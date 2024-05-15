Смесь «бондианы» и Тарантино: в российский прокат вышел новый фильм Гая Ричи — почему смотреть его не обязательно

Екатерина Евстафьева Журналист

Генри Кавилл сыграл роль главы отряда шпионов Источник: Jerry Bruckheimer Films, Black Bear Pictures / «Кинопоиск»











13 мая в широкий прокат вышел новый фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» (18+). Культовый режиссер снова снял боевик с командой шпионов и роковой красоткой, только в этот раз действие происходит в период Второй Мировой войны. Любители жанра не могут не сравнить картину с «Бесславными ублюдками» Квентина Тарантино. Да и сам Гай Ричи, похоже, позаимствовал у него некоторые повороты сюжета, не забывая отдать дань британской «бондиане». Что из этого вышло — читайте в рецензии НГС.



Идеальный Генри

Вдохновением для нового фильма Гая Ричи (режиссер стал одним из авторов сценария) стала специальная операция «Почтмейстер», которую провели британские спецслужбы во время Второй Мировой войны. Естественно, фильм нельзя назвать документальным. По сюжету группа агентов во главе с Гасом Марчем-Филлипсом (Генри Кавилл) должна взорвать корабль «Герцогиня Аостская», пришвартованный у острова Фернандо По. Судно использовалось для снабжения немецких подводных лодок, которые не давали американским судам добраться до берегов Великобритании.



Гас Марч Филлипс — британский военный, которого в финальных титрах называют главным прототипом Джеймса Бонда. Один из героев фильма — офицер Ян Флеминг (в исполнении Фредди Фокса) — автор романов о знаменитом суперагенте.



Генри Кавиллу явно не привыкать к таким ролям — он уже играл разведчика ЦРУ в «Агентах А.Н.К.Л.» Гая Ричи и одну из главных ролей в фильме «Аргайл: Супершпион» (режиссер — Мэттью Вон, друг Гая Ричи). Привлекательный актер идеально подошел бы и на роль Агента 007, особенно, если надеть на него идеально подогнанный костюм. Но пока ему достаются роли-отсылки к персонажу.

«Бонды» из классической франшизы (Шон Коннери, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан, Дэниел Крейг), может, и не отличались настолько яркой внешностью (хотя это вопрос вкуса), но зато обладали харизмой и шармом. Кавилл, в отличие от них, в основном довольно скуп на эмоции и играет шаблонного ловеласа, который при необходимости может влезть в серьезную драку, но выйти из нее без царапины и в идеальном костюме. То же самое мы видим в «Министерстве неджентльменских дел». Впрочем, боевики традиционно считаются фильмами для мужской аудитории, а красавчик в главной роли — хороший способ заманить в кинотеатры еще и женщин.



Генри Голдинг ранее снимался в «Джентльменах» Гая Ричи Источник: Jerry Bruckheimer Films, Black Bear Pictures / «Кинопоиск»











В фильме снимаются и другие актеры, которые уже засветились в картинах Гая Ричи: Генри Голдинг («Джентельмены»), Кэри Элвейс («Операция «Фортуна»: Искусство побеждать»), Бабс Олусанмокун («Гнев человеческий»), Фредди Фокс («Меч короля Артура»). К составу также присоединился Алан Ритчсон (многим он знаком по фильму «Голодные игры: И вспыхнет пламя»), Алекс Петтифер, Хиро Файнс-Тиффин и другие актеры, которые пока не отличились громкими ролями.

Красотка со стволом

Приманкой для мужской аудитории, помимо собственно жанра фильма, стала мексиканская актриса Эйса Гонсалес. В «Министерстве неджентльменских дел» она исполняет роль актрисы Марджори Стюарт, которая должна отвлечь главного злодея Генриха Люра (в исполнении Тилля Швайгера) во время проведения спецоперации. Как и Кавилл, она исполняет шаблонную роль, представая в образе типичной роковой женщины. В одном из эпизодов ее героиня даже демонстрирует прекрасные навыки стрельбы, в том числе и по-македонски — с двух рук. Но в основном Марджори больше привлекает внимание своими внешними данными и утонченными нарядами.

Эйса Гонсалес в образе фам-фаталь Источник: Jerry Bruckheimer Films, Black Bear Pictures / «Кинопоиск»











В целом героиню Гонсалес можно сравнить с Бриджит фон Хаммерсмарк из «Бесславных ублюдков» Тарантино: Марджори тоже актриса-шпион, которая попадает в руки главного антагониста. Но в отличие от Бриджит, героиня Гонсалес отличается меньшей самостоятельностью, а диалоги и игра в той же степени предсказуемы и натянуты, что у Генри Кавилла.



На этом сходства с «Бесславными ублюдками» не заканчиваются. Например, сцена спасения героя Алекса Петиффера из нацистского плена очень напоминает то, как в картине Тарантино из аналогичной ситуации вызволяли Хуго Штиглица (кстати, в исполнении Тилля Швайгера). Если «Ублюдки» срезали с убитых нацистов скальпы, то один из героев фильма Ричи предпочитает вырезать их сердца (хоть и не в таком количестве).



Сравнивать главных злодеев в этих фильмах Ричи и Тарантино бессмысленно: мало кто может приблизиться к мастерству Кристофа Вальца (Ганс Ланда в «Бесславных ублюдках). Герой Тилля Швайгера больше напоминает классических злодеев из «бондианы».



Сцен насилия в картине достаточно много, поэтому рейтинг 18+ вполне оправдан. Получился достаточно предсказуемый боевик, какие Гай Ричи уже научился снимать на потоке, насколько это возможно в большом кино. Картина насыщена экшн-сценами, поэтому тем, кто любит наблюдать за экранными драками, она вполне может понравиться. Фильм также можно рекомендовать тем фанатам боевиков, которые не хотят сильно вникать в сюжет.



Любителям боевиков могут понравиться фильмы про одинокого киллера Джона Уика. Если вы по каким-то причинам не посмотрели последнюю часть франшизы, которая вышла на экраны в марте прошлого года, то читайте рецензию о ней на НГС.