Необычная Фабричная: как заброшенную улицу превратили в модный лофт-квартал для дизайнеров

Первой, вспоминает владелец «Мельницы» Дмитрий Яухман, перестроили трансформаторную будку, которая в 2008 году, когда начались работы, даже не отапливалась. А в 2010 году решили взяться и за большой корпус.



Когда начали разрабатывать проект, здание уже было надстроенным: в советские годы ему добавили этаж, и это новшество в здании сегодня не прячут: на стене видна четкая граница, по которой когда-то проходила крыша. Относительно новым было и расширение цокольного этажа. Владельцы решили добавить еще два этажа, стилизовав его под дореволюционную застройку.

