Центр Новосибирска перекрыли для репетиции парада

В субботу, 4 мая, центр Новосибирска перекрыли для движения автомобилей. Ограничения ввели для репетиции парада Победы.
Проезд для подготовки к праздничному событию планировалось закрыть на участках нескольких улиц с 12:00 до 18:00 часов 4 мая. Движение ограничили в том числе по Красному проспекту, улице Орджоникидзе и других.
На сайте «Электронного города» имеются онлайн-камеры с видом на дороги Новосибирска. Судя по кадрам, уже сейчас автомобили перестали ездить вблизи площади Ленина.
Данные о перекрытии также появились на сайте 2ГИС. В черный цвет «окрасились» Октябрьская магистраль, Фрунзе, улица Ленина и другие.
— Перекрытие. Общественные мероприятия, — сообщает сервис.
Кроме 4 мая, ограничения для репетиции парада Победы планируется ввести 7 мая. Из-за перекрытых дорог в городе изменят схему движения общественного транспорта.