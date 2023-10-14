Вот это котяры! Новосибирцы показали своих шикарных мейн-кунов — 15 пушистых гигантов

Мы заходим с козырей — не с одной, а сразу с парочки кошек.

— У меня живут кошечка — Ириска и кот — Федя. С самого детства мечтала именно о мейн-кунах, но родители были против, так как считали, что у них сложный характер, — объяснила читательница НГС Евгения Баркова. — Первая у нас появилась кошечка и характер у нее огонь! Если что-то не нравится, то сразу кусается, но не сильно, а для грозного вида. Не любит, когда ее трогают без разрешения. Если она захочет, то сама придет и будет просить гладить. А котик наоборот: очень спокойный, но очень хулиганистый и неловкий. Чем выше залез — тем счастливее прошел день.