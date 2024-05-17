Колеса в огне: в Новосибирске заявили о горящем грузовике — видео с места пожара

Вечером 17 мая в новосибирских соцсетях сообщили о горящем грузовике. Кадры возгорания опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
По его данным, инцидент случился на улице Малыгина в Ленинском районе. Судя по кадрам, грузовик находится вблизи одноэтажных построек. В огне оказались в том числе передние и задние колеса машины, рядом с ней находятся люди.
— На Малыгина загорелся самосвал, — сказано в сообщении.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать информацию о возгорании. Данные о пожаре отсутствуют в сервисах «2ГИС» и «Яндекс.Карта».
Накануне, 16 мая, на улице Большевистской загорелся КАМАЗ. На месте были замечены сотрудники ГИБДД.