«Собака — как обычный пешик»: смотрим ДТП, которое спровоцировал пес, и ищем виновника среди водителей

ДТП спровоцировала слишком смелая дворняжка Источник: «АСТ-54»











Животных на дороге быть не должно, но объяснить это четвероногим пешеходам вряд ли получится. В результате людям приходится отвечать на дороге и за себя, и за того, у кого ума и знаний ПДД значительно меньше. Но порой даже самым внимательным водителям уйти от столкновений не получается. Именно такая авария произошла в среду на улице Жуковского: бездомная собака решила перебежать дорогу наперерез потоку и невольно устроила ДТП. На всякий случай предупредим любителей собак: у животного всё хорошо. А вот людям предстоит ремонтировать свои авто. НГС выяснил у автоюриста, кто же виноват в аварии.

29 мая, вторая половина дня. Утренний проливной дождь давным-давно сменился ярким солнцем, дороги успели просохнуть, а видимость — просто отличная. Движение по улице Жуковского довольно плотное и вполне активное, но на дороге не только автомобили. Неожиданно для участников движения справа на дорогу выбегает некрупная дворняжка, немедленно пугается и замирает перед маленьким красным Suzuki Swift. Водитель хетчбэка давит на тормоз. А вот шофер грузовика за ее спиной — нет. Мощный удар отбрасывает крошечный автомобильчик далеко вперед и вправо, а испуганный пес сразу передумал перебегать проезжую часть: своя шкура дороже.

Источник: «АСТ-54»

Кажется, виновник ДТП очевиден: с собаки ПДД не спросишь, а таранить живое препятствие не готов никто. Но несмотря на это, подписчики сообщества «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», где и было опубликовано видео, нашли повод для дискуссии:

— Собака поступает как обычный пешик, из-за появления которого случаются ДТП. Она просто убегает, делая удивленные шары. А два взрослых человека теперь потратят кучу денег и времени. Хотя собаки зачастую умнее переходят дорогу, чем новосибирские пешеходы, — явно пытается спровоцировать ссору пользователь под ником John Doe.

— Человек всегда при появлении животного затормозит. Водитель грузовика дистанцию бы держал, успел бы затормозить, — категорически не согласна с ним Елена П. (и судя по количеству лайков, большинство подписчиков с ней согласны).

Часть пользователей и вовсе уверена: каким-то неведомым образом на проезжей части оказалось не одно животное, а целых два:

— Олень на грузовике, — констатирует Андрей С.

— Псины не должно было быть на дороге, — не оставляет надежды развернуть масштабную перепалку всё тот же аноним.

— Псины на грузовике не должно быть в принципе в левом ряду. А судя по скорости, с которой он летел, маловероятно, что он там оказался для поворота налево или разворота, — веско парирует другой пользователь Dallas Corban.

Автоюрист Мария Соловьева тоже посмотрела видео и констатировала: за собаку страшно, а виновника ДТП найти действительно очень просто:

— Виновник тот, кто врезался: пункт 10.1 ПДД никто не отменял, — объясняла автоюрист, — водитель должен вести авто со скоростью, соответствующей дорожной обстановке, и в случае обнаружения опасности снизить скорость вплоть до остановки и принять все меры для избегания столкновения. Водители легковых авто в рамках соблюдения ПДД остановились, завидя опасность на проезжей части. Грузовик должен был соблюдать интервал, а заметив торможение авто впереди, снизить скорость.

При этом ехать в левой полосе, говорит автоюрист, шофер мог совершенно свободно: его машина достаточно для этого легкая.