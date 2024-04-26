«Пока ждут очереди, хором поют песни»: толпа новосибирцев собралась в центре города — с чем это связано

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Сибиряки выстроились в очередь перед клубом Bla bla bar

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В Новосибирске вечером 26 апреля перед клубом Bla bla bar выстроилась огромная очередь. Сегодня в заведении проходит концерт рок-группы «Папин Олимпос».

— Перед входом стоят более 50 человек. В основном молодые ребята и девчонки. Пока фанаты ждут своей очереди, поют хором песни этой рок-группы, — пояснили читатель НГС Сергей.

«Папин Олимпос» — инди-рок-группа из Волгограда, музыкальную деятельность начала в мае 2018 года с выпуском трека «Темно-оранжевый закат». В ноябре 2018 был выпущен первый альбом «Не перегорим». Солист — Давид Сайфуллоев, ударник — Даниил Сущенко, бас-гитарист — Леонид Алёшин, клавишник — Лиза Андреева, которая покинула группу 27 мая 2021 года.

Ранее огромная очередь из людей и машин выстроилась перед ЛДС «Сибирь Арена». 20 апреля там прошла «Супердискотека 90-х».

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