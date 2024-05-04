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Дороги и транспорт Центр Новосибирска перекрыли для репетиции парада

Центр Новосибирска перекрыли для репетиции парада

Ограничения ввели до 18:00 часов

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Проезд по Орджоникидзе также закрыт

В субботу, 4 мая, центр Новосибирска перекрыли для движения автомобилей. Ограничения ввели для репетиции парада Победы.

Проезд для подготовки к праздничному событию планировалось закрыть на участках нескольких улиц с 12:00 до 18:00 часов 4 мая. Движение ограничили в том числе по Красному проспекту, улице Орджоникидзе и других.

Вблизи площади Ленина перестали ездить автомобили

На сайте «Электронного города» имеются онлайн-камеры с видом на дороги Новосибирска. Судя по кадрам, уже сейчас автомобили перестали ездить вблизи площади Ленина.

Кроме 4 мая, ограничения для репетиции парада планируется ввести 7 мая

Данные о перекрытии также появились на сайте 2ГИС. В черный цвет «окрасились» Октябрьская магистраль, Фрунзе, улица Ленина и другие.

— Перекрытие. Общественные мероприятия, — сообщает сервис.

Кроме 4 мая, ограничения для репетиции парада Победы планируется ввести 7 мая. Из-за перекрытых дорог в городе изменят схему движения общественного транспорта.

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