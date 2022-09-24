Школу в Дзержинском районе планируют реконструировать — наполняемость увеличится в два раза
Школа
В Новосибирске планируют провести реконструкцию школы
Реконструкция школы предусмотрена проектом планировки территории, на которой она находится. Мэрия утвердила его
— Предусмотрена реконструкция муниципального учреждения «Средняя общеобразовательная школа
По данным департамента образования, здание построили в 1958 году, в 2003 году там провели капитальный ремонт. Сейчас в школе учится 806 учеников, занятия организованы в две смены. Если будет принято решение о реконструкции, то детей распределят по школам
На данный момент сроки проведения работ неизвестны.
Ранее в Новосибирске объявили аукцион на строительство нового здания для школы
В начале сентября корреспондент НГС Ксения Лысенко поговорила с директором самой переполненной школы Новосибирска Александром Ситниковым. Он руководит школой