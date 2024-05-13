НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+9°

пасмурно, без осадков

ощущается как +8

1 м/c,

вос.

 756мм 71%
Подробнее
6 Пробки
USD 91,82
EUR 98,95
Реклама

СРОЧНО

Водитель погиб в ДТП на левом берегу

Выбираем лучший бизнес вместе
Как обустроить дачу
Антирейтинг микрорайонов
Летний отдых для детей
Как строили метро
Делают город круче
Хам на блатном Land Cruiser
Как строят развязку
Как уберечь дачу от пожара
НГС в Telegram
Животные эксклюзив «Приносит мячик, как собака»: сибирячка завела редкого питомца породы чаузи — его отец камышовый кот

«Приносит мячик, как собака»: сибирячка завела редкого питомца породы чаузи — его отец камышовый кот

Дымок обошелся хозяйке в 125 тысяч рублей

1 846
12 комментариев
Знакомьтесь, это Дымок Эйгон Таргариен. Дома просто Дыма

Сибирячка завела дома очень необычного кота — он породы чаузи F1. Английская буквы и цифра означает, что это первое поколение, родившееся от скрещивания видов. Чаузи получают от абиссинской кошки и дикого камышового кота.

— Мы приехали из отпуска, и нас встречала наша кошечка. Увидев, как она плачет — текли из глаз настоящие слезки, первый раз мы ее оставляли одну, сердце сжалось. Подумали о напарнике для нее, но так и оставили этот вопрос в подвешенном состоянии. Как-то, увидела в социальных сетях котят чаузи и решила почитать про породу. Понравилось в этой породе всё, — объяснила корреспонденту НГС владелица кота Людмила.

Ее впечатлило, что у питомца будет кровь от дикого животного, и она начала уговаривать мужа купить котенка. Чаузи входит в список пяти самых дорогих пород в мире. Семь лет назад котенок обошелся в 125 тысяч рублей. Сейчас цена на котят, конечно, значительно выше.

— Он из питомника, который находится в Санкт-Петербурге. Пообщалась с заводчиком, прождали, пока котенок подрастет. И этот ураган оказался у нас дома. Порода очень умная и шилопопая. Теперь невроз — мой неотъемлемый спутник, — смеется женщина.

Питомца назвали Дымок Эйгон Таргариен, дома просто Дыма. Поклонники «Игры Престолов» точно оценят его имя. Посмотрите, кто теперь на самом деле главный в семье.

Людмила от кота в восторге. Она отмечает, что Дымок умен и чистоплотен.

— Повадки почти собачьи, легко приносит брошенную игрушку, открывает двери, отпуская ручку вниз, знает команду ко мне, обижается когда оставляют в коридоре на ночь одного. Очень долго ругается. У нас подозрение, что использует русский мат на кошачьем. Любит общение, очень разговорчивый. Хозяин только один — это я, все остальные — его члены семьи. Но! Младшему ребенку позволяет себя гладить при мне, без меня шипит, — объяснила женщина.

Ни разу Дымок не использовал зубы и когти против детей.

— Меня обожает, иногда может замурлыкать и забодать. На руках, как обычный кот, не сидит, он независим. Трудности заключались в его активности, которую он должен выплеснуть. По юности это была ракета, которая старалась летать как горизонтально, так и вертикально. Классный кот! — уверена хозяйка животного.

У владельцев котов точно найдется гора фотографий с любимым питомцем. Мы попросили читателей прислать их фото до взросления и после: как росли их домашние звери, можно увидеть в нашей подборке.

ПО ТЕМЕ
Кот Породистый кот Абиссинская кошка
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«А когда набережная будет?»: Новосибирская епархия планирует стройку возле домов «Весеннего» — почему жители против
Алексей Гриценко
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют особое влияние майского новолуния — советы новосибирского астролога
Елена Коржаневская
Мнение
«Большие девочки» никогда не худеют, они иногда умирают. Бывший тренер — о том, как борьба с весом приводит к трагедии
Алиса Князева
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Джон,  35

Анна,  31

Роман,  30

Сергей Симбирцев,  41

Марина,  38

ХулигаН,  45

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление