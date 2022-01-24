Взялись за Фабричку: у Оби выросли первые высотки нового квартала — мэрия продлевает сюда набережную

На улице Фабричной почти достроили первый жилой квартал на месте долго пустовавшей стройплощадки под Димитровским мостом и выдали разрешение на новый большой дом. У застройщика здесь большая территория и планы — вплоть до пешеходного моста. Дальше по течению активно идет еще одна жилая стройка, а рядом с ней уже начинает исчезать частный сектор. Более того, в мэрии вовсю обсуждают продление набережной — туда, где ее планировали десятки лет, но в которую никто особо не верил. Как сегодня развивается берег Оби за Димитровским мостом и когда в городе появится новая благоустроенная зона для горожан, узнали журналисты НГС.
Два дома ЖК «Чернышевский», выросшие под Димитровским мостом за полтора года, — на самом деле один дом на Фабричной, 65. Разноэтажные и немного отличающиеся по архитектуре секции объединяют подземная парковка и общий двор на уровне второго этажа.
Первые три секции у моста компания «Альгеба» (связана с группой «СибирьИнвест» известного в Новосибирске девелопера Владислава Крючкова) построила меньше года назад, в феврале 2021 года, а в ноябре сдала еще три. Сейчас в комплексе сдано в общей сложности более 250 квартир, две секции застройщик планирует завершить в феврале, и открытый к реке квартал — первый этап застройки — будет закончен.
Особенность комплекса — в архитектуре. Большой микрорайон, который в документах городских властей называют Прибрежным — один из самых старых в городе. Кроме того, он соседствует со старейшими промышленными кварталами улицы Фабричной. Поэтому в архитектуре домов прослеживаются отсылки к постройкам начала прошлого века: в линиях выходящих на реку фасадов, арочных сводах и окнах, рельефного кирпича и узоре кирпичной кладки.
Сейчас застройщик передает ключи от новых секций, в доме со всех сторон одновременно доносятся звуки ремонта в квартирах, а обжитых окошек совсем немного. Квартиры передают с черновой отделкой: внушительные входные двери, окна с пластиковыми откосами, ровные стяжка и бетонные стены.
Владелица одной из квартир Анна рассказала, что купила ее для мамы, но к ремонту пока не приступала. На вопрос о качестве строительства сказала, что конкретно у нее нареканий нет.
— Я читаю переписку жителей: у кого-то не очень хорошее качество: окна продувает, стены кривые, — вспомнила она. — У нас в квартире нормально, меня всё устраивает.
Коммерческие помещения с панорамными окнами, которые пока смотрят в строительный забор, пустуют. Что конкретно в них откроют владельцы, в «Альгебе» не знают, но среди помещений есть, например, предназначенное для детского центра — детских садов в пешей доступности пока нет, так что решение актуальное.
В объединенный подземный паркинг можно спуститься на лифте, под квартирами также предусмотрели кладовые: их передают без дверей и рекомендуют рольставни. Во дворе мест для машин нет вообще: только дорожки, лавочки, газоны и деревья и большой игровой комплекс. Попасть во двор можно из любого подъезда, проход оставили и со стороны улицы: благодаря ландшафту, такой получился только один.
Из двора открывается вид на Обь и отлично слышно непрекращающийся гул Димитровского моста. Через какое-то время он превращается в белый шум, и на него перестаешь обращать внимание, а внутри дома его не слышно вовсе. Анна живет в соседнем частном секторе и говорит, что гул Димитровского моста мешает куда меньше постоянно проезжающих мимо грузовых машин — на пескобазу ГУБО, в которую фактически упирается Чернышевский спуск, и обратно.
Жилые многоэтажки «Альгеба» построила за полтора года на месте кирпичных зданий, которые в документах значились торгово-развлекательным центром. Еще раньше большой квартал между мостом, Фабричной, Чернышевским спуском и Понтонной занимал частный сектор — снос 21 дома стоил около 335 миллионов рублей. Изначально на их месте холдинг «РосЕвроДевелопмент» планировал большой торговый центр, который должен был стать крупнейшим в Новосибирске.
Сейчас в распоряжении компании 7,5 га квартала, всего здесь построят 10–14 жилых секций-домов разной высоты. Сразу после праздников застройщик получил разрешение уже на второй 24-этажный дом на 208 квартир, рядом с большим первым. Вдоль Фабричной, согласно эскизам на официальном сайте проекта, тоже появятся дома, в том числе и высотные: один из них, похоже, будет достигать 30 этажей. Сайт застройщика также обещает пешеходный мост на улицу Фабричную, но где он появится, непонятно, а в «СибирьИнвест» не ответили на дополнительные вопросы НГС.
На углу Фабричной и Чернышевского спуска при этом пока остается участок банного комплекса «Чернышевский» и здания в Чернышевском спуске, 12, еще три участка частных домов уже опустели. Один из них, по информации выписки из ЕГРН, в нескольких долях принадлежит городу.
Три участка, которые тянутся между проездом улицы Понтонной и береговой линией, оформлены в собственность застройщика: один из них предназначен для строительства жилья, еще два — для гостиниц. По информации депутата Ростислава Антонова, который представляет в Горсовете эту территорию, в «Альгебе» зарезервировали половину своей земли на берегу для школы: школа на 1100 мест указана в этом месте и в проекте планировки территории, который утвердили в 2018 году, и в генплане, но без конкретных сроков строительства. Сегодня же в этом районе школа только одна — старая 84-я.
— В прошлом году в 84-й школе отремонтировали 4 этаж, стоит вопрос ремонта фасада и строительства стадиона. Сейчас это школа-девятилетка, она будет возвращаться в 11-летнюю систему, будет увеличен набор. Там всего 300 учеников, школе поставлена задача увеличить набор до 1000 в ближайшие год-два. Тем более что когда начнут вводить в эксплуатацию дома, там появятся дети, — рассказал Ростислав Антонов. — Конечно, детских садов там явный недостаток, будем этот вопрос прорабатывать и решать.
Детей в районе добавит не только «Чернышевский», но и строящийся почти по соседству «Беринг» группы «Новый мир». Сколько домов и когда будет в этом комплексе, в компании пока не говорят, называя проект «кварталом с зоной ритейла», который протянется вдоль улицы Перекатной до Паромной до новой коррекционной школы-интерната на Прибрежной, 2. Как минимум рядом с ним, на Владимировском спуске, генпланом предусмотрен детский сад на 330 мест.
Активная застройка бывшего частного сектора у Оби подняла и другой важный вопрос: о продлении набережной. В прошлом году городские власти сформировали рабочую группу, которая этим вопросом занимается совместно с застройщиками — какую-то часть обязательств они возьмут на себя, хотя конкретики в этом пока нет.
На первом этапе, рассказал Ростислав Антонов, должны переехать лодочные базы «Локомотив» и «Обь»: для них уже подобран участок ниже по течению, в устье 2-й Ельцовки, и в течение года будущую набережную от лодок хотят освободить.
Из трех пескобаз на берегу две — частные, одна — муниципальная. С ними вопрос пока не решен.
— В 2023 году заканчивается договор аренды двух частных пескобаз. Мы проговаривали, чтобы этот договор не продлевали, но это [зависит] от мэрии. Я надеюсь, что мэрия не пойдет на продление договора и будет этот вопрос ставить на рабочей группе, — рассказал депутат. — Главная проблема — это пескобаза ГУБО. Подбирали несколько вариантов участков, но они все неудобны по логистике. Где-то удобно транспортом подъезжать, но неудобно баржами разгружаться, где-то удобно баржами разгружаться, но непонятно, что с транспортом делать. Пока этот процесс идет и пока не найдется земельный участок, удобный для всех, ее сдвинуть будет сложно.
Какой может быть будущая набережная, пока неизвестно. Директор по развитию группы «Новый мир» Юлия Шевченко предложила пока вовсе не употреблять слово «набережная» в отношении этой части берега: «у большинства это ассоциируется с берегом, закатанным в бетон».
— У нас такая набережная уже есть, создавать вторую подобную нет смысла, — считает Юлия Шевченко. — Прелесть этой зоны в береге и песке, и мы можем сохранить природный ландшафт. Наполнение может быть разным, но мы считаем, что точно не нужно убирать берег в бетон. Тут можно гулять по песку, можно берег благоустроить. Нужно обеспечить жителям сочетание природы и комфортного жилья, продуманной территории.
Архитектор и руководитель новосибирского бюро Kanura Артур Лотарев с такой концепцией не согласился. По его мнению, просто вычищенный берег превратится в «мертвую зону».
— Если посмотреть на набережные городов, расположенных вдоль рек, там очень много общественных пространств, многофункциональных и круглогодичных. В этом случае там люди есть, меньше вандализма, структура начинает саморегулироваться. Просто природная зона с чистым берегом — мертвая история: он зачахнет и превратится в маргинальную зону, где будут по вечерам пиво пить и морды бить, — поясняет архитектор. — Любое городское общественное пространство должно жить, и возможно это, только если там присутствуют люди, а не собаки бегают.
Проработать концепцию с общегородской, а не локальной точки зрения отдельным застройщикам не по силам, уверен Артур Лотарев, — контролировать процесс должен город. Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова заверила, что так и будет.
— Заказчиком концепции набережной будет город, застройщики будут участвовать финансово. У нас идут переговоры с застройщиками о том, что все готовы подключиться к комплексному развитию этой территории, — рассказала Анна Терешкова. — Будет создана единая концепция набережной, и каждый застройщик будет нести обременение в виде реализации кусочка рядом с собой.
Конкретные сроки пока, правда, не обозначены. В этом году в мэрии рассчитывают найти новое место для пескобазы ГУБО. Но работа над концепцией новой набережной начнется параллельно, подчеркнула Анна Терешкова.
Артур Лотарев заметил, что ближайшие годы — единственная возможность сделать всё правильно, и застройщики территории, которые постепенно теснят частный сектор на берегу, — отличный ресурс для города.
— Архитектура хороша в контексте, а контекст — это то, что ее окружает. Просто красивые дома — это всё равно что перепрыгнуть пропасть на 99%, — объяснил архитектор. — Потом никто к этой теме не вернется, потому что не будет движков. Сейчас такие движки — это застройщики.