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«Назад в прошлое»: в Новосибирске пройдет «Супердискотека 90-х — горожан ждут в малиновых пиджаках и с «мобилами»

На дискотеке можно будет «поставить челку» и подкачаться в советском спортзале

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На концерте выступят легендарные исполнители из 90-х. Например, группа «КАР-МЭН»

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В Новосибирске 20 апреля в 19 часов на стадионе «Сибирь Арена» пройдет «Супердискотека 90-х» (12+). Гости окунутся в атмосферу прошлого на премьере шоу «Назад в будущее» и оторвутся под любимые песни культовых артистов* — КАР-МЭН, Юли Волковой (ex. t.A.T.u.), Мальчишника, Оксаны Почепы (Акулы), Отпетых Мошенников, Юлии Беретты (ex. Стрелки), Игорька и МС ЖАНа.

Раньше «Радио Рекорд» устраивало такие масштабные вечеринки в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь география шоу расширяется.

— Супердискотека — первый и главный фестиваль музыки 90-х, который существует уже 20 лет. Его показывают на главных телеканалах страны, и каждый год фестиваль представляет новую постановку. В 2024 зрители увидят премьеру шоу «Назад в будущее», а между выступлениями артистов — специальные ностальгические видео на экранах, — отметили организаторы.

Гостей ждут анимационные зоны из детства. Например, все желающие вернутся в класс любимой школы и посидят за партой, подкачаются в советском спортзале или «поставят челку» в парикмахерской. Особая фишка вечеринки — в дресс-коде, который соблюдает большинство. Можно будет пощеголять в малиновых пиджаках, лосинах, спортивках «Abibas» и свитерах «Boys». Кульминацией фестиваля будет фирменный супермикс.

Игорек тоже планирует порадовать новосибирцев выступлением

Игорек тоже планирует порадовать новосибирцев выступлением

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Билеты на дискотеку можно купить разные. На «октябрьском танцполе», если прийти раньше, получится затариться ништяками в местном кооперативе и занять место перед сценой ближе всех к артистам и супершоу.


На «трибуне пионеров» гости смогут не только сидеть, но и танцевать, если не будут мешать остальным отдыхающим позади. При этом на танцпол выйди будет нельзя.

По билету «Комсомольский» у гостей будет доступ на ближайшие к сцене трибуны «Сибирь Арены» с лучшим видом на сцену. Там также будет возможно танцевать, если не мешать остальным.

«Мальчишник» не оставляет равнодушными многих поклонников вот уже больше 30 лет

«Мальчишник» не оставляет равнодушными многих поклонников вот уже больше 30 лет

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Доступны к продаже и «ложи политбюро». Это доступ для компаний из 10 человек в персональные комфортабельные номера с наилучшим видом на сцену и отдельной комнатой для отдыха или деловых переговоров, премиальное обслуживание как в лучших столовых ЦК, спецпаек, отдельный вход, действующий исключительно для членов Политбюро.

— Девчонки, надевайте клипсы и колготки в сетку! Парни, берите барсетки и доставайте из слаксов большой мобильник, — призывают организаторы.

* Состав артистов может меняться

В середине февраля на концерте Сергея Жукова в ЛДС собралось 11 тысяч человек. НГС показывал на видео, как это было. Подрнобности читайте в нашем репортаже.

Ранее НГС писал о том, как незабываемо провести март в Новосибирске, и подготовил афишу мероприятий.

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