«Никому не пожелаю учить директорского ребенка»: директор школы на 3500 учеников — о детских манипуляциях, смелых учителях и запретах
Когда-то он работал в торговле и не думал о карьере учителя — теперь руководит самой большой школой в Новосибирске
Самая большая школа Новосибирска находится в отдаленном микрорайоне — Плющихинском. В СОШ
Интервью с Александром Сергеевичем мы подготовили и в видеоформате.
— Расскажите, какой у вас в этом году будет учебный год? Сколько первоклассников идут к вам в школу?
— В этом году, как и в прошлом, у нас 14 первых классов общей численностью 504 обучающихся в год. То есть по 36 человек в классе.
— Но это довольно большая нагрузка. Как справляются учителя? Как вы справляетесь?
— Ну... Справляемся, конечно. Да, это гораздо сложнее, чем работать в классах, где 25 детей или даже меньше. Но у нас есть опытные учителя, которые ничего не боятся, которые берут по два класса (в классное руководство. — Прим. ред.) и замечательно с ними работают. Не всем учителям подходит подобная нагрузка, кто-то расстается с нами даже порой через два месяца. Но основной костяк учителей — это те, кто пришли к нам 1 сентября 2019 года (дата открытия школы
Вообще, я лично с каждым из претендентов на должность учителя разговаривал и могу сказать, что, несмотря на все регалии, заслуженные звания и прочее, не все подходят нам ценностно. Я даже, скорее, готов взять на работу молодого и энергичного, который действительно заинтересован в развитии ребенка, чем уже опытного педагога, который выгорел.
— А как вы сами пришли в образование? И как стали директором такой крупной школы?
— Никогда не думал стать учителем, даже поступал в НГТУ, но не получилось. У меня всегда была тяга к гуманитарным наукам, но вот как-то за пацанами из класса пошел на физику, хотя никогда ее не любил, в чем и убедился. Потом пошел на исторический факультет нашего педагогического университета. Даже учась там, я не думал, что пойду в педагоги, потому что по ночам работал в торговле кем-то вроде грузчика. А потом вдруг озарение пришло, когда летнюю педагогическую практику проходил в лагере «Электрон». Я пришел и понял, что дети — это мое. Мне понравилось, что я получаю от них такую искреннюю обратную связь. Я там 10 сезонов отработал. И вот когда кризис 2008 года наступил, я понял, что в торговле — это не про «человек человеку», а про «человек человеку — волк», и так далее. Поэтому я решил пойти к детям и сразу пошел в две школы на 45 часов нагрузки шесть дней в неделю. Был учителем истории, обществознания.
Я для самого себя принял решение, что если я иду в педагогику, то точно хочу стать директором, поэтому прямо с первого года начал проявлять какую-то активность, вступать в различные инициативные группы молодых педагогов, участвовал в профессиональных конкурсах. В 2011 году стал лауреатом конкурса «Молодой учитель города Новосибирска», параллельно магистратуру оканчивал, потом пошел в аспирантуру. И этим летом я стал кандидатом педагогических наук.
Недавно я просматривал жизненный путь — у меня не было ни одного спокойного года. Я учился и работал на двух работах. Так получилось, что в 2015 году после окончания всех кадровых программ мне предложили школу
У нас сразу с местными жителями сложились очень хорошие отношения. Получилось так, что еще до открытия школы мы начали с родителями взаимодействовать. Например, вместе отмывали школу перед 1 Сентября: через социальные сети кинули клич, и пришли 300 человек с ведрами, отмывали всю школу вместе с нами.
— Всё-таки должность директора — это больше про организаторские способности, учитель — это чистая педагогика. Легко ли было переключаться с работы учителем истории на должность директора? Не скучаете ли по преподаванию?
— Да, соглашусь, что это немного о разном. Конечно, не каждый учитель может стать директором и не каждый завуч может стать директором. Но директор должен понимать, что такое учительство, он должен, на мой взгляд, через это пройти. Всё равно невозможно управлять, не понимая, что там творится в классах.
Этот период, пока я выстраивал механизмы работы школы в целом, уже прошел. И я решил, что возьму в этом году себе один девятый класс, самый сложный класс. Они мне там, конечно, многих учителей уже погрызли. Поэтому я сейчас сам к ним пойду, и преподавание будет для меня наслаждением. Для меня это как определенный выплеск, потому что я понимаю, что уже немного подгорел.
— Как сделать так, чтобы дети не погрызли учителя?
— Принципиальность должна быть. Видите, в педагогике таких прямо уж точных рецептов нет. Нет панацеи — делай вот так, и всё будет хорошо. Дети должны тебя считывать, они должны тебя понимать, они должны понимать твои требования, видеть твою заинтересованность и вот этот стержень какой-то чувствовать и понимать, что они неспособны его переломить.
Молодым сложно. Они порой ведутся на жесткие манипуляции, когда начинают захваливать, начинают действовать через обиды какие-то. Многие на это ведутся и обжигаются. И у кого хватает сил через это пройти, тот становится учителем. Кто начинает во всём обвинять детей, а не искать причины в себе, тот уходит из профессии. Вот поэтому уважение должно быть и к детям, и к родителям — в общем, ко всем.
Коллектив в нашей школе у меня очень стабилен. Почему? Потому что коллеги чувствуют уважение со стороны администрации. Я каждого из них защищаю перед любым родителем, и они это понимают. И родители тоже знают, что нельзя у нас, например, выбирать учителей, нельзя менять учителей, как в магазине: этот нравится, а этот не нравится. И мы всегда говорим родителям, что молодым учителям, которые приходят в профессию, сложно, но мы им помогаем, поэтому имейте терпение. Опытными учителями не рождаются. Опыт нарабатывается, тем более в нашей необычной школе, где 36 детей в каждом классе, где есть дети с разной мотивацией, с разным уровнем знаний. Но, конечно, учителя, которые прошли нашу школу, они уже ничего не боятся.
— Обратила внимание, что на линейке у вас достаточно много выделяющихся учеников. У них яркие волосы, они интересно одеваются. Правильно ли говорить, что у вас нет запретов в отношении самовыражения?
— Нет, ко внешнему виду у нас запретов нет, есть только требования к форме. Пожалуйста, самовыражайся, как хочешь, во внешности, но есть закон, который не подлежит обсуждению. И ученики это тоже ценят. У меня и учителя ходят по-разному, с разным цветом волос. То, что мы не заставляем заплетать косы, ни в коем случае не отращивать ногти или красить губы — такого нет. Главное, чтобы за внешним видом содержание скрывалось. Вот я веду к этому.
— Вызываете ли вы к себе провинившихся учеников?
— Безусловно. У нас в школе 180 камер видеонаблюдения. Мы сразу понимали, что их нужно много, чтобы каждого просвечивать. И вот у меня микрофон стоит в кабинете, и я регулярно включаю камеру, смотрю, что происходит. У нас, помню, был случай: девочка идет в школе и бумажку бросает. Я по микрофону говорю: «Девочка, уважаемая, бросившая бумажку на четвертом этаже, подними ее, пожалуйста, у нас так не принято». Смотрю по камере: она возвращается, выкидывает и уходит. То есть дети понимают, что они находятся под контролем. Их никогда это не задевало. Самые такие хулиганы приходят ко мне в кабинет, я с ними нормально разговариваю, так по-отечески, как с сыном своим, разговариваю.
— Почему ваши дети не обучаются в 216-й? Это потому что они дети директора?
— Дочь бы я еще определил к себе в школу, она у меня как-то более спокойная. А сын прекрасно понимает, кто у него отец. Он такой, очень хороший в этом отношении манипулятор, он очень хорошо социализирован. Он у меня спокойно катается с первого класса через весь город на общественном транспорте. Вот поэтому он будет понимать, где надавить на учителя, поскольку социально одарен. Поэтому я ни одному из учителей не пожелаю учить директорского ребенка.
Они у меня в этом году в одно учреждение пошли. И это вот моя участь папы-директора — я своих детей на 1 Сентября ни разу не видел на линейке. То есть жена пошла провожать, а я так, только по фотографии увижу.
О том, как прошла праздничная линейка 1 Сентября в переполненной школе
В скором времени в Новосибирске станет на одну частную школу больше. Правда, учиться в этом солидном учреждении, где планируется детский технопарк, два бассейна и пятиразовое питание, смогут не все — обучение в школе «РОСТ» обойдется в 69 тысяч рублей в месяц. Смотрим, какой будет школа за 2,2 миллиарда рублей.