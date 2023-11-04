Без песка и за чужие деньги: как и когда в Новосибирске построят новую набережную — она протянется до Заельцовского парка

3 ноября в мэрии Новосибирска прошло совещание о новой набережной от Димитровского моста до Заельцовского парка. Городские власти и застройщики решили, что зеленая зона должна быть в одном стиле, и каждый девелопер должен будет благоустроить свою часть, а власти в проекте, вероятно, будут модераторами. НГС посмотрел, кто строит на территории около будущей набережной, и узнал, когда начнут работать над проектом.
Время собирать песок
Заявления о возможном продлении набережной были слышны уже несколько лет назад. В 2021 году городские власти наконец сформировали рабочую группу, которая начала заниматься вопросом вместе с застройщиками.
Рабочее совещание прошло 3 ноября. Как рассказал НГС присутствовавший на нем депутат горсовета Ростислав Антонов (территория входит в округ, который он представляет), спорных вопросов не было: все понимают, что основная задача — выработать единую концепцию прибрежной зоны. Главное, чтобы территория была однотипной, функциональные зоны плавно сменяли друг друга, а не дробились на куски. При этом в мэрии хотят, чтобы продолжение набережной в сторону Заельцовского парка отличалось от территории, идущей в сторону Бугринского моста.
Когда застройщики решили поучаствовать в благоустройстве берега, каждый обустроил свой кусок так, как захотел. Например, около здания ApartRiver появилась одна концепция, а около жилых комплексов «Марсель» и «Европейский берег» — другая. На одном участке и вовсе остался дикий пляж — теперь там может появиться высотка от застройщика «Береговое» (он же построил ЖК «Марсель»), а после «Марселя» пройти пешком почти не получится.
Ранее вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова отметила главную проблему, из-за которой продление набережной до Заельцовского парка станет проблематичнее: наличие пескобаз, в том числе частных. Их решили перенести, но оптимальное место, которое устроило бы всех, в том числе бизнес, еще не подобрали. Договор аренды земли для пескобаз заканчивается в 2023 году, будут ли его продлевать, пока неизвестно. Журналист НГС направила запрос в мэрию, чтобы уточнить этот вопрос.
— Про пескобазам приняли принципиальное решение, что перенесут, вопрос только в сроках и в месте. Есть несколько вариантов, они сейчас в стадии проработки, в ближайшее время будет определено новое место. Разместят в черте города, — рассказал Ростислав Антонов.
— В последнее время город сокращает использование песка, тем более речного для посыпки дорог, и переходит на «Бионорд» и отсев горных пород — гранитную крошку. Отсев не доставляется по реке, как и «Бионорд», поэтому от пескобазы, в принципе, можно отказаться, — добавил общественный деятель Алексей Мазур.
Перенести пескобазы планируют в течение двух лет, отмечает депутат, концепцию самой территории набережной начнут разрабатывать уже в следующем году. Раскрывать возможные места, которые рассматривают для переноса пескобаз, он не стал, чтобы «не пугать жителей»: обозначенные места могут быть не окончательными вариантами.
Основные игроки и пара неизвестных
Сейчас, говорит депутат, в развитии набережной принимают участие четыре застройщика. Все они сошлись на том, что прибрежную зону дробить нельзя, иначе это загубит все пространство.
— Каждый застройщик занимается благоустройством возле своих объектов за свой счет. Это в их интересах, потому что состояние набережной — это инвестиционные возможности. Люди не хотят жить возле оврага, они хотят жить возле реки, — объясняет Антонов.
Об этом также говорила вице-мэр Анна Терешкова: по ее словам, как только власти найдут новое место для пескобаз, начнут привлекать для благоустройства территории средства бизнесменов.
— Наверное, все прекрасно знают, что, когда строится здание или жилой дом, лучше продаются квартиры, дороже, если девелопер пишет, что рядом находится сквер или парк. Планируем, что здесь будет взаимовыгодное сотрудничество, — отмечала Анна Терешкова. — Для девелоперов выгодно, если они начнут продавать квартиры рядом с набережной. И муниципалитету тоже выгодно, потому что мы хотим, чтобы наши новые общественные пространства появлялись.
В создании набережной готова поучаствовать компания «Новый мир», которая строит жилой комплекс «Беринг». Директор по развитию группы «Новый мир» Юлия Шевченко в прошлом году предположила, что на участке около жилого комплекса можно сохранить природный ландшафт, не убирая берег в бетон.
«Новый мир» уже сдал рядом с будущей набережной первый 24-этажный дом. Второй, согласно официальному сайту, хотят построить к четвертому кварталу 2025 года. Всего на участке по проекту будет четыре здания переменной этажности, жильцам застройщик обещает благоустроенную береговую линию. Очевидно, что реализация проекта растянется ещё на несколько лет.
Также совсем рядом с Димитровским мостом построили два квартала жилого комплекса «Чернышевский». Кроме этих зданий застройщик, компания «Альгеба» (входит в группу «СибирьИнвест») возводит еще три. В социальных сетях жители нового комплекса недавно жаловались на песок, летящий с пескобазы, и проезжающие грузовики, которые поднимают пыль, и просили как можно скорее перенести пескобазу.
Еще один возможный участник строительства набережной — компания «Импария» (входит в группу «СМСС»). Около Заельцовского бора она возводит ЖК «Бирюзовая жемчужина». В структуру группы входят компании, которые построили комплексы в районе Михайловской набережной (ЖК «Гранит» и «Михайловский», Apart River), на их средства также был реализован один из этапов реконструкции самой набережной.
Новая набережная пройдет вдоль огромной территории, занятой сегодня в основном частным сектором микрорайона «Прибрежный» между улицами Сухарной и Владимировской, который включает в себя Нахаловку. Подробно о проекте планировки НГС писал пять лет назад, тогда появилось предложение разбить парк, который протянется от улицы Владимировской до Оби и плавно перейдет в набережную.
Кроме уже известных застройщиков на территории в будущем появятся новые. Мэрия планирует разыграть два аукциона на комплексное развитие территории. Под КРТ попадет участок, ограниченный улицами Моцарта, Владимировской и Шорной, и участок рядом, на улице Владимировской. Кто будет строить на этих территориях, пока не известно. Застройщикам придется расселить частный сектор и, вероятно, вложить средства в строительство набережной.
Проект набережной пока готовить не начали, и планируется, что мэрия будет выступать неким модератором процесса его создания. Городская администрация и застройщики будут выдвигать свои предложения и пожелания, а после дискутировать. Сейчас у мэрии, считает Ростислав Антонов, скорее, нет четкого видения самого проекта, но есть представление о том, как быть не должно — от этого и будут отталкиваться при разработке концепции.
Алексей Мазур оценивает вероятность реализации проекта, как крайне высокую, но сложность, предполагает он, может заключаться в подрядчиках. Например, строители не смогли построить Первомайский сквер в срок.
Несколько лет назад стало известно о планах обустроить набережную от Октябрьского моста до Бугринского моста: тогда власти начали разрабатывать концепцию продления зоны отдыха на 2 км от гостиницы River Park до микрорайона «Европейский Берег». Концепцию разрабатывают по инициативе и в сотрудничестве с застройщиками, которые возводят дома на правом берегу Оби.