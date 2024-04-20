«Бросают машины и идут пешком»: очереди из автомобилей и людей выстроились перед ЛДС

В Новосибирске вечером 20 апреля перед ЛДС «Сибирь Арена» выстроилась огромная очередь из людей и машин. Сегодня в ледовом дворце проходит «Супердискотека 90-х».
— Многие люди паркуют машины прямо по пути к ЛДС и идут пешком, так как пробка начинается от площади Лунинцев. Перед входом также собирается толпа, — рассказала корреспондент НГС Настасья Медведева, которая находится на месте событий.
По словам журналиста, некоторые зрители пришли на концерт в одежде в стиле 90-х.
Для новосибирцев этим вечером выступят «КАР-МЭН», Юлия Волкова (ex. t.A.T.u.), «Мальчишник», Оксана Почепа (Акула), «Отпетые мошенники», Юлия Беретта (ex. «Стрелки»), Игорек и МС ЖАН.
В середине февраля на концерте Сергея Жукова в ЛДС собралось 11 тысяч человек. НГС показывал на видео, как это было. Подробности читайте в нашем репортаже.