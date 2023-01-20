«Гай, тебя держат в заложниках?»: как легендарный режиссер под видом «Операции "Фортуна"» подсунул зрителю индийский боевик

Я не являюсь фанатом творчества Ричи (простите меня, уважаемые поклонники режиссера), не люблю боевики, драки и Стейтема. Движущим фактором для меня скорее явился Хью Грант (забегая вперед, скажу: не облажался). Кроме того, хотелось посмотреть, как покажет себя в новом амплуа актриса Обри Плаза — известная публике по роли Эйприл в сериале «Парки и зоны отдыха».



Актерский состав в фильме мощный — кроме уже названных персон, в съемках приняли участие Джош Хартнетт, Кэри Элвес, Эдди Марсан, но ситуацию, на мой взгляд, это не спасло. При этом рейтинг фильма на сайте «Кинопоиск» составляет 7 звезд, что неплохо. Процент положительных рецензий — 65.

