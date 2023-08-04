Как в Новосибирске разводят грациозных абиссинов и бдительных мейн-кунов — в них вкладывают десятки тысяч рублей

Спрос на покупку породистых котят снизился, говорят заводчицы Оксана Ашихмина и Марина Коваленко. По словам сибирячек, в пандемию он был намного выше, но это не мешает им продолжать любимое дело — содержать питомники и разводить породистых котов. Женщины признаются, что делают это не ради заработка, а прежде всего из «большой любви» к животным. Им нравится общаться с человеколюбивыми котами, которые ходят за людьми по пятам. Чем занимаются заводчики и чего работа приносит им больше, денег или эмоций, — Марина и Оксана подробно рассказали НГС.
Кошатники на всю голову
Марина Коваленко — заводчица новосибирского питомника абиссинских кошек Hecate. По словам женщины, коты жили у нее всегда: «Столько, сколько я себя помню». Одним из них был ориентал, и когда он умер, она сильно тосковала и решила обзавестись новым питомцем. Так Марина стала заводчицей — племенных животных она покупает за границей.
— Я хотела кошку, похожую на ориентала. Полистала каталоги и поняла, что мне нравятся абиссины. Решила: беру! Ну а впоследствии начала вплотную заниматься этой породой, — рассказала она.
У владелицы питомника мейн-кунов Mainecoon Apollo Pride Оксаны Ашихминой похожая история. Она рассказывает, что тоже «всю жизнь с кошками», а заводчицей стала во многом благодаря породистому питомцу своей родственницы.
— Примерно 17 лет назад в моей семье появился шотландец — с него, пожалуй, всё и началось. Котика подарили моей племяннице, она с ним ходила на выставки. На одну из них я однажды пошла вместе с ней и там увидела мейн-куна — на тот момент одного из первых, привезенных в Новосибирск. Он был огромный и на фоне других кошек смотрелся невероятно зрелищно. От него я буквально потеряла дар речи и поняла, что хочу такого же. Впоследствии я приобрела своего первого племенного кота в Москве.
Дорогое удовольствие
Ашихмина говорит, что содержание мейн-кунов не всегда окупается и заводчикам — особенно начинающим — не стоит рассматривать питомник исключительно как бизнес-модель. Она убеждена, что сверхвысокой прибыли от их продажи ждать не следует — в лучшем случае можно вернуть себе часть уже потраченных денег. Никаких «золотых гор», но зато много-много мурчащего счастья. Сейчас в доме Оксаны живут уже 15 кошек и 3 кота породы мейн-кун — и это не считая котят, только взрослые особи.
Большинство пушистых подопечных заводчицы любят сытно поесть, а покупка корма может «влететь в копеечку»: 10-килограммовая пачка качественного корма сейчас стоит 8 тысяч рублей.
Назвать точную сумму, которая ежемесячно уходит на содержание кошек в месяц, невозможно, говорит Оксана. Ее мейн-куны питаются не только кормом, но и другой едой, да и вообще это не единственное, на что приходится тратиться. Более того, сибирячка уверена, что считать затраты на животных незачем — денег на любимых питомцев ей не жаль: «Уж настолько их порода прекрасная!»
Марина Коваленко согласна с тем, что кошки — это не только бизнес. Для нее они тоже стали «большим увлечением». В ее семье животные — как дети. Марина тщательно подбирает хозяев для котят, а вырученные деньги вкладывает в содержание питомцев, живущих с ней. Среди них — пять кошек, два фертильных кота и несколько кастратов. Последним сибирячка упорно ищет ответственных владельцев.
Демографического кризиса нет
Пылкая любовь не чужда котам и кошкам, но их романтика всё-таки отличается от человеческой — не считая того, что от нее тоже бывают дети. Одни заводчики занимаются инбридингом и скрещивают животных из близкородственных популяций (это приемлемо при племенном разведении). Другие проводят вязку между своими животными, но при этом кошка и кот друг другу вовсе не родня. Третьи же скрещивают своих питомцев с теми, которые принадлежат другим людям.
Оксана Ашихмина — одна из тех, кто считает допустимой вязку между мейн-кунами-родственниками. Но, говорит она, проводить ее может только опытный человек, «со знанием дела и пониманием цели». По словам женщины, работа заводчика «предполагает селекционный отбор».
— Как ни крути, в любом случае нужно предварительно оценить родословную котов и сделать различные тесты на их здоровье, — объясняет она. — Нюансов у инбридинга (как, впрочем, и других видов вязки) много, и заниматься им должны исключительно профессоналы. И никак по-другому.
В доме заводчицы Mainecoon Apollo Pride на момент публикации подрастают сразу три потомства — демографического кризиса однозначно нет. И это притом что кошки рожают, как правило, не больше одного раза в год — чаще не положено.
«Круговоротом» котят может похвастаться и заводчица питомника Hecate. Каждая кошка приносит ей один-два потомства в год (а все вместе — семь-восемь). Марина рассказывает, что по правилам племенного разведения абиссинки тоже не должны размножаться чаще, чем раз в 8 месяцев, иначе есть риск навредить здоровью животного.
Заводчица признаётся, что не вяжет своих кошек «на стороне» — только с собственными котами. Зато последним иногда позволяется побыть ловеласами и закрутить интрижку с барышнями из других питомников (разумеется, по просьбе их заводчиков). Потомство, утверждает наша собеседница, у таких пар здоровое: чтобы быть уверенными в этом, владельцы абиссинов, как и в случае с мейн-кунами, проводят специальные проверки и предоставляют друг другу результаты генетических тестов животных.
Кошачьих женихов Марина регулярно заменяет на новых. Как только от мальчика поочередно рожает каждая из абиссинок, живущих в питомнике, они «уходят на пенсию по выслуге лет». Таких самцов Коваленко отправляет на кастрацию и пристраивает в «хорошие руки», а для последующих случек приобретает других котов этой же породы.
Какой кот, такая и цена
Спрос на котят сейчас низкий. Но так было не всегда — в 2020 году, во время пандемии коронавируса, он внезапно для наших собеседниц подскочил. Марина и Оксана связывают это с тем, что люди заскучали во время локдауна, и им захотелось привнести в жизнь щепотку радости (читайте: купить кота). При этом цены на племенных животных могут достигать нескольких десятков тысяч рублей.
— Стоимость абиссинского котенка зависит от нескольких факторов. Если планируется, что он пойдет в разведение, то на него будет одна цена, а если станет просто домашним любимцем — другая. Хотя и цены на «домоседов» тоже могут быть разными — они зависят от типа животного, — объясняет Марина Коваленко.
Наиболее распространенным типом считается «американская мечта» — к нему относятся абиссины с длинными шеями, изящными лапами и хвостами. У них скуластые, некруглые мордочки, а уши находятся на большом расстоянии друг от друга и будто немного топорщатся.
Абиссины отличаются расцветкой — всего они бывают четырех окрасов. Среди них дикий (это сочетание черной, темно-коричневой, рыжей и желтоватой шерсти); соррель (внутренняя часть лап и живот — абрикосового цвета, а вдоль позвоночника проходит красно-коричневая полоса); голубой (подшерсток розоватый или бежевый, а цвета шерсти чередуются от светло-серого и серебристого до серо-голубого — буквально 50 оттенков); фавн (шерсть бежевая). Но есть и кое-что, объединяющее эти окрасы.
— При любом типе спинка абиссина темнее, чем внутренняя сторона лап. Волосинки у этой породы по стандарту всегда окрашены в несколько цветов — и, перебирая шерсть руками, можно увидеть на ней чередующиеся полосы. Это явление называется тиккингом, или зонированным окрашиванием. Подшерсток абиссинских котов всегда теплого оттенка. Шея, лапы и грудка должны быть окрашены равномерно, без каких-либо темных отметин. Все эти детали учитываются при формировании цены, — говорит Марина Коваленко.
Также на ценообразование влияет темперамент кошек. Агрессивных животных не пускают в разведение, поэтому стоят они чуть меньше. Но будущим хозяевам не стоит волноваться: по словам Марины, абиссины крайне редко бывают злыми. Большинство из них активные, доброжелательные и любят находиться рядом с людьми. Ласковым нравом они похожи друг на друга как две капли воды.
Мейн-куны тоже грозные только с виду. Оксана Ашихимина уверяет, что по своему характеру они компаньоны.
— Коты этой породы очень интеллектуальные. Я обожаю мейн-кунов за их ум. Они никогда не обижают ни взрослых, ни детей — последние зачастую очень энергичны, но, если кот устал от них, он просто уйдет. Никогда не будет рявкать и бить человека лапами, — говорит заводчица. — И да, мейн-куны любят быть в курсе всего, часто ходят за хозяевами по пятам. Вот пример: если владелец моет посуду, то питомец подойдет к нему и проверит, насколько хорошо он это делает. Очень интересные животные.
Цены на мейн-кунов в питомнике, говорит Оксана, начинаются от 35 тысяч рублей — это минимальная стоимость котенка, который станет домашним и не будет посещать выставки.
— Вопрос ценообразования довольно сложный. Когда открываешь сайты объявлений, честно говоря, хочется «обнять и плакать». Есть котята, которых предлагают и за пять тысяч рублей, но у меня таких расценок нет, поскольку я вкладываю в содержание животных немало сил и средств.
Марина Коваленко не называет точные цены на абиссинов, но подчеркивает: они ниже 50 тысяч — столько в среднем стоят котята, к примеру, в Москве — в Новосибирске меньше.
Выбор хозяев и жилищные условия
Оксана Ашихмина, как и все заводчики, тщательно выбирает владельцев для своих котят. Каждому потенциальному хозяину она рассказывает, как ухаживать за мейн-куном и в каких условиях его содержать. Заводчица говорит, что представителей этой породы не обязательно селить в коттедже: они и в квартире чувствуют себя комфортно. Главное, чтобы у питомца был игровой комплекс с лежанками и когтеточки — без него не обойтись. Там мейн-кун будет отдыхать, если устал, а еще для него это станет неким наблюдательным пунктом, из которого удобно контролировать дом и людей.
— Игровой комплекс надо ставить так, чтобы кот, сидя на верхней полке, мог видеть максимально большое количество пространства, чтобы угол обзора был широким. Лежанка при этом должна быть примерно на уровне глаз человека.
В договорах с хозяевами Оксана также прописывает, что кот не должен выходить на улицу один: никакого самовыгула. Большинство покупателей добросовестно следуют этим и другим рекомендациям, которые дает заводчица, и содержат животных в порядке. Но «промахи», когда новый владелец не прислушивается к ней, тоже иногда случаются:
— Изредка, но бывает: человек берет котенка, соглашается на все пункты договора, а потом, увы, решает: он будет содержать питомца, как посчитает правильным, не опираясь на договор. Например, отказывается покупать мейн-куну игровой комплекс. Так делать нельзя.
Выставки для котов и людей
Не все породистые питомцы сидят дома — многие из них, конечно же, посещают выставки.
— У котов всё проще, чем у собак. Для участия в выставках они могут быть как фертильными, так и кастратами. Последние считаются «лицами» питомников и нередко выигрывают в рингах, — рассказала Оксана Ашихмина. — Дело в том, что у кастрированных питомцев зачастую меньше проблем — у них, как правило, лучше состояние шерсти, нет половой агрессии, они обычно крупнее и спокойнее.
Да и заводчики тоже не прочь походить по выставкам, говорит Марина Коваленко. На них принято обмениваться опытом, знаниями и, конечно же, рассматривать котят. Этакая вечеринка для котов и их владельцев.
Вот только, увы, не у всех животных есть владельцы, а некоторые питомцы уходят из дома и теряются. В конце июля шикарного мейн-куна нашли на заброшенной стройке в Новосибирске.