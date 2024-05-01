«Из милого котеночка в наглого бугая»: новосибирцы показали, как росли их коты, — 30 фото до и после

У владельцев котов точно найдется гора фотографий с любимым питомцем, и мы, в редакции НГС, решили этим воспользоваться! В этой публикации будут только котики — милаши, хулиганы и даже вандалы. Мы попросили читателей прислать их фото до взросления и после: как росли их домашние звери, можно увидеть в нашей подборке.
Всех в публикацию мы уместить не смогли, поэтому больше фото вы можете увидеть в комментариях к этому посту (не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал).
Читательница НГС Валентина объяснила, что у нее два кота. Мартыну 13 лет — он британец, всегда был хулиганом, серьезным и брутальным котом.
— На свою территорию пустит с трудом, но два года назад принесли месячного шотландца Мишу, и у Мартика закончилась спокойная размеренная жизнь и началась борьба за еду и место под солнцем! Но у Миши хватило ума облюбовать колени хозяйки, чем он и спасается в опасные моменты. Так и живем! Весело, — отмечает женщина.
— Превратился Паштет из милого котеночка в наглого бугая, — охарактеризовала питомца его хозяйка Милана.
Кошечке Ириске в июле будет 3 года!
— С возрастом всё меньше хулиганит, а вот маленькая была — было всякое: и горшки с подоконника скидывала, и носилась как веник, и обижала вторую кошку, — признаётся хозяйка животного Екатерина.
Кошечка Чуча вытащила счастливый билетик. Ее семья нашла на обочине Чуйского тракта, поэтому и дали такое имя.
— Она очень умная. Кажется, что она считает нас своими котятами и всё время за нами присматривает. Где мы, там и она. Характер прекрасный, компанейский, и всегда был такой — с самого детства. Не любит чужих людей и громких звуков. Не хулиганит. Любит играть с игрушечными мышками: подкидывает и ловит. Ей сейчас 2,5 года, — объяснила сибирячка Наталья.
Мэлс любит всё контролировать и изучать.
— По характеру с возрастом не сильно изменился, такой же игривый. В то же время он очень прям добрый и ласковый, — объяснила читательница НГС Олеся.
Сэм любит точить коготки.
— Он умничка, всё делает в лоток, когти точит только об когтеточку, которую меняем раз в 3 месяца. Дерет сильно. Характер нормальный, но если не хочет, чтоб его гладили, сразу кусается и царапает, а так очень хороший, — отметила хозяйка кота Марина (и мы ей полностью верим).
Кошечку Кнопку нашли в рождественский сочельник за мусорным баком — она очень громко кричала, и Ирина не смогла пройти мимо.
— Кнопка оказалась очень ласковым, послушным пушистиком, сразу же пошла в лоток. Со здоровьем немного были проблемы. Решили — вылечим и будем искать добрые руки. Супруг в то время был на службе, я его знакомила с новым жителем через фото- и видеоотчеты. Когда пришло время отдавать, нашлись новые хозяева, муж сказал: «Нет! Она будет жить у нас», — вспоминает Ирина.
Кнопа быстро нашла общий язык с мужчиной и сейчас счастливо живет в семье.
— Муж стал ее самым любимым человеком. Она выбрала его. Когда он дома, она не отходит от него, а как она его встречает! Она бегает за ним по пятам. Ластится, что-то там мурчит, как будто высказывает ему, что очень недовольна, что он уходит, — объяснила сибирячка.
Лавруше уже 3,5 года.
— Хулиганит рано утром и поздно вечером. Днём набирается сил, — отметила читательница НГС Елена.
Котика на фото выше зовут Малой. Сейчас ему 3,5 года.
— Муж увидел объявление в интернете, что раздают котят, решили поехать на следующий день его забрать (был в коробочке в подъезде, недельки две всего от рождения). Это был как раз разгар коронавируса, апрель 2020 года, — объяснила владелица кота Оксана.
Боссу 7 лет, и он очень серьезный.
— Но без меня не может вообще, только возле меня находится. Характер у него своенравный, полюбить не дает себя никому, — отметила читательница НГС.
Мама Сашки не могла разродиться, поэтому делали кесарево. Из помета выжила только она. Первое время котенка кормили по часам из пипетки, делали клизмы. И как после такого расстанешься?
— Хулиганит не то слово, кошка — вандал, мать и близко такая в детстве не была. Всё пробует на зуб — вся мебель погрызена, даже ручка двери на балкон. Лазит по шторам, по стенам, дома оторваны обои клоками, перегрызает провода. Неуправляемая, критику не воспринимает. Но всё ей прощаю, потому что она очень ласковая и тактильная. Убедилась, что воспитание не всегда играет решающую роль, мать ее росла с таким же подходом, но очень «аккуратная», никогда ничего не портила, понимает «нельзя». Сашка не такая, она оторва. Думаю, это всё ее неуемная жажда жизни. Кстати, назвали в честь доктора, которая ее реанимировала, — объяснила читательница НГС Ольга.
Персику сейчас 3 года, и его месяц лечили от мочекаменной болезни, но сейчас кот здоров.
— Он ездовой кот, ездим к бабушке в гости за 400 километров, за грибами в лес с ним. Только увидит сумки или ведра — сам прыгает в машину. Характер под настроение: то на руки прыгнет, то ноги грызет, — объяснила читательница НГС Вера.
Этапы большого пути Дениски так описала его хозяйка Татьяна: от дворняжки с дефицитом веса до всеми любимого красавчика, от 2 месяцев до 3 лет.
Жужику 5 апреля было 5 лет.
— Большой чистоплюй, не допускает мусора в квартире и особенно в своем лотке. Но при этом терроризирует всех моих друзей из-за своей ревности. И при этом практически с самого утра не слезает с моих колен, — отметил читатель НГС Андрей. — Но если я наглаживаю его при посторонних, то он начинает недовольно гундеть и хлестать хвостом.
С детства Жужик имеет целый балкон всевозможных игрушек для котов, питается только премиум-кормами.
— Характер у него такой, что с детства царапины — его постоянные попутчики. Очень активный, прыгает до полутора метров в высоту. Любит высоту и на ней ведет себя, как рысь, постоянно охотясь на головы, либо охотится из-под кровати на ноги. Очень его люблю, хоть и весь в царапинах и одежда в шерсти, — объяснил сибиряк.
Персику 7 лет, и он совсем не хулиганит. Очень добрый и ласковый.
— Характер как у собаки — везде со мной. Любит обнимашки и часто встает на задние лапы, чтобы взяла на ручки. Я его взяла взамен прошлому коту-подобрашке, который тоже был рыжий, и тоже нашла на улице. Боялась, что характер будет не тот, но ошиблась, слава богу, — рассказала сибирячка Анна.
Кошечка Мила — милейшее создание.
— Она не хулиганит, но активно играет и всегда была такая! Очень нежная, мурчащая обожает сыр и очень контактная, спим в обнимку! — хвастается читательница НГС Гузель.
Ранее мы попросили наших читателей поделиться фотографиями и рассказами об их величественных питомцах — породистых мейн-кунах.