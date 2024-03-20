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Почему продлили договоры аренды с пескобазами, помешав набережной? Ответ мэрии Новосибирска

Рабочая группа, которая занимается проектом длинной зеленой зоны, удивилась решению

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Пескобазы должны были выселить с берега Оби между Димитровским мостом и Заельцовским парком, чтобы обустроить место для отдыха

Мэрия Новосибирска рассказала, как и почему продлила договоры аренды пескобазам, на месте которых должна пройти длинная набережная от Димитровского моста до Заельцовского парка. Изначально аренду обещали не продлевать.

В департаменте земельных отношений мэрии Новосибирска объяснили НГС, что в Федеральном законе есть правило: если участок арендовали до 1 марта 2015 года не для строительства и на нем нет капитальных объектов, то арендатор может заключить новый договор на пять лет без проведения торгов.

Арендаторы «Стройсиб», «Причал» и «Сибирский причал» подали заявления о заключении договоров аренды на основании закона. Оснований для отказа в заключении договора нет, отмечают в мэрии. 1 марта власти заключили договор с компанией «Причал» по размещению пескобазы до 29 декабря 2028 года, 11 марта — с компанией «Сибирский причал» до 30 декабря 2028 года. О компании «Стройсиб» в мэрии ничего не сообщили.

Длинная единая набережная должна пройти от Димитровского моста до Заельцовского парка, к разработке концепции привлекли застройщиков, которые возводят дома около Оби. Но 14 марта члены рабочей группы, которые занимаются разработкой набережной, внезапно узнали, что договоры аренды с пескобазами продлили, хотя департамент земельных и имущественных отношений мэрии обещал этого не делать.

Если бы договоры не продлили, то землю отдали бы «Горзеленхозу». Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказывала НГС, что зеленая зона все равно будет обустроена Возможно, придется расторгать договоры через суд, юристы уже работают над вопросом. Договоры с застройщиками о разработке концепции уже подписали, а проект по благоустройству реализуется при поддержке губернатора Новосибирской области.

Место для отдыха протягивается и в противоположную сторону — до Бугринского моста. Правда, там набережная поделена на куски. Около здания ApartRiver появилась одна концепция, а около жилых комплексов «Марсель» и «Европейский берег» — другая. На одном участке и вовсе остался дикий пляж.

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Набережная Зеленая зона Пескобазы Проект Мэрия Новосибирска
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