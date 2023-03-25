Киану снова на коне: в прокат вышел новый «Джон Уик» — кому может понравиться боевик про одинокого киллера

Первый фильм о бывшем наемном убийце Джоне Уике вышел в 2014 году. Главную роль во всех фильмах франшизы исполняет Киану Ривз. В первой части показана история главного героя, который переживает смерть жены. В его дом врываются бандиты, которые крадут машину и убивают собаку, подаренную супругой. После этого Джон Уик ищет их, чтобы отомстить. Следующие части посвящены борьбе главного героя и Правления Кланов — преступной организации, которая контролирует деятельность киллеров во всем мире.



В фильме зритель видит уже знакомых по предыдущим частям актеров: Лоренс Фишберн (Король «Боулер»), Иэн Макшейн (Уинстон), Лэнс Реддик (Харон) — последний умер 17 марта 2023 года, за неделю до мировой премьеры. К актерскому составу в новом сиквеле присоединился Билл Скарсгард, наиболее известный по роли клоуна Пеннивайза в «Оно» и « Оно 2 ». В фильме он стал главным антагонистом, посланным Правлением Кланов, чтобы устранить Джона Уика. Также на экране появляются японские актеры Хироюки Санада и Рина Саваяма и китайский актер и постановщик трюков Донни Йен.

