12 сентября.

— Предусмотрена реконструкция муниципального учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 71» по переулку 3-му Почтовому, 21 с увеличением проектной мощности с 500 до 1100 мест, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Школа находится недалеко от Гусинобродского шоссе

Школа находится недалеко от Гусинобродского шоссе

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По данным департамента образования, здание построили в 1958 году, в 2003 году там провели капитальный ремонт. Сейчас в школе учится 806 учеников, занятия организованы в две смены. Если будет принято решение о реконструкции, то детей распределят по школам № 59, 87, 197.

На данный момент сроки проведения работ неизвестны.

Ранее в Новосибирске объявили аукцион на строительство нового здания для школы № 57 в Дзержинском районе. Старому было около 80 лет. На работы готовы потратить более 1 миллиарда рублей.

В начале сентября корреспондент НГС Ксения Лысенко поговорила с директором самой переполненной школы Новосибирска Александром Ситниковым. Он руководит школой № 216 в Плющихинском микрорайоне, в которую ходят 3500 учеников. Читайте в интервью, как учителя справляются с нагрузкой и о чем директор говорит с хулиганами в своем кабинете.

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