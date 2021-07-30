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Необычная Фабричная: как заброшенную улицу превратили в модный лофт-квартал для дизайнеров

Раньше ее считали депрессивной и запущенной — сегодня здесь работают топовые компании

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Сегодня уже трудно представить, что ещt несколько лет назад это здание было заброшено, да и вся улица нагоняла уныние на случайных прохожих

Сегодня уже трудно представить, что ещt несколько лет назад это здание было заброшено, да и вся улица нагоняла уныние на случайных прохожих

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В лофт-квартале «Мельница» наняли хранителя царских кирпичей

Тема редевелопмента для Новосибирска с каждым годом становится всё актуальнее: расти ему особо некуда, при этом в пешей доступности от центра города находятся гектары промзон, не развивать которые просто расточительно. Но горожане привыкли, что редевелопмент по-новосибирски — это жилые высотки, теснящие друг друга, хотя есть и другие примеры. Например, в пяти минутах пешком от центра с большой любовью реконструировали запущенное здание, построенное в начале прошлого века. Оно стало центром притяжения и дало толчок к преображению целого квартала. Как предприниматели-энтузиасты создали из старой промзоны центр современного дизайна, узнала Лиза Пичугина.

Сто лет назад улица Фабричная была мукомольной. Она и сегодня занимает важное место в экскурсиях по старому Ново-Николаевску: отсюда начиналась наша промышленность

Сто лет назад улица Фабричная была мукомольной. Она и сегодня занимает важное место в экскурсиях по старому Ново-Николаевску: отсюда начиналась наша промышленность

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Улица Фабричная век назад была одной из самых людных и посещаемых, а здание на Фабричной, 31 — в числе самых высоких и одним из первых кирпичных зданий еще молодого города. Здесь располагалось одно из целого ряда мукомольных предприятий.

Так здание нынешней «Мельницы» выглядело 11 лет назад, до реконструкции

Так здание нынешней «Мельницы» выглядело 11 лет назад, до реконструкции

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К концу нулевых здание пришло в запустение, а оборудование давно стояло невостребованным, и одну из первых городских «высоток» было решено реконструировать в центр дизайна — сейчас это целый лофт-квартал, где главным зданием стала «Мельница».

Сперва привели в порядок старую трансформаторную будку, а потом взялись за основное здание

Сперва привели в порядок старую трансформаторную будку, а потом взялись за основное здание

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Первой, вспоминает владелец «Мельницы» Дмитрий Яухман, перестроили трансформаторную будку, которая в 2008 году, когда начались работы, даже не отапливалась. А в 2010 году решили взяться и за большой корпус.

Когда начали разрабатывать проект, здание уже было надстроенным: в советские годы ему добавили этаж, и это новшество в здании сегодня не прячут: на стене видна четкая граница, по которой когда-то проходила крыша. Относительно новым было и расширение цокольного этажа. Владельцы решили добавить еще два этажа, стилизовав его под дореволюционную застройку.

У здания появились дополнительные этажи — таких можно было бы настроить все 10, уверяют его владельцы

У здания появились дополнительные этажи — таких можно было бы настроить все 10, уверяют его владельцы

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На вопрос, не страшно ли было, что всё в любой момент может обрушиться, Дмитрий Яухман только улыбается: мол, это здание нас всех, а то и внуков наших переживет.

— Стены тут по полтора метра на первом этаже, выше — по 80 см. Мы проводили экспертизу, в разных точках брали пробы, и нам сказали, что сверху еще этажей 10 можно надстроить, — объясняет он.

В помещениях стояли тяжелые станки, и после их демонтажа в перекрытиях зияли дыры

В помещениях стояли тяжелые станки, и после их демонтажа в перекрытиях зияли дыры

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Нюансов при реконструкции было немало. К примеру, когда из здания вывезли тяжелое оборудование (сколько потребовалось машин, даже не считали), в перекрытиях остались дыры, поэтому их пришлось усиливать и заливать бетоном.

— С нынешним курсом металлолома мы, может, что-нибудь другое бы построили — очень много металла вывезли и сдали, — смеётся владелец «Мельницы».

Главный идеолог проекта и его владелец Дмитрий Яухман вспоминает, что на старте в успех задуманной реконструкции никто не верил

Главный идеолог проекта и его владелец Дмитрий Яухман вспоминает, что на старте в успех задуманной реконструкции никто не верил

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Первоначально главный вход в здание был по центру, сейчас он смещен влево: здесь пристроили лестницу, объединяющую все этажи, а лифт расположился в бывшем зернохранилище. Изначально шахту хотели разместить в нём, но затем проект переделали, и этот зерновой бункер — по сути, огромную бетонную бочку — пришлось разбирать и вывозить, чтобы потом всё построить заново. Это, признался Дмитрий Яухман, затянуло сроки строительства почти на год. Подобных сложностей было немало — всё-таки это не с нуля по готовому проекту строить, подчеркивает он.

Управляющая компания проекта занимает офис на новом, 7 этаже. Сегодня в ней работает около 15 человек

Управляющая компания проекта занимает офис на новом, 7 этаже. Сегодня в ней работает около 15 человек

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Возможность всё снести и выстроить что-то принципиально новое у владельцев территории и здания была: ни тогда, ни сейчас оно не входит в число объектов культурного наследия. Более того, вспоминает Дмитрий, когда на площадку привозили экспертов и представителей разных сфер бизнеса — рестораторов, отельеров, — они пытались отговорить его от реконструкции.

— Нам говорили: «Ребята, с этим зданием вообще невозможно что-то сделать». Что улица депрессивная. Фабричная была не отремонтирована, здесь было страшно. Но, наверное, просто по жизни так и с детства такое воспитание: нужно попробовать восстановить. Не сразу выкидывать, а починить. Мы увидели в этом здании перспективу, дух, что оно красивое и классное.

Все этажи оформлены в стиле лофт: очищены до оригинальной кирпичной кладки, по которой, как по кольцам на спиле дерева, можно увидеть её возраст, на полу — шлифованный бетон, на потолке — ничем не прикрытые коммуникации

Все этажи оформлены в стиле лофт: очищены до оригинальной кирпичной кладки, по которой, как по кольцам на спиле дерева, можно увидеть её возраст, на полу — шлифованный бетон, на потолке — ничем не прикрытые коммуникации

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Первоначально у владельцев здания была идея превратить его в творческий кластер, как в Москве. Но от этой идеи пришлось отказаться: такого госфинансирования для художников, как в столице, в Новосибирске нет. Поэтому обратились к дизайну и архитектуре. Но для большинства горожан в то время «центр дизайна» был совершенно бессодержательным сочетанием слов.

Поначалу дизайнеры и архитекторы относились к проекту скептически, но сегодня, по словам Дмитрия Яухмана, здесь заняты все помещения и даже есть лист ожидания из потенциальных резидентов

Поначалу дизайнеры и архитекторы относились к проекту скептически, но сегодня, по словам Дмитрия Яухмана, здесь заняты все помещения и даже есть лист ожидания из потенциальных резидентов

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— Даже строители, которые у нас работали, спрашивали: «А что вы здесь строите?» Мы отвечали, что центр дизайна, но для них это какие-то непонятные слова. Некоторые у меня до сих пор спрашивают, что такое центр дизайна. Проще уже отвечать, что тут просто какие-то компании сидят и продают что-то, — говорит Дмитрий Яухман. — Но у нас работают очень крутые компании в области архитектуры и дизайна, мировые лидеры. Половина здания сейчас у федеральных компаний, половина — местные, но самые классные: они работают с ведущими архитекторами и дизайнерами, у них топовые позиции.

Если когда-то компании годами наблюдали за «Мельницей», прежде чем решиться на переезд, сегодня это достаточно престижное место, где базируются федеральные и топовые местные бизнесы

Если когда-то компании годами наблюдали за «Мельницей», прежде чем решиться на переезд, сегодня это достаточно престижное место, где базируются федеральные и топовые местные бизнесы

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Привлечь дизайнерские компании на Фабричную оказалось непросто: большинство на тот момент снимали помещения в крупных торговых центрах или в бизнес-центрах в центре города. Помогли художники: Дали и Айвазовский. В 2015 году, почти через год после открытия, здесь прошла мультимедийная выставка работ Сальвадора Дали, а в начале 2016 года — полотен Ивана Айвазовского. Тогда на вопрос от потенциальных арендаторов о трафике авторы проекта уже могли смело отвечать: сюда могут прийти полторы тысячи горожан, и сомнительная репутация улицы Фабричной их не смущает.

В исторической части здания сохранили все оригинальные проемы и добавили новые

В исторической части здания сохранили все оригинальные проемы и добавили новые

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Первым резидентом нового пространства, впрочем, стал собственный проект семьи Яухман — мебельный салон Nina Romanova. Но за ним пришли компании, которые стали якорными резидентами: «КАДО» (компания наблюдала за «Мельницей» около года и проводила опросы среди клиентов, поедут ли они на Фабричную, прежде чем принять решение), Porcelanosa и DecorRoom, который сегодня занимает три этажа здания. Заполняемость у центра дизайна, по словам Дмитрия Яухмана, стопроцентная — не помешала даже пандемия.

Толщина стен на нижних этажах и в цоколе варьируется от 80 см до 1 м

Толщина стен на нижних этажах и в цоколе варьируется от 80 см до 1 м

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Более того, говорит он, существует даже лист ожидания из компаний, которые хотели бы разместиться здесь. Так реконструированная «Мельница» дала толчок к преображению всего квартала. Вслед за обновленным историческим зданием на месте советских построек «Новосибхлеба» в 2018 году появилась Container Street: линия из 40 морских грузовых контейнеров, в которых сегодня открыты небольшие офисы и кафе.

— У многих больших компаний есть маленькие представительства в городе, им не нужны большие представительства, но они хотели присутствовать именно у нас, а мы ничего не могли им предложить. И мы им дали такие маленькие площади, — объяснил Дмитрий Яухман.

Сверлить оригинальную кирпичную кладку здесь не разрешают, а любой ремонт должен быть согласован с техническим отделом управляющей компании: за сохранность царских кирпичей отвечает отдельный сотрудник

Сверлить оригинальную кирпичную кладку здесь не разрешают, а любой ремонт должен быть согласован с техническим отделом управляющей компании: за сохранность царских кирпичей отвечает отдельный сотрудник

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Идею с контейнерами подсмотрели в Лондоне, а контейнеры искали по всему миру: здесь есть контейнеры из Китая и даже с Барбадоса.

За контейнерами появились другие новостройки в стилистике исторической «Мельницы», но со своим характером: Grunge на Фабричной, 25 и Event Hall на Фабричной, 25/1. Изначально их «раскручивала» управляющая компания Дмитрия Яухмана, но эти проекты формально к «Мельнице» не относятся: у них свой собственник, который сегодня управлением этими площадками — и контейнерной линией на Фабричной, 27 — занимается сам.

В цоколе сохранили железную дверь, которая закрывает вход в подземную галерею. По словам Дмитрия Яухмана, она завалена строительным мусором, и что с ней делать, в компании пока не придумали

В цоколе сохранили железную дверь, которая закрывает вход в подземную галерею. По словам Дмитрия Яухмана, она завалена строительным мусором, и что с ней делать, в компании пока не придумали

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Об объеме инвестиций в проект реконструкции целого квартала Дмитрий Яухман не говорит. Ставку аренды тоже не называет: ограничивается расплывчатым «средняя по рынку и выше средней по району». При этом подчеркивает, что среди арендаторов управляющая компания проводит отбор — попасть в «Мельницу» сможет не каждая компания.

— Автозапчасти, например, предлагали нам хорошую ставку, но мы отказывали — несколько лет отказывали. И все уже потом знали, что к нам бесполезно с таким приходить, — говорит он. Если в центре представлена компания, занимающаяся дизайнерским светом, еще одну из той же сферы сюда тоже не возьмут.

На фасаде можно отследить, какой декор выполняли строители 1900-х, какой — воспроизводили современные каменщики

На фасаде можно отследить, какой декор выполняли строители 1900-х, какой — воспроизводили современные каменщики

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На советской пристройке декора не было совсем — его добавили, чтобы здание выглядело цельным

На советской пристройке декора не было совсем — его добавили, чтобы здание выглядело цельным

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Пешеходная зона здесь тоже уникальная — плитку для нее изготовили по индивидуальному заказу

Пешеходная зона здесь тоже уникальная — плитку для нее изготовили по индивидуальному заказу

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По мнению Дмитрия Яухмана, в точности повторить опыт «Мельницы» на других промплощадках невозможно — у каждой свои нюансы, это будет уже совсем другой проект. Расширять сегодня территорию центра дизайна в полноценный квартал тоже нет возможности: со стороны реки он прижат к Фабричной складами и территорией Речпорта.

— Если с ним что-то произойдет, если его будут продавать кусками, возможно, купим, почему нет. Мы за то, чтобы развиваться, не сидеть, — рассуждает предприниматель.

Самые первые контейнеры остались частью «Мельницы»

Самые первые контейнеры остались частью «Мельницы»

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Остальными сегодня управляют владельцы соседней территории

Остальными сегодня управляют владельцы соседней территории

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Им же принадлежат проекты Grunge и Event Hall, которые появились после «Мельницы» и были ею вдохновлены

Им же принадлежат проекты Grunge и Event Hall, которые появились после «Мельницы» и были ею вдохновлены

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Сегодня по духу ближе всего, правда, соседняя территория макаронной фабрики, которая тоже занимает историческое здание. Дмитрий Яухман признался, что если от нее когда-нибудь поступит предложение поучаствовать в редевелопменте — он с радостью согласится. Но у ее владельцев свое видение.

У соседей, владельцев еще одного исторического мельничного здания, свое видение его будущего, но в «Мельнице» говорят, что готовы в нём участвовать — если предложат

У соседей, владельцев еще одного исторического мельничного здания, свое видение его будущего, но в «Мельнице» говорят, что готовы в нём участвовать — если предложат

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Впрочем, «Мельница» стала для бизнеса наглядным примером. В конце 2019 года на Фабричной, 39 открыли еще один лофт-проект — «Ф39». У проекта похожая концепция — он продолжил традицию «Мельницы», предложив новые площади дизайнерам. По мнению новосибирского архитектора Дмитрия Ощепкова, постепенно улица становится средоточием того, что называют «креативными индустриями».

Постепенно под влиянием преображенного квартала меняются и другие участки Фабричной — так появился «Ф39», дополнивший уже работающий креативный центр

Постепенно под влиянием преображенного квартала меняются и другие участки Фабричной — так появился «Ф39», дополнивший уже работающий креативный центр

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Преобразилось здание Фабричной, 39, правда, пока не целиком

Преобразилось здание Фабричной, 39, правда, пока не целиком

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Зато видно, что и у него богатая история

Зато видно, что и у него богатая история

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— Такой подход к формированию среды и подбору арендаторов вызывает уважение. Хочется, чтобы качество, количество и разнообразие подобных проектов на Фабричной продолжали расти, — говорит архитектор. — Перепрофилирование промышленной и складской территории Фабричной в торговую, деловую и событийную — хороший шанс оживить эту часть города. Могу предположить, что для собственников недвижимости это достойный и честный способ повышать привлекательность места и увеличивать ставки аренды.

Судьба же огромной промзоны, которая окружает внезапный оазис дизайна на Фабричной, пока туманна

Судьба же огромной промзоны, которая окружает внезапный оазис дизайна на Фабричной, пока туманна

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Впрочем, эксперты считают, что у территории большое будущее — нужно только взяться за нее с умом

Впрочем, эксперты считают, что у территории большое будущее — нужно только взяться за нее с умом

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Тормозит бурное развитие улицы, пожалуй, только отсутствие жилья, считает Дмитрий Ощепков: без него вечером она вымирает и становится неуютной. Впрочем, через дорогу от реконструированного квартала огромная территория, полузаброшенная промзона площадью больше 6 гектаров. Рано или поздно жизнь придет и сюда — близость к центру сделает свое дело.

Ранее НГС рассказывал, как силами садоводов-любителей и волонтеров запущенная свалка на окраине превратилась в цветущий сад с тысячами видов растений: в одном только розарии здесь вырастили 300 видов роз.

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«Мельница»дизайнредевелопментулица Фабричная
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