«Пряталась под плитой»: шикарного мейн-куна нашли на заброшенной стройке в Новосибирске

На стройке в Новосибирске нашли породистую кошку на улице Бориса Богаткова — рыже-черный мейн-кун прятался от людей. Кошку забрали волонтеры и выложили информацию в группе «animal_nsk — Новосибирск» во «ВКонтакте».
— У нас есть заброшенная стройка, она, испуганная, пряталась под плитой. Новые ручки на нее уже есть. Но если объявится ее старый хозяин, то будем обсуждать, — объяснила корреспонденту НГС волонтер Елена.
Примерный возраст — 1,5–2 года. Очень ласковая, тихая и боязливая.
В марте стало известно, что в Новосибирской области мейн-кун по кличке Шерхан оказался в приюте после того, как его нашли брошенным в подвале. У кота были проблемы с глазами, а потом обнаружилось еще два заболевания.