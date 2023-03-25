Киану снова на коне: в прокат вышел новый «Джон Уик» — кому может понравиться боевик про одинокого киллера

В российский прокат вышел фильм «Джон
Первый фильм о бывшем наемном убийце Джоне Уике вышел в 2014 году. Главную роль во всех фильмах франшизы исполняет Киану Ривз. В первой части показана история главного героя, который переживает смерть жены. В его дом врываются бандиты, которые крадут машину и убивают собаку, подаренную супругой. После этого Джон Уик ищет их, чтобы отомстить. Следующие части посвящены борьбе главного героя и Правления Кланов — преступной организации, которая контролирует деятельность киллеров во всем мире.
В фильме зритель видит уже знакомых по предыдущим частям актеров: Лоренс Фишберн (Король «Боулер»), Иэн Макшейн (Уинстон), Лэнс Реддик (Харон) — последний умер
В тексте ниже перечислены подробности сюжета фильма.
В предыдущей части директор нью-йоркского отеля «Континенталь» Уинстон выстрелил в Джона Уика на крыше здания. Раненый, тот упал с огромной высоты, но, как и положено в голливудских боевиках, смог выжить. Его скрыл в своем убежище криминальный босс Король «Боулер».
Четвертая часть фильма начинается с того, что Джон, который смог восстановиться после полученных травм, продолжает искать способ получить свободу от Правления Кланов. Он отправляется в пустыню (да, он на коне) к Старейшине, который стоит над Правлением, чтобы договориться об условиях освобождения. Также он хочет забрать обручальное кольцо, последнее напоминание об умершей жене, которое в предыдущей части осталось в пустыне. Переговоры заканчиваются так, что положение Джона становится только хуже.
После этого в Нью-Йорке Правление накладывает арест на отель Уинстона. Это первая (и, возможно, последняя) часть истории Джона, в которой действие не будет происходить на территории американского «Континенталя» (сеть этих отелей по сюжету принадлежит Правлению Кланов). Тогда же зритель знакомится с новым антагонистом — Маркизом де Грамоном. Этот персонаж смог получить власть именно за счет своего обещания расквитаться с главным героем. Маркиз нанимает для этого бывшего напарника Джона по прозвищу Каин: слепого киллера, отошедшего от дел, который из-за договора с Правлением больше не может общаться со своей дочерью ради ее же безопасности.
Джон скрывается в «Континентале» в японской Осаке. Отелем руководит его старый друг Симадзу (Хироюки Санада). Его дочь Акира (Рина Саваяма) выполняет роль консьержа, как и Харон в Нью-Йорке.
Создатели фильма наконец в полной мере показывают свою любовь к японским фильмам. Первая масштабная боевая сцена происходит именно в японском «Континентале». Самурайские мечи, стрелы и нунчаки идут в ход против одетых в броню и вооруженных автоматами бойцов. Единственное, что вызывает вопросы в этой сцене, — освещение. Часть боя происходит почти в полной темноте под слабыми зелеными лучами, из-за которых боевики в броне напоминают Зеленого Гоблина из серии комиксов о Человеке-пауке. В темноте даже на большом экране сложно следить за происходящим. Возможно, прием был использован, чтобы показать мастерство японских бойцов, которые могут драться даже вслепую. Но зрителю вслепую воспринимать их бой сложно.
Отдельного внимания заслуживает Каин в исполнении Донни Йена. Да, сначала действительно сложно понять, каким образом слепой, хоть и профессиональный убийца умудряется одерживать верх в любой драке. Но уже после сцен в японском отеле перестаешь задаваться этим вопросом (и многими другими). На этот раз сценаристы, помимо всего прочего, решили добавить комичности героям и сценам. Например, во время потасовки в Осаке на фоне звона самурайских мечей Каин сидит и ест лапшу, отвлекаясь от нее только после напоминания о задании.
В «Джоне Уике 4» действие происходит в нескольких крупных городах. В Берлине главный герой встречается с кланом Ruska Roma, знакомым зрителю по третьей части. Группировкой здесь руководит Катя: она требует от Джона убить человека по имени Килла, который убил ее отца. Это своего рода тестовое задание для героя, чтобы примкнуть к клану.
В Берлине становится ясно, что авторы четвертой части на этот раз решили не отказывать себе ни в чем. Показать боссом мафии огромного немца с золотыми зубами и в малиновом костюме? Да, почему нет. Слепой играет в карты и знает свою комбинацию? Сделано. Драка с топорами и пистолетами в танцующей толпе, которая не обращает внимания на происходящее? Не вопрос. На травмы и падения Джон уже просто не обращает внимания, да и зритель в какой-то момент перестает удивляться тому, что герой раз за разом встает и продолжает бой.
Следующий город — Париж. Джон узнает о том, что избавиться от власти Правления Кланов можно, победив на дуэли. На нее он вызывает Маркиза. Тот соглашается, но пользуется правом выдвинуть вместо себя другого бойца — Каина.
Антагонист в исполнении Скарсгарда предстает более эксцентричным и элегантным, чем враги Джона из предыдущих частей: Йозеф и Вигго Тарасовы, Сантино Д’Антонио и многочисленные киллеры, которые охотились на героя в третьей части. В то же время Маркиз кажется наименее дальновидным из них и поддающимся влиянию. Диалогов в фильме немного, а наиболее содержательные из них происходят с участием управляющего Уинстона. Если тот же Сантино ранее с трудом поддавался на его уговоры, то Маркиз сдается куда легче из-за своего честолюбия. Но что роднит нового злодея (учитывая, что главный герой — профессиональный киллер, это определение весьма условно) со старым, так это желание расквитаться с Уиком чужими руками.
В Париже для зрителя подготовили сразу три масштабные боевые сцены, одна переходит в другую. Перед ними на экране появится Король «Боулер» — его роль здесь напоминает Сомелье из итальянского «Континенталя» во втором фильме кинофраншизы. Чтобы не раскрывать все карты, обойдемся кратким описанием: один из боев происходит на кольце у Триумфальной арки (обычные водители и французская полиция будто бы полностью игнорируют происходящее), второй — в старинном доме, третий — на лестнице к базилике Сакре-Кер, где и должна произойти решающая дуэль между Джоном и Каином.
Боевым сценам в фильме (а он длится 2 часа и 49 минут) уделили намного больше внимания, чем диалогам. Это помогло раскрыть персонажа Уинстона, но Джон Уик всё дальше уходит от образа человека, который «слишком стар для этого» и хочет уйти на покой, чтобы жить воспоминаниями об умершей жене. Его мотивация становится всё менее понятной. Когда Джон называет себя «любящим мужем», это похоже на попытку напомнить, с чего всё началось, а не объяснением, почему Джон хочет закончить череду насилия (и хочет ли). А ведь изначально его цель была именно в этом.
Фильм может понравиться, разумеется, любителям боевиков, сцен рукопашных боев и перестрелок. Фанаты Киану Ривза также не останутся равнодушными. Те, кому интересно наблюдать за изменением персонажа, получат свое, но результат может разочаровать, потому что Джон Уик практически полностью теряет психологизм, которого и так было немного. Зато удастся узнать больше о прошлом персонажа.
В любом случае концовка оказалась такой, что продолжение серии хоть и возможно, но всё же остается под большим вопросом.
Напоследок: не пропустите сцену после титров — в ней покажут короткий эпизод с участием Акиры.
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