Без песка и за чужие деньги: как и когда в Новосибирске построят новую набережную — она протянется до Заельцовского парка

Время собирать песок

Заявления о возможном продлении набережной были слышны уже несколько лет назад. В 2021 году городские власти наконец сформировали рабочую группу, которая начала заниматься вопросом вместе с застройщиками.

Рабочее совещание прошло 3 ноября. Как рассказал НГС присутствовавший на нем депутат горсовета Ростислав Антонов (территория входит в округ, который он представляет), спорных вопросов не было: все понимают, что основная задача — выработать единую концепцию прибрежной зоны. Главное, чтобы территория была однотипной, функциональные зоны плавно сменяли друг друга, а не дробились на куски. При этом в мэрии хотят, чтобы продолжение набережной в сторону Заельцовского парка отличалось от территории, идущей в сторону Бугринского моста.