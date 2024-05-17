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Происшествия Колеса в огне: в Новосибирске заявили о горящем грузовике — видео с места пожара

Колеса в огне: в Новосибирске заявили о горящем грузовике — видео с места пожара

О происшествии сообщили в соцсетях

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Данные о пожаре отсутствуют в сервисах «2ГИС» и «Яндекс.Карта»

Вечером 17 мая в новосибирских соцсетях сообщили о горящем грузовике. Кадры возгорания опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

По его данным, инцидент случился на улице Малыгина в Ленинском районе. Судя по кадрам, грузовик находится вблизи одноэтажных построек. В огне оказались в том числе передние и задние колеса машины, рядом с ней находятся люди.

Кадры с горящим грузовиком опубликовали в соцсетях

— На Малыгина загорелся самосвал, — сказано в сообщении.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать информацию о возгорании. Данные о пожаре отсутствуют в сервисах «2ГИС» и «Яндекс.Карта».

Если вы стали свидетелем произошедшего, просим связаться с редакцией НГС
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Накануне, 16 мая, на улице Большевистской загорелся КАМАЗ. На месте были замечены сотрудники ГИБДД.

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