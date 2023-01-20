«Гай, тебя держат в заложниках?»: как легендарный режиссер под видом «Операции "Фортуна"» подсунул зрителю индийский боевик

Главное не победа, а участие — именно так хочется как-то оправдать новый фильм Гая Ричи. Совершенно нет желания признавать тот факт, что легендарный режиссер со всем голливудским размахом сел в лужу, предложив зрителю вместо ожидаемого «гайричевского» кино индийский боевик с Джейсоном Стейтемом в главной роли. Почти два часа сплошного разочарования, но обо всем по порядку, и осторожно — внутри могут быть спойлеры.
Кинолента «Операция "Фортуна": Искусство побеждать» в России вышла в прокат 12 января. Сразу кажется, что время премьеры выбрано неудачно — в соседних залах активно собирали просмотры ностальгически милый «Чебурашка» и хваленый «Аватар». Гай Ричи на их фоне несколько потерялся. Рекламы у «Фортуны» как таковой не было — тизер можно было встретить в пабликах кинотеатров, на сайте «Кинопоиск», пару раз трейлер был замечен по телевизору. Однако, несмотря на слабую агитацию, зал был практически полный — такое явление в последнее время мы наблюдаем редко.
Я не являюсь фанатом творчества Ричи (простите меня, уважаемые поклонники режиссера), не люблю боевики, драки и Стейтема. Движущим фактором для меня скорее явился Хью Грант (забегая вперед, скажу: не облажался). Кроме того, хотелось посмотреть, как покажет себя в новом амплуа актриса Обри Плаза — известная публике по роли Эйприл в сериале «Парки и зоны отдыха».
Актерский состав в фильме мощный — кроме уже названных персон, в съемках приняли участие Джош Хартнетт, Кэри Элвес, Эдди Марсан, но ситуацию, на мой взгляд, это не спасло. При этом рейтинг фильма на сайте «Кинопоиск» составляет 7 звезд, что неплохо. Процент положительных рецензий — 65.
С первых кадров зритель понимает — будет мясорубка, нам даже не дают настроиться, сразу кидают в измельчитель. Можно сказать — в этом же весь Ричи с его привычкой доводить экшен до абсурда, что вы хотите? Простите, но нет, вот так не хотим. Опытный зритель заметит подвох и задумается: «Гай, тебя держат в заложниках? Моргни три раза». К глубочайшему сожалению, весь фильм сплошная коммерция. Логично, что стареющему режиссеру нужно как-то зарабатывать, и он неплохо справился с этой задачей, но любимый почерк вы не увидите. Послевкусие от фильма совсем не то.
Завязка действия намекает на сюжет в сюжете и некое противостояние двух группировок — интересно, имеется загадка (украдено нечто важное с кодовым названием «Титан») — тоже хорошо. Есть обаятельный биг-босс, тайные агенты, снайпер, просто крутые ребята, девушка в красном платье, избалованный красавчик-актер и до невозможности одинаковый во всех сценах Стейтем по кличке Фортуна, который вырубает пять человек, едва взмахнув кулаком. Кажется, такое мы видели в индийских фильмах.
Сюжет: элитный разведчик Орсон (угадайте, кто?) получил новое задание: остановить продажу и распространение смертельного оружия — тот самый «Титан». В одиночку ему эту миссию не потянуть, и он вынужден объединиться с лучшими оперативниками мира, а также известным киноактером, который предоставит лихой группе убедительное прикрытие. На кону — судьба человечества, и в этот раз супершпионам придется играть по правилам Голливуда.
Заинтересованность в сюжете начинает вызывать вопросы, когда мы понимаем суть: поди туда, не знаю куда, найди то — не знаю что. Вот это «не знаю что» команда бравых ребят ищет пол-фильма, а остальные пол-фильма стреляет и убивает бородатых бандитов на фоне красивых пейзажей Турции. И всё у них так гладко получается, они даже не прячутся. Прикрытие? О чём вы? Я, конечно, ничего не смыслю в работе тайным агентом, но кажется, что осторожность всё же не помешает.
Всё в этом фильме очень слишком. Можно предположить, что Орсону благоволит удача, не зря его зовут Фортуной, но так не работает, разве что ему помогают сами боги, но фильм не об этом, перед нами шпионский боевик, там не может быть всевышних сил. Полнейшее разочарование — финал, когда мы узнаем, что же такое архиважное было украдено и для каких целей. Ощущение, что сценарий писал не Гай Ричи, а студент практикант или стажер режиссера.
Картинка красивая, саундтреки хорошие, но логика отсутствует, весь фильм пытаешься найти здравый смысл, которого нет. Радует то, что пролетает сие произведение быстро за счет активно сменяющихся сцен. Шутки удручают, хотя данный нюанс можно списать на перевод. Впрочем, чувство юмора у всех разное — кто-то явно посмеется.