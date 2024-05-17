«Не боялась брать ответственность»: что сделала за 10 лет в мэрии Анна Терешкова — коллеги переживают за её проекты

Мэрия, отмечают специалисты, сейчас находится в подвешенном состоянии: найти такого же жизнерадостного начальника, как Анна Терешкова, будет сложно Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова уходит из мэрии, проработав 10 лет. Яркая чиновница запомнится новосибирцам парками и скверами, которые благоустроили под ее руководством, и проектами, которые только начали развивать: у одних уже появилась концепция, а другие еще в разработке. Коллеги Терешковой называют ее двигателем развития Новосибирска и признаются, что с ее уходом оказались в подвешенном состоянии — вице-мэр добивалась финансирования для зеленых зон и мотивировала всех благоустраивать территории. НГС пообщался с теми, кто работал с Анной Терешковой, чтобы узнать о судьбе ее начинаний и ее роли для города.

Переход от старой мэрии к новой

До назначения Анны Терешковой на должность главы департамента культуры, спорта и молодёжной политики на зелёные зоны почти не обращали внимания: руководство парков само решало, что разместить на территории, а дендрология порой и вовсе не была известна, отмечают ее коллеги. Вице-мэр с командой решили все изменить. Первой на очереди оказалась Михайловская набережная, потом — дисперсный парк на Затулинском жилмассиве, Заельцовский парк. Один из последних крупных проектов — парк «Арена».

Вице-мэру удавалось получать финансирование для парков и презентовать город на федеральном уровне Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Некоторые проекты, которые анонсировали при Анне Терешковой, еще находятся в зачатке: например, огромный парк «Усть-Тула» от «Арены» до Бугринской рощи и набережная от Димитровского моста до Заельцовского парка. Именно они вызывают сомнения у коллег Терешковой: о проектах вряд ли забудут, но могут приостановить.



Первые заявления о возможном продлении набережной от Димитровского моста до Заельцовского парка в едином стиле прозвучали несколько лет назад. В 2021 году сформировали рабочую группу и приступили к разработке идеи. Основной проблемой оказались пескобазы вдоль реки, которые необходимо было выселять. Анатолий Локоть подписал распоряжение об этом, но после его ухода, отмечает депутат Ростислав Антонов, мэрия находилась в замерзшем состоянии и в принципе оказалась дезорганизована.



В частности, начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Георгий Жигульский продлил договоры аренды участков для пескобаз до 2028 года, хотя планировалось, что их должны были расторгнуть в 2023 году. Случилось это еще до прихода новой команды в мэрию — в период, когда обязанности мэра исполнял Олег Клемешов. Исправлять это, говорит Антонов, придется долго. По словам самой Анны Терешковой, вероятно, придется пойти в суд.



— Это следствие дезорганизации переходного периода мэрии от одной команды к другой. Анна Васильевна тоже выходит из проекта — на мой взгляд, это может нанести сильный удар по срокам реализации, — считает Ростислав Антонов.

Выселять пескобазы придется уже новому руководителю — депутат на округе предполагает, что процесс может затянуться Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Рабочую группу, рассказывает депутат, создали по его инициативе, и когда проект поручили Анне Терешковой, работа сильно ускорилась: удалось договориться с застройщиками о создании единой набережной, разработать идею концепции. С уходом вице-мэра, считает Антонов, проект оказался в подвешенном состоянии — ему нужен драйвер с административными полномочиями.



Благоустройство тормозит и то, что против набережной оказался департамент транспорта — ссылается на то, что доступ к реке необходим для подвоза барж. Этот вопрос тоже прорабатывает рабочая группа.



— На Анне Васильевне было много административных задач. Как будет сейчас, я не готов сказать. Надеюсь, что управленческую команду сформируют достойную. Нужен активный и заинтересованный человек, — объясняет депутат.



Энергия двигала всё

Еще один проект, вызывающий сомнения по срокам реализации — парк «Усть-Тула» площадью в 135 га. Огромная благоустроенная зона должна связать парк «Арена» и Бугринскую рощу, на заброшенной территории построят верфь, экстрим-парк, а на острове рядом разместят острог. Замначальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии Мария Смирнова рассказала, что в этом году специалисты выходят на разработку дизайн-проекта первого этапа площадью в 40 гектаров: территория охватит устье Тулы и ее берега — центральное ядро зеленой зоны. Инженерные изыскания уже выполнены, на проектирование планируют выйти летом.

Сейчас «Усть-Тула» — один из самых грандиозных проектов в городе: радиус территории — 2 км Источник: телеграм-канал «Зеленый Новосибирск»











Разработчик проекта Александра Архипова отметила, что уже готова основа — в частности, подеревная съемка, но дальнейшие шаги зависят от финансирования. По ее словам, парк «Усть-Тула» — пока еще чистый лист: есть концепция, следующий этап — дизайн-проект, запланированный на лето.



— Энергия Анны Васильевны двигала все вперед. Что будет сейчас, пока не совсем понятно. Город очень многое потерял из-за ее ухода, — считает Александра Архипова. — Она все делает из любви к Новосибирску, во всех вселяет позитив, я поражаюсь ее работоспособности и не погасающему огню внутри.

Она также говорит, что вице-мэр работала активно, и результат ее трудов виден. Много было и противодействий: например, ФЗ-44, по которому нельзя тщательно выбирать подрядчиков для благоустройства — это оказалось бедой муниципалитета. Компании срывали сроки благоустройства, как вышло при ремонте Первомайского сквера.

Вообще, процесс подготовки к благоустройству, рассказывает Александра Архипова, очень долгий и занимает несколько лет, поэтому полностью результат работы команды вице-мэра можно будет оценить позже, когда закончат начатые и запланированные проекты.

Еще один важный проект — реконструкция центра, фактически лица города. Сейчас специалисты, отмечает Александра Архипова, актуализируют концепцию, но процесс также занимает много времени. Необходимо решить, как убрать провода, договориться с владельцами помещений. О необходимости реконструкции главной улицы говорит и директор Сибирского центра содействия архитектуре Татьяна Иваненко.

— Состояние улицы Ленина производит удручающее впечатление: любой горожанин или гость города видит разномастное, часто разрушенное покрытие тротуаров, машины, стоящие прямо на газонах — вернее, на том, что от них осталось, больные аварийные деревья, густую паутину проводов, отсутствие освещения тротуаров и ландшафтной подсветки, — отмечает Татьяна Иваненко.

Архитекторам и урбанистам придется переосмыслить все пространство, проработать транспортные потоки, разобраться с летними кафе — задач еще много и все они занимают уйму времени. Не нравится разработчикам и то, что во время перекрытия улицы Ленина приходится выставлять фонари, у которых основания странной формы, но по-другому пока никак.

По словам Александры Архиповой, многие новосибирцы не ездят в центр города, ссылаясь на то, что смотреть здесь нечего — реконструкция может все изменить Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Те, кто работал с Анной Васильевной, отмечают и то, что она могла не в ущерб городу договориться о государственно-частном партнерстве, зажечь бизнесменов благоустраивать парки вокруг своих объектов. Например, так появилась первая очередь Ельцовского парка. Дальнейшее благоустройство, отмечает Мария Смирнова, пока на стадии разработки проектно-сметной документации, ее должны получить летом.



— Пока финасирование не подтверждено, будем решать совместно с областью, как реализовывать проект. Нужна документация и понимание того, сколько стоит реализация проекта, — рассказала Мария Смирнова.

Первый этап благоустроил застройщик «Ельцовский парк», дочерняя компания ГК «Химметалл», и передал территорию муниципалитету Источник: Лиза Пичугина / NGS.RU











У парка «Иня», по ее словам, уже почти готова проектно-сметная документация, после ее передадут на государственную экспертизу. Пока непонятно, начнут ли работы в этом году — все зависит от сроков прохождения экспертизы.



Есть и объект, который хотят завершить в этом году — парк «Каменка» в Дзержинском районе в пойме одноименной реки. На него выделили более 300 миллионов рублей, уже построили мост и несколько дорожек, сохранили затопляемость территории, установили арт-объект — стаю деревянных уток-ветряков на высоких столбах. Парк готов больше чем наполовину, а горожане уже гуляют по территории. Как рассказал НГС депутат Георгий Андреев, часть округа которого занимает парк, по договору закончить работы должны в августе этого года.

— Работа над проектами не заканчивается. Притормозить тоже не должны, потому что планы у нас заявлены, программы и федеральные проекты остаются, двигаемся по этому же намеченному пути, — заверила Мария Смирнова.



Важный политический игрок

Одно из первых достижений Анны Терешковой — благоустройство Михайловской набережной. Изначально земля в прибрежной зоне была разрозненная, участки пришлось объединять, а кафе и палатки выселять. Место отдыха разделили на тихую часть и активную, вместо зарослей появился многоуровневый парк. Следующим успехом стал дисперсный парк на Затулинке — комплекс зеленых зон и спортивных объектов, связанных пешеходными дорожками, расположенными вдоль жилых кварталов.

В 2021 году приступили к благоустройству Заельцовского парка: в лесу появились оформленные велодорожки, экотропы, событийная и детская площадки. Последним проектом, почти завершенным при Терешковой, можно считать парк «Арена». Его тоже разделили на зоны тихого и активного отдыха, сохранили природный ландшафт, оставив часть территории затопляемой. В этом году благоустройство парка продолжат: там разместят баскетбольную площадку, оформят выход к реке и разработают экотропы в местах, где обнаружили выходы древних горных пород.

Анна Терешкова была самой яркой чиновницей в мэрии Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











По словам Андрея Кузнецова, директора информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни», Анна Терешкова в администрации Анатолия Локтя была единственным чиновником с публичной активностью, с которой мэр был готов мириться. Она смело пользовалась медийными инструментами, чтобы добиваться нужных решений: например, увольнения начальника управления спорта Алексея Толоконского.



— Самое значимое достижение в том, что Терешковой удалось существенно расширить ареал влияния департамента культуры, спорта и молодёжной политики, подмяв под себя с боями сферу благоустройства общественных пространств — важнейшую в плане имиджа города. В отличие от многих нынешних чиновников, она не боялась брать на себя ответственность за амбициозные крупнобюджетные задачи и держала невозмутимое лицо, объясняясь за срывы сроков, — рассказывает Кузнецов.



Эксперт отмечает, что новому человеку на месте Анны Терешковой будет сложно удержать за собой такой фронт работы без политической поддержки мэра. Вероятно, произойдет реорганизация управлений, перераспределятся сферы ответственности, изменится ряд руководителей: кто-то уйдет по своему желанию, как директор «Горзеленхоза» Наталья Цветкова, а кто-то — нет.

Коллеги бывшей вице-мэра также говорят, что найти такого же жизнерадостного, энергичного приемника будет сложно, да и департамент без нее может стать другим. Главное, по их словам, — чтобы новый человек в должности любил, понимал город и умел его презентовать.

Кроме того, вице-мэр разительно отличалась от других госслужающих: на публике она часто появлялалсь в ярких и стильных костюмах, а если надевала темные костюмы, то обязательно с нестандартным фасоном.