«Приносит мячик, как собака»: сибирячка завела редкого питомца породы чаузи — его отец камышовый кот

Знакомьтесь, это Дымок Эйгон Таргариен. Дома просто Дыма Источник: читательница НГС Людмила











Сибирячка завела дома очень необычного кота — он породы чаузи F1. Английская буквы и цифра означает, что это первое поколение, родившееся от скрещивания видов. Чаузи получают от абиссинской кошки и дикого камышового кота.

— Мы приехали из отпуска, и нас встречала наша кошечка. Увидев, как она плачет — текли из глаз настоящие слезки, первый раз мы ее оставляли одну, сердце сжалось. Подумали о напарнике для нее, но так и оставили этот вопрос в подвешенном состоянии. Как-то, увидела в социальных сетях котят чаузи и решила почитать про породу. Понравилось в этой породе всё, — объяснила корреспонденту НГС владелица кота Людмила.



Ее впечатлило, что у питомца будет кровь от дикого животного, и она начала уговаривать мужа купить котенка. Чаузи входит в список пяти самых дорогих пород в мире. Семь лет назад котенок обошелся в 125 тысяч рублей. Сейчас цена на котят, конечно, значительно выше.



— Он из питомника, который находится в Санкт-Петербурге. Пообщалась с заводчиком, прождали, пока котенок подрастет. И этот ураган оказался у нас дома. Порода очень умная и шилопопая. Теперь невроз — мой неотъемлемый спутник, — смеется женщина.



Питомца назвали Дымок Эйгон Таргариен, дома просто Дыма. Поклонники «Игры Престолов» точно оценят его имя. Посмотрите, кто теперь на самом деле главный в семье.

Источник: читательница НГС Людмила

Людмила от кота в восторге. Она отмечает, что Дымок умен и чистоплотен.

— Повадки почти собачьи, легко приносит брошенную игрушку, открывает двери, отпуская ручку вниз, знает команду ко мне, обижается когда оставляют в коридоре на ночь одного. Очень долго ругается. У нас подозрение, что использует русский мат на кошачьем. Любит общение, очень разговорчивый. Хозяин только один — это я, все остальные — его члены семьи. Но! Младшему ребенку позволяет себя гладить при мне, без меня шипит, — объяснила женщина.

Ни разу Дымок не использовал зубы и когти против детей.

— Меня обожает, иногда может замурлыкать и забодать. На руках, как обычный кот, не сидит, он независим. Трудности заключались в его активности, которую он должен выплеснуть. По юности это была ракета, которая старалась летать как горизонтально, так и вертикально. Классный кот! — уверена хозяйка животного.

