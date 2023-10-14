Вот это котяры! Новосибирцы показали своих шикарных мейн-кунов — 15 пушистых гигантов

Мейн-кун — порода очень необычная и всегда пользуется вниманием. Некоторые говорят, что мордочки этих кошек напоминают человеческое лицо. Другие считают, что эти животные из-за большого размера и кисточек на ушках похожи на рысь. Но все сходятся в одном: мейн-куны — удивительно умные и даже величественные кошки, которые никого не оставят равнодушными. Мы попросили наших читателей поделиться фотографиями и рассказами об их величественных питомцах. Мы выбрали 15 котиков (всех остальных можно увидеть в комментариях к этому посту — а заодно подпишитесь на наш Telegram-канал).
Мы заходим с козырей — не с одной, а сразу с парочки кошек.
— У меня живут кошечка — Ириска и кот — Федя. С самого детства мечтала именно о мейн-кунах, но родители были против, так как считали, что у них сложный характер, — объяснила читательница НГС Евгения Баркова. — Первая у нас появилась кошечка и характер у нее огонь! Если что-то не нравится, то сразу кусается, но не сильно, а для грозного вида. Не любит, когда ее трогают без разрешения. Если она захочет, то сама придет и будет просить гладить. А котик наоборот: очень спокойный, но очень хулиганистый и неловкий. Чем выше залез — тем счастливее прошел день.
— Кота зовут Стивен. Купили его уже достаточно взрослым — полгода ему было. Сейчас ему 4 года. Очень добрый и ласковый. Трусливый. Как собака встречает и провожает, когда приходим или уходим из дома. Любит полежать рядышком, дружелюбный. Бывает, хулиганит, но не много. Шикарный кот, — отметила читательница НГС Галина.
— Нашу кошечку зовут Белка. Искала её на сайте объявлений, забрали её домой в 3 месяца. Её характер зависит от настроения. День может быть очень злая, день — наоборот, хочет, чтобы всегда гладили и проявляли любовь. Очень игривая, любопытная, собственница. Иногда хулиганит, большую часть спит, следит за нашим распорядком дня. Отличная охранница, ревнивица, приучили её встречать нас с работы. Кошмарит своим видом соседей. В общем, 2,5 года мы в полнейшем восторге, — делится своими чувствами читательница НГС Татьяна.
— Кот Гриша. Нашла в объявлениях, недалеко от моего места жительства продавали. Характер скверный, не женат. Не любит, когда его много гладят, когда мало — тоже не любит. Ему недавно исполнился год, молодой и да, конечно, хулиганит, — отмечает читательница НГС Анна.
— Кота зовут Марсель. У заводчика купили. Он самостоятельный, очень умный и иногда дурачится, как маленький котёнок, несмотря на свои размеры. И хулиганит, конечно. Он любит лежать посредине комнаты, прям на проходе, и вот когда идёшь мимо обязательно лапой схватит. А пьет воду исключительно из большого тазика или ведра. И обязательно сначала надо воду «покопать». Кстати, весит почти 10 килограмм, — поделилась цифрами читательница НГС Елена.
— Кота зовут Мелкий, покупали на выставке породистых кошек лет 8 назад. По характеру очень спокойный, разговорчивый, ему всегда надо быть в центре внимания. Почти не хулиганит, иногда лезет играться к старшей кошке, — описала повадки питомца читательница НГС Дарья.
— Завести мейн-куна — одно из лучших решений этого года! Умнейшая, красивущая, добрейшая наша девчонка Мия. Вся семья в восторге, особенно сын — Мия оказалась супер нянечкой, — отметила читательница НГС
— Котик Фоксик, сейчас ему уже 10 месяцев. Появился, точнее, подарился: в декабре все уши мужу прожужжала, что хочу на новый год подарок. Но вот такой, чтобы был такого рыженького цвета, а может быть, даже золотого, такой красивый, и чтобы глаз мой радовал, чтобы никогда не расставались с ним, — вспоминает читательница НГС Ольга. — 2 января на дворе, муж говорит: «Едем тебе за подарком». Я счастливая и радостная прыгаю от счастья. И вот мы едем и едем, приехали в какой-то частный сектор и говорит: «Посиди, подожди». Выходит минут через 5 с шарфом в руках и что-то несёт. Садится в машину, разворачивает шарф, а там это чудо. Вот так и появился. Чувства были смешанные, потому что я намекала на браслет, а получила кота — в нашей семье теперь никаких больше намёков, только напрямую. Но основные же требования выполнены: рыженького цвета, глаз радует и ведь всегда со мной!
Читательница НГС Анна очень любит и балует своего питомца:
— Кота зовут Барс Енисеевич. Ему 5 лет. Взяли мы его на выставке, которая проходила в ТЦ «Река». Характер у него чисто мей-куновский: когда хочет, приходит и дает себя гладить, если у него нет настроения — просто уходит или терпит, но когти никогда не выпускает. Ласковый, игривый, очень умный. Знает 3 команды: место, сидеть, лежать. Мурлыкать как обычные коты не умеет, больше похоже на урчание и похрюкивание. Туалет только в лоток. Чистоплотный, но купаться не любит, а чесать совсем не дает, в итоге ходим на грумминг.
У него свой распорядок дня. Подъем не позже 6:30 — приходит, чтобы погладили. Далее занимает очередь в ванну, с утра пьет только из-под крана. Далее кушать, играть и провожает нас на работу. После 6 вечера ждет нас возле двери, если задерживаемся — сильно ругается и ходит обиженный.
Когда мы дома, всегда должны находится в поле его зрения, ходит, как привязанный, по квартире. На кухне любимое место — это обеденный стол, сколько отучали и сгоняли, толку нет — привыкли. Бывает, если обижается, начинает пакостить, скидывать все с комода, стола или стягивать вещи с сушилки. А вообще он хозяин в доме и ведет себя соответствующе. Гостей любит и всегда проверяет, что они принесли, но очень не любит, когда занимают его диван или кресло.
— Нашего малыша звать Маркус, но дома он просто сынок. У нас до него был сибирский котик с точно таким же окрасом. Он прожил 18 лет и когда его не стало, то приняли решение, что котик нам нужен новый однозначно. И это будет мейн-кун, — рассказала читательница НГС. — Характер очень интересный. Он у нас очень любопытный, но в то же время очень осторожный парень: незнакомцев часто встречает из-за угла с выгнутой спиной — реакция людей на это бесценна. Не скажу, что прям ручной. Любит общество, но предпочитает лежать рядом, а начинаешь гладить — он уходит в сторонку. Любимая игрушка — резинка для волос. Просит, чтоб бросали, и он её тебе приносит как собачка. На даче гуляет только в ограде, не убегает и понимает, где разрешают ходить, а куда нельзя.
— Рыжий котик по имени Ричард и черепахового окраса по имени Грут. Отличные веселые ребята, обожают классическую музыку. Ричард очень спокойный и самый добрый кот на свете, Грут очень разбирается в чистоте исполняемых произведений, за что получил ещё одну кличку — Профессор, — так характеризует своих питомцев читательница НГС Анна.
Как в Новосибирске разводят грациозных абиссинов и бдительных мейн-кунов вы можете увидеть в нашем отдельном материале.