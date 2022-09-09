«Никому не пожелаю учить директорского ребенка»: директор школы на 3500 учеников — о детских манипуляциях, смелых учителях и запретах

— Расскажите, какой у вас в этом году будет учебный год? Сколько первоклассников идут к вам в школу?



— В этом году, как и в прошлом, у нас 14 первых классов общей численностью 504 обучающихся в год. То есть по 36 человек в классе.



— Но это довольно большая нагрузка. Как справляются учителя? Как вы справляетесь?

