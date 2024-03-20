«Назад в прошлое»: в Новосибирске пройдет «Супердискотека 90-х — горожан ждут в малиновых пиджаках и с «мобилами»

Раньше «Радио Рекорд» устраивало такие масштабные вечеринки в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь география шоу расширяется.



— Супердискотека — первый и главный фестиваль музыки 90-х, который существует уже 20 лет. Его показывают на главных телеканалах страны, и каждый год фестиваль представляет новую постановку. В 2024 зрители увидят премьеру шоу «Назад в будущее», а между выступлениями артистов — специальные ностальгические видео на экранах, — отметили организаторы.



Гостей ждут анимационные зоны из детства. Например, все желающие вернутся в класс любимой школы и посидят за партой, подкачаются в советском спортзале или «поставят челку» в парикмахерской. Особая фишка вечеринки — в дресс-коде, который соблюдает большинство. Можно будет пощеголять в малиновых пиджаках, лосинах, спортивках «Abibas» и свитерах «Boys». Кульминацией фестиваля будет фирменный супермикс.