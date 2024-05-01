«Из милого котеночка в наглого бугая»: новосибирцы показали, как росли их коты, — 30 фото до и после

Смотрим, кто вырастет из такого крохотного комочка Источник: Оля / Telegram











У владельцев котов точно найдется гора фотографий с любимым питомцем, и мы, в редакции НГС, решили этим воспользоваться! В этой публикации будут только котики — милаши, хулиганы и даже вандалы. Мы попросили читателей прислать их фото до взросления и после: как росли их домашние звери, можно увидеть в нашей подборке.

Всех в публикацию мы уместить не смогли, поэтому больше фото вы можете увидеть в комментариях к этому посту (не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал).

Это Миша, и он хитрец! Источник: Ворошилова Валентина / Telegram











Читательница НГС Валентина объяснила, что у нее два кота. Мартыну 13 лет — он британец, всегда был хулиганом, серьезным и брутальным котом.

— На свою территорию пустит с трудом, но два года назад принесли месячного шотландца Мишу, и у Мартика закончилась спокойная размеренная жизнь и началась борьба за еду и место под солнцем! Но у Миши хватило ума облюбовать колени хозяйки, чем он и спасается в опасные моменты. Так и живем! Весело, — отмечает женщина.

А это уже Мартын. Понятно, почему у Миши с ним бывают проблемы Источник: Ворошилова Валентина / Telegram











Паштет вырос и немного обнаглел Источник: Милана / Telegram











— Превратился Паштет из милого котеночка в наглого бугая, — охарактеризовала питомца его хозяйка Милана.



Это Пантера. На фото слева ей 2 месяца, а сейчас уже 9 месяцев Источник: Elena Hagel / Telegram











Ириска научилась наслаждаться жизнью Источник: Екатерина / Telegram











Кошечке Ириске в июле будет 3 года!

— С возрастом всё меньше хулиганит, а вот маленькая была — было всякое: и горшки с подоконника скидывала, и носилась как веник, и обижала вторую кошку, — признаётся хозяйка животного Екатерина.

Вы только посмотрите, как изменился взгляд у этого котика! Источник: вишня / Telegram











Чуче было около месяца, когда ее взяли с улицы Источник: Наталья Pin











Кошечка Чуча вытащила счастливый билетик. Ее семья нашла на обочине Чуйского тракта, поэтому и дали такое имя.

— Она очень умная. Кажется, что она считает нас своими котятами и всё время за нами присматривает. Где мы, там и она. Характер прекрасный, компанейский, и всегда был такой — с самого детства. Не любит чужих людей и громких звуков. Не хулиганит. Любит играть с игрушечными мышками: подкидывает и ловит. Ей сейчас 2,5 года, — объяснила сибирячка Наталья.

Кошку зовут Лиза. Слева на фото ей две недели, а справа — уже 1,5 года Источник: Ольга / Telegram











Абиссинскому коту Мэлсу сейчас 2,5 года. Посмотрите, как он вырос! Источник: Олеся / Telegram











Мэлс любит всё контролировать и изучать.

— По характеру с возрастом не сильно изменился, такой же игривый. В то же время он очень прям добрый и ласковый, — объяснила читательница НГС Олеся.

Финик прекрасен и знает это. Разница между фотографиями всего 4 месяца Источник: LIZAVETA / Telegram











Сэму уже 7,5 года Источник: Марина Незванова / Telegram











Сэм любит точить коготки.

— Он умничка, всё делает в лоток, когти точит только об когтеточку, которую меняем раз в 3 месяца. Дерет сильно. Характер нормальный, но если не хочет, чтоб его гладили, сразу кусается и царапает, а так очень хороший, — отметила хозяйка кота Марина (и мы ей полностью верим).

Масеньке было всего месяц, когда его взяли в семью. Сейчас коту уже 8 лет Источник: Ольга П / Telegram











На фото Кнопке 2 месяца и 5 лет Источник: Ирина / Telegram











Кошечку Кнопку нашли в рождественский сочельник за мусорным баком — она очень громко кричала, и Ирина не смогла пройти мимо.

— Кнопка оказалась очень ласковым, послушным пушистиком, сразу же пошла в лоток. Со здоровьем немного были проблемы. Решили — вылечим и будем искать добрые руки. Супруг в то время был на службе, я его знакомила с новым жителем через фото- и видеоотчеты. Когда пришло время отдавать, нашлись новые хозяева, муж сказал: «Нет! Она будет жить у нас», — вспоминает Ирина.

Кнопа быстро нашла общий язык с мужчиной и сейчас счастливо живет в семье.

— Муж стал ее самым любимым человеком. Она выбрала его. Когда он дома, она не отходит от него, а как она его встречает! Она бегает за ним по пятам. Ластится, что-то там мурчит, как будто высказывает ему, что очень недовольна, что он уходит, — объяснила сибирячка.

Лавруша вырос и стал очень пушистым Источник: Елена Васильева / Telegram











Лавруше уже 3,5 года.

— Хулиганит рано утром и поздно вечером. Днём набирается сил, — отметила читательница НГС Елена.

Малой был спасен из подъезда Источник: Оксана Жолатова / Telegram











Котика на фото выше зовут Малой. Сейчас ему 3,5 года.

— Муж увидел объявление в интернете, что раздают котят, решили поехать на следующий день его забрать (был в коробочке в подъезде, недельки две всего от рождения). Это был как раз разгар коронавируса, апрель 2020 года, — объяснила владелица кота Оксана.

Шаен — милаш Источник: Наталья Хорошкова











Босс сразу показал, кто здесь главный Источник: Гуля / Telegram











Боссу 7 лет, и он очень серьезный.

— Но без меня не может вообще, только возле меня находится. Характер у него своенравный, полюбить не дает себя никому, — отметила читательница НГС.

Сашка крушит квартиру, но ей всё прощают Источник: Оля / Telegram











Мама Сашки не могла разродиться, поэтому делали кесарево. Из помета выжила только она. Первое время котенка кормили по часам из пипетки, делали клизмы. И как после такого расстанешься?

— Хулиганит не то слово, кошка — вандал, мать и близко такая в детстве не была. Всё пробует на зуб — вся мебель погрызена, даже ручка двери на балкон. Лазит по шторам, по стенам, дома оторваны обои клоками, перегрызает провода. Неуправляемая, критику не воспринимает. Но всё ей прощаю, потому что она очень ласковая и тактильная. Убедилась, что воспитание не всегда играет решающую роль, мать ее росла с таким же подходом, но очень «аккуратная», никогда ничего не портила, понимает «нельзя». Сашка не такая, она оторва. Думаю, это всё ее неуемная жажда жизни. Кстати, назвали в честь доктора, которая ее реанимировала, — объяснила читательница НГС Ольга.

Красавица Принцесса. На фото справа ей всего 3 месяца, слева — 5 лет Источник: Ольга Калинина / Telegram











Персику три года, и у него, к сожалению, были проблемы со здоровьем Источник: Вера Икс / Telegram











Персику сейчас 3 года, и его месяц лечили от мочекаменной болезни, но сейчас кот здоров.

— Он ездовой кот, ездим к бабушке в гости за 400 километров, за грибами в лес с ним. Только увидит сумки или ведра — сам прыгает в машину. Характер под настроение: то на руки прыгнет, то ноги грызет, — объяснила читательница НГС Вера.

Кокос — 1,5 месяца и 4 года Источник: Евгения Акишева / Telegram











Дениска счастлив и доволен Источник: Татьяна / Telegram











Этапы большого пути Дениски так описала его хозяйка Татьяна: от дворняжки с дефицитом веса до всеми любимого красавчика, от 2 месяцев до 3 лет.

Маленькая булочка стала большой Источник: Мария / Telegram











Разница между фото 5 лет Источник: Андрей Побожий / Telegram











Жужику 5 апреля было 5 лет.

— Большой чистоплюй, не допускает мусора в квартире и особенно в своем лотке. Но при этом терроризирует всех моих друзей из-за своей ревности. И при этом практически с самого утра не слезает с моих колен, — отметил читатель НГС Андрей. — Но если я наглаживаю его при посторонних, то он начинает недовольно гундеть и хлестать хвостом.

С детства Жужик имеет целый балкон всевозможных игрушек для котов, питается только премиум-кормами.

— Характер у него такой, что с детства царапины — его постоянные попутчики. Очень активный, прыгает до полутора метров в высоту. Любит высоту и на ней ведет себя, как рысь, постоянно охотясь на головы, либо охотится из-под кровати на ноги. Очень его люблю, хоть и весь в царапинах и одежда в шерсти, — объяснил сибиряк.

Стасик был найден в подвале в Коченево. Сейчас ему уже 10 лет Источник: Inna Polyanskaya / Telegram











На фото слева Персику всего 1,5 месяца. Справа уже 7 лет Источник: Anna Bezuglova / Telegram











Персику 7 лет, и он совсем не хулиганит. Очень добрый и ласковый.

— Характер как у собаки — везде со мной. Любит обнимашки и часто встает на задние лапы, чтобы взяла на ручки. Я его взяла взамен прошлому коту-подобрашке, который тоже был рыжий, и тоже нашла на улице. Боялась, что характер будет не тот, но ошиблась, слава богу, — рассказала сибирячка Анна.

Рысе три недели и 13 лет. Ее нашли на улице Источник: Ирина Дорофеева / Telegram











Милу хоть и нашли на свалке, но кошечка очень красивая Источник: Гузель / Telegram











Кошечка Мила — милейшее создание.

— Она не хулиганит, но активно играет и всегда была такая! Очень нежная, мурчащая обожает сыр и очень контактная, спим в обнимку! — хвастается читательница НГС Гузель.

Маркиз счастлив и доволен жизнью Источник: Татьяна Старовойтова / Telegram











Какие выразительные глаза! Источник: Людмила / Telegram











Ранее мы попросили наших читателей поделиться фотографиями и рассказами об их величественных питомцах — породистых мейн-кунах.

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