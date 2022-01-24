Взялись за Фабричку: у Оби выросли первые высотки нового квартала — мэрия продлевает сюда набережную

Владелица одной из квартир Анна рассказала, что купила ее для мамы, но к ремонту пока не приступала. На вопрос о качестве строительства сказала, что конкретно у нее нареканий нет.



— Я читаю переписку жителей: у кого-то не очень хорошее качество: окна продувает, стены кривые, — вспомнила она. — У нас в квартире нормально, меня всё устраивает.



Коммерческие помещения с панорамными окнами, которые пока смотрят в строительный забор, пустуют. Что конкретно в них откроют владельцы, в «Альгебе» не знают, но среди помещений есть, например, предназначенное для детского центра — детских садов в пешей доступности пока нет, так что решение актуальное.

