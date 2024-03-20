«Назад в прошлое»: в Новосибирске пройдет «Супердискотека 90-х — горожан ждут в малиновых пиджаках и с «мобилами»

В Новосибирске 20 апреля в 19 часов на стадионе «Сибирь Арена» пройдет «Супердискотека 90-х» (12+). Гости окунутся в атмосферу прошлого на премьере шоу «Назад в будущее» и оторвутся под любимые песни культовых артистов* — КАР-МЭН, Юли Волковой (ex. t.A.T.u.), Мальчишника, Оксаны Почепы (Акулы), Отпетых Мошенников, Юлии Беретты (ex. Стрелки), Игорька и МС ЖАНа.
Раньше «Радио Рекорд» устраивало такие масштабные вечеринки в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь география шоу расширяется.
— Супердискотека — первый и главный фестиваль музыки 90-х, который существует уже 20 лет. Его показывают на главных телеканалах страны, и каждый год фестиваль представляет новую постановку. В 2024 зрители увидят премьеру шоу «Назад в будущее», а между выступлениями артистов — специальные ностальгические видео на экранах, — отметили организаторы.
Гостей ждут анимационные зоны из детства. Например, все желающие вернутся в класс любимой школы и посидят за партой, подкачаются в советском спортзале или «поставят челку» в парикмахерской. Особая фишка вечеринки — в дресс-коде, который соблюдает большинство. Можно будет пощеголять в малиновых пиджаках, лосинах, спортивках «Abibas» и свитерах «Boys». Кульминацией фестиваля будет фирменный супермикс.
Билеты на дискотеку можно купить разные. На «октябрьском танцполе», если прийти раньше, получится затариться ништяками в местном кооперативе и занять место перед сценой ближе всех к артистам и супершоу.
На «трибуне пионеров» гости смогут не только сидеть, но и танцевать, если не будут мешать остальным отдыхающим позади. При этом на танцпол выйди будет нельзя.
По билету «Комсомольский» у гостей будет доступ на ближайшие к сцене трибуны «Сибирь Арены» с лучшим видом на сцену. Там также будет возможно танцевать, если не мешать остальным.
Доступны к продаже и «ложи политбюро». Это доступ для компаний из 10 человек в персональные комфортабельные номера с наилучшим видом на сцену и отдельной комнатой для отдыха или деловых переговоров, премиальное обслуживание как в лучших столовых ЦК, спецпаек, отдельный вход, действующий исключительно для членов Политбюро.
— Девчонки, надевайте клипсы и колготки в сетку! Парни, берите барсетки и доставайте из слаксов большой мобильник, — призывают организаторы.
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