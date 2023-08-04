Как в Новосибирске разводят грациозных абиссинов и бдительных мейн-кунов — в них вкладывают десятки тысяч рублей

Оксана Ашихмина — одна из тех, кто считает допустимой вязку между мейн-кунами-родственниками. Но, говорит она, проводить ее может только опытный человек, «со знанием дела и пониманием цели». По словам женщины, работа заводчика «предполагает селекционный отбор».



— Как ни крути, в любом случае нужно предварительно оценить родословную котов и сделать различные тесты на их здоровье, — объясняет она. — Нюансов у инбридинга (как, впрочем, и других видов вязки) много, и заниматься им должны исключительно профессоналы. И никак по-другому.

В доме заводчицы Mainecoon Apollo Pride на момент публикации подрастают сразу три потомства — демографического кризиса однозначно нет. И это притом что кошки рожают, как правило, не больше одного раза в год — чаще не положено.

«Круговоротом» котят может похвастаться и заводчица питомника Hecate. Каждая кошка приносит ей один-два потомства в год (а все вместе — семь-восемь). Марина рассказывает, что по правилам племенного разведения абиссинки тоже не должны размножаться чаще, чем раз в 8 месяцев, иначе есть риск навредить здоровью животного.