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Взялись за Фабричку: у Оби выросли первые высотки нового квартала — мэрия продлевает сюда набережную

Это старт большого наступления на промзону и частный сектор в историческом районе Новосибирска

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Застройщики постепенно начали осваивать правый берег Оби за Димитровским мостом — ЖК «Чернышевский» стал своего рода пионером и появился всего за полтора года

Застройщики постепенно начали осваивать правый берег Оби за Димитровским мостом — ЖК «Чернышевский» стал своего рода пионером и появился всего за полтора года

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На улице Фабричной почти достроили первый жилой квартал на месте долго пустовавшей стройплощадки под Димитровским мостом и выдали разрешение на новый большой дом. У застройщика здесь большая территория и планы — вплоть до пешеходного моста. Дальше по течению активно идет еще одна жилая стройка, а рядом с ней уже начинает исчезать частный сектор. Более того, в мэрии вовсю обсуждают продление набережной — туда, где ее планировали десятки лет, но в которую никто особо не верил. Как сегодня развивается берег Оби за Димитровским мостом и когда в городе появится новая благоустроенная зона для горожан, узнали журналисты НГС.

Два дома ЖК «Чернышевский», выросшие под Димитровским мостом за полтора года, — на самом деле один дом на Фабричной, 65. Разноэтажные и немного отличающиеся по архитектуре секции объединяют подземная парковка и общий двор на уровне второго этажа.

Большая часть этого квартала уже сдана, и на самом деле это всё — один дом

Большая часть этого квартала уже сдана, и на самом деле это всё — один дом

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Первые секции в комплексе сдали почти год назад, еще три — в конце 2021 года, завершение квартала планируют уже в феврале

Первые секции в комплексе сдали почти год назад, еще три — в конце 2021 года, завершение квартала планируют уже в феврале

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Первые три секции у моста компания «Альгеба» (связана с группой «СибирьИнвест» известного в Новосибирске девелопера Владислава Крючкова) построила меньше года назад, в феврале 2021 года, а в ноябре сдала еще три. Сейчас в комплексе сдано в общей сложности более 250 квартир, две секции застройщик планирует завершить в феврале, и открытый к реке квартал — первый этап застройки — будет закончен.

В фасадах дома легко рассмотреть отсылки к старой промышленной архитектуре, которой была богата улица Фабричная

В фасадах дома легко рассмотреть отсылки к старой промышленной архитектуре, которой была богата улица Фабричная

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На части фасадов использовали своего рода кирпичную графику: декор, выложенный кирпичом

На части фасадов использовали своего рода кирпичную графику: декор, выложенный кирпичом

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Особенность комплекса — в архитектуре. Большой микрорайон, который в документах городских властей называют Прибрежным — один из самых старых в городе. Кроме того, он соседствует со старейшими промышленными кварталами улицы Фабричной. Поэтому в архитектуре домов прослеживаются отсылки к постройкам начала прошлого века: в линиях выходящих на реку фасадов, арочных сводах и окнах, рельефного кирпича и узоре кирпичной кладки.

Почти вся отделка в новых секциях уже завершена

Почти вся отделка в новых секциях уже завершена

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На период ремонтов светлый керамогранит спрятали под дешевый линолеум

На период ремонтов светлый керамогранит спрятали под дешевый линолеум

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На площадках сданных секций от 4 до 10 квартир, а площади варьируются от 34 до 115 квадратных метров. Самые большие, двухуровневые, уже проданы

На площадках сданных секций от 4 до 10 квартир, а площади варьируются от 34 до 115 квадратных метров. Самые большие, двухуровневые, уже проданы

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Сейчас застройщик передает ключи от новых секций, в доме со всех сторон одновременно доносятся звуки ремонта в квартирах, а обжитых окошек совсем немного. Квартиры передают с черновой отделкой: внушительные входные двери, окна с пластиковыми откосами, ровные стяжка и бетонные стены.

Квартиры передают без отделки, но с ровными стенами и стяжкой на полу

Квартиры передают без отделки, но с ровными стенами и стяжкой на полу

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Такую «однушку» площадью 42 кв. м на 15 этаже можно купить за 5,1 миллиона рублей

Такую «однушку» площадью 42 кв. м на 15 этаже можно купить за 5,1 миллиона рублей

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Из окна открывается вид на реку, мосты и «Леруа Мерлен». Гул машин не слышно совсем, пока не откроешь окно

Из окна открывается вид на реку, мосты и «Леруа Мерлен». Гул машин не слышно совсем, пока не откроешь окно

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Владелица одной из квартир Анна рассказала, что купила ее для мамы, но к ремонту пока не приступала. На вопрос о качестве строительства сказала, что конкретно у нее нареканий нет.

— Я читаю переписку жителей: у кого-то не очень хорошее качество: окна продувает, стены кривые, — вспомнила она. — У нас в квартире нормально, меня всё устраивает.

Коммерческие помещения с панорамными окнами, которые пока смотрят в строительный забор, пустуют. Что конкретно в них откроют владельцы, в «Альгебе» не знают, но среди помещений есть, например, предназначенное для детского центра — детских садов в пешей доступности пока нет, так что решение актуальное.

Все секции нового дома объединяет парковка

Все секции нового дома объединяет парковка

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Под квартирами есть кладовые — покупателям их отдают без дверей, их придется устанавливать самим

Под квартирами есть кладовые — покупателям их отдают без дверей, их придется устанавливать самим

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В объединенный подземный паркинг можно спуститься на лифте, под квартирами также предусмотрели кладовые: их передают без дверей и рекомендуют рольставни. Во дворе мест для машин нет вообще: только дорожки, лавочки, газоны и деревья и большой игровой комплекс. Попасть во двор можно из любого подъезда, проход оставили и со стороны улицы: благодаря ландшафту, такой получился только один.

Двор подняли на уровень второго этажа, и заехать в него на машине нельзя

Двор подняли на уровень второго этажа, и заехать в него на машине нельзя

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Во дворе есть всё необходимое, включая, например, молодые деревья. А с лавочки можно созерцать реку

Во дворе есть всё необходимое, включая, например, молодые деревья. А с лавочки можно созерцать реку

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Из двора открывается вид на Обь и отлично слышно непрекращающийся гул Димитровского моста. Через какое-то время он превращается в белый шум, и на него перестаешь обращать внимание, а внутри дома его не слышно вовсе. Анна живет в соседнем частном секторе и говорит, что гул Димитровского моста мешает куда меньше постоянно проезжающих мимо грузовых машин — на пескобазу ГУБО, в которую фактически упирается Чернышевский спуск, и обратно.

Один из корпусов «торгово-развлекательного комплекса» на территории начали перестраивать в новые дома

Один из корпусов «торгово-развлекательного комплекса» на территории начали перестраивать в новые дома

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Жилые многоэтажки «Альгеба» построила за полтора года на месте кирпичных зданий, которые в документах значились торгово-развлекательным центром. Еще раньше большой квартал между мостом, Фабричной, Чернышевским спуском и Понтонной занимал частный сектор — снос 21 дома стоил около 335 миллионов рублей. Изначально на их месте холдинг «РосЕвроДевелопмент» планировал большой торговый центр, который должен был стать крупнейшим в Новосибирске.

Каким будет новый дом, пока неизвестно: на сайте застройщика информации о нем нет

Каким будет новый дом, пока неизвестно: на сайте застройщика информации о нем нет

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Сейчас в распоряжении компании 7,5 га квартала, всего здесь построят 10–14 жилых секций-домов разной высоты. Сразу после праздников застройщик получил разрешение уже на второй 24-этажный дом на 208 квартир, рядом с большим первым. Вдоль Фабричной, согласно эскизам на официальном сайте проекта, тоже появятся дома, в том числе и высотные: один из них, похоже, будет достигать 30 этажей. Сайт застройщика также обещает пешеходный мост на улицу Фабричную, но где он появится, непонятно, а в «СибирьИнвест» не ответили на дополнительные вопросы НГС.

На углу Фабричной и Чернышевского спуска при этом пока остается участок банного комплекса «Чернышевский» и здания в Чернышевском спуске, 12, еще три участка частных домов уже опустели. Один из них, по информации выписки из ЕГРН, в нескольких долях принадлежит городу.

В квартале остается несколько участков, в том числе городских. Когда вся эта территория будет застроена, местной школе (на фото в правом верхнем углу) придется перейти на 11-летку и принять тысячу учеников

В квартале остается несколько участков, в том числе городских. Когда вся эта территория будет застроена, местной школе (на фото в правом верхнем углу) придется перейти на 11-летку и принять тысячу учеников

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Три участка, которые тянутся между проездом улицы Понтонной и береговой линией, оформлены в собственность застройщика: один из них предназначен для строительства жилья, еще два — для гостиниц. По информации депутата Ростислава Антонова, который представляет в Горсовете эту территорию, в «Альгебе» зарезервировали половину своей земли на берегу для школы: школа на 1100 мест указана в этом месте и в проекте планировки территории, который утвердили в 2018 году, и в генплане, но без конкретных сроков строительства. Сегодня же в этом районе школа только одна — старая 84-я.

— В прошлом году в 84-й школе отремонтировали 4 этаж, стоит вопрос ремонта фасада и строительства стадиона. Сейчас это школа-девятилетка, она будет возвращаться в 11-летнюю систему, будет увеличен набор. Там всего 300 учеников, школе поставлена задача увеличить набор до 1000 в ближайшие год-два. Тем более что когда начнут вводить в эксплуатацию дома, там появятся дети, — рассказал Ростислав Антонов. — Конечно, детских садов там явный недостаток, будем этот вопрос прорабатывать и решать.

За частным сектором и промзоной возводят еще один жилой дом — «Беринг». У застройщика здесь много земли, и проект обещает быть масштабным

За частным сектором и промзоной возводят еще один жилой дом — «Беринг». У застройщика здесь много земли, и проект обещает быть масштабным

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Детей в районе добавит не только «Чернышевский», но и строящийся почти по соседству «Беринг» группы «Новый мир». Сколько домов и когда будет в этом комплексе, в компании пока не говорят, называя проект «кварталом с зоной ритейла», который протянется вдоль улицы Перекатной до Паромной до новой коррекционной школы-интерната на Прибрежной, 2. Как минимум рядом с ним, на Владимировском спуске, генпланом предусмотрен детский сад на 330 мест.

Частный сектор постепенно вытесняют: на улице Светофорной уже расселили несколько домов и объединили участок, но сведений о его владельце нет в ЕГРН

Частный сектор постепенно вытесняют: на улице Светофорной уже расселили несколько домов и объединили участок, но сведений о его владельце нет в ЕГРН

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В перспективе между двумя большими комплексами будут новые проезды, тротуары и благоустроенная территория, но пока местные жители живут фактически на стройке

В перспективе между двумя большими комплексами будут новые проезды, тротуары и благоустроенная территория, но пока местные жители живут фактически на стройке

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Активная застройка бывшего частного сектора у Оби подняла и другой важный вопрос: о продлении набережной. В прошлом году городские власти сформировали рабочую группу, которая этим вопросом занимается совместно с застройщиками — какую-то часть обязательств они возьмут на себя, хотя конкретики в этом пока нет.

На первом этапе, рассказал Ростислав Антонов, должны переехать лодочные базы «Локомотив» и «Обь»: для них уже подобран участок ниже по течению, в устье 2-й Ельцовки, и в течение года будущую набережную от лодок хотят освободить.

Пескобаза ГУБО — самый проблемный объект на берегу: власти пока не придумали, куда ее переместить

Пескобаза ГУБО — самый проблемный объект на берегу: власти пока не придумали, куда ее переместить

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Из трех пескобаз на берегу две — частные, одна — муниципальная. С ними вопрос пока не решен.

— В 2023 году заканчивается договор аренды двух частных пескобаз. Мы проговаривали, чтобы этот договор не продлевали, но это [зависит] от мэрии. Я надеюсь, что мэрия не пойдет на продление договора и будет этот вопрос ставить на рабочей группе, — рассказал депутат. — Главная проблема — это пескобаза ГУБО. Подбирали несколько вариантов участков, но они все неудобны по логистике. Где-то удобно транспортом подъезжать, но неудобно баржами разгружаться, где-то удобно баржами разгружаться, но непонятно, что с транспортом делать. Пока этот процесс идет и пока не найдется земельный участок, удобный для всех, ее сдвинуть будет сложно.

За ближайшие годы в мэрии рассчитывают решить все земельные вопросы и подготовить единую концепцию для продолжения правобережной набережной

За ближайшие годы в мэрии рассчитывают решить все земельные вопросы и подготовить единую концепцию для продолжения правобережной набережной

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Какой может быть будущая набережная, пока неизвестно. Директор по развитию группы «Новый мир» Юлия Шевченко предложила пока вовсе не употреблять слово «набережная» в отношении этой части берега: «у большинства это ассоциируется с берегом, закатанным в бетон».

— У нас такая набережная уже есть, создавать вторую подобную нет смысла, — считает Юлия Шевченко. — Прелесть этой зоны в береге и песке, и мы можем сохранить природный ландшафт. Наполнение может быть разным, но мы считаем, что точно не нужно убирать берег в бетон. Тут можно гулять по песку, можно берег благоустроить. Нужно обеспечить жителям сочетание природы и комфортного жилья, продуманной территории.

Сегодня, в принципе, какие-то намеки на набережную уже есть, но до благоустроенной территории ей очень далеко

Сегодня, в принципе, какие-то намеки на набережную уже есть, но до благоустроенной территории ей очень далеко

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Архитектор и руководитель новосибирского бюро Kanura Артур Лотарев с такой концепцией не согласился. По его мнению, просто вычищенный берег превратится в «мертвую зону».

— Если посмотреть на набережные городов, расположенных вдоль рек, там очень много общественных пространств, многофункциональных и круглогодичных. В этом случае там люди есть, меньше вандализма, структура начинает саморегулироваться. Просто природная зона с чистым берегом — мертвая история: он зачахнет и превратится в маргинальную зону, где будут по вечерам пиво пить и морды бить, — поясняет архитектор. — Любое городское общественное пространство должно жить, и возможно это, только если там присутствуют люди, а не собаки бегают.

Спустя несколько лет эта часть города должна полностью преобразиться

Спустя несколько лет эта часть города должна полностью преобразиться

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Проработать концепцию с общегородской, а не локальной точки зрения отдельным застройщикам не по силам, уверен Артур Лотарев, — контролировать процесс должен город. Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова заверила, что так и будет.

— Заказчиком концепции набережной будет город, застройщики будут участвовать финансово. У нас идут переговоры с застройщиками о том, что все готовы подключиться к комплексному развитию этой территории, — рассказала Анна Терешкова. — Будет создана единая концепция набережной, и каждый застройщик будет нести обременение в виде реализации кусочка рядом с собой.

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Конкретные сроки пока, правда, не обозначены. В этом году в мэрии рассчитывают найти новое место для пескобазы ГУБО. Но работа над концепцией новой набережной начнется параллельно, подчеркнула Анна Терешкова.

Артур Лотарев заметил, что ближайшие годы — единственная возможность сделать всё правильно, и застройщики территории, которые постепенно теснят частный сектор на берегу, — отличный ресурс для города.

— Архитектура хороша в контексте, а контекст — это то, что ее окружает. Просто красивые дома — это всё равно что перепрыгнуть пропасть на 99%, — объяснил архитектор. — Потом никто к этой теме не вернется, потому что не будет движков. Сейчас такие движки — это застройщики.

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