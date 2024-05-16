Холод всё побьет: заморозки до -4 градусов грозят оставить дачников без урожая — как спасти растения

Последствия заморозков можно оценить утром. Растения, побитые холодом, очень быстро почернеют. Их придется убрать Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Возвратные заморозки — грозный враг любого дачника, причем очень непредсказуемый. Это резкое понижение температуры в пределах 0... -5 градусов, которое чаще всего возникает ночью. И в Сибири, и на Урале такое может происходить вплоть до 10 июня и уничтожить все теплолюбивые культуры: от огурцов с помидорами до арбузов с тыквами. Как спасти урожай торопливым дачникам, разбираемся с агрономом — большинство уже высаженных культур трогать не придется.



Что такое возвратные заморозки

Возвратные заморозки в Сибири и на Урале могут быть до 10 июня. Возникают они из-за притоков холодного воздуха с Арктического побережья, с Ледовитого океана. В мае днем может быть и +20 градусов, а вот ночью температура резко упадет. Официально период активной вегетации синоптики фиксируют с 15 мая — с этой же даты и начинают предупреждать о заморозках. Любому дачнику стоит регулярно проверять прогнозы погоды по региону и обращать внимание на предупреждения.

— Нужно понимать, что это достаточно сильные волны холода, раз даже в июне могут быть отрицательные температуры в приземном слое. Может быть даже мокрый снег из-за этого, — отметила начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова. — Конечно, у них интенсивность в -2... -3 градуса, но и этого уже бывает достаточно, чтобы серьезно навредить растениям. Предупреждения мы всегда даем.

Синоптики обновили прогноз на ближайшие дни и дачникам стоит оставить рассаду в теплом месте — до 18 мая включительно по региону возможны заморозки до -3... -1 градуса. На 16 мая предупреждали о холоде до -4 градусов.

Каким растениям не страшны возвратные заморозки

Луку и чесноку кратковременный холод только на пользу Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Морковь, лук и яровой чеснок многие уже посеяли и посадили, и беспокоиться насчет этих культур не стоит. Кратковременное понижение температуры даже полезно для лука и чеснока — так они будут более крепкими, а вредители не смогут атаковать пока еще развивающиеся растения. Можно посеять и редис, накрыв его пленкой.

После 15 мая можно высаживать на огород и рассаду капусты: эта холодостойкая культура способна легко выдерживать нулевые показатели и кратковременное понижение до -4 градусов.

— Не стоит бояться сейчас и за плодовый сад. В мае такая погода — это норма. Ждем цветения и завязывания плодов после обработки. Весной нужно не забыть подкормить сад азотными удобрениями, — подчеркнула Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Пока не началось цветение, о саде можно не беспокоиться, а вот в период завязывания плодов стоит более внимательно относиться к температуре. При сильных заморозках в -3... -5 градусов делают плотные дымовые завесы, которые повышают температуру на 1–2 градуса, но это в промышленных садах. Дачникам не стоит так делать из-за угрозы пожара.

Что придется спасать

Самые популярные овощи не выдерживают даже кратковременные понижения до +10 градусов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В мае дачникам не стоит торопиться. От заморозков быстро почернеют и погибнут огурцы, томаты, перцы, баклажаны, арбузы, дыни, тыквы. Высаженные на 5–6 дней раньше срока растения сильной прибавки к урожаю не дадут, а от холода могут погибнуть. В неотапливаемую теплицу рассаду стоит высаживать после 20 мая, а на огород — не ранее 25 мая, а лучше в самом конце месяца.



— Если вы поторопились, то придется потратить много сил, — отметила специалист. — Самый простой способ — взять пластиковые пятилитровые баклажки, отрезать дно и накрыть растение. Получится микротеплица. По бокам присыпьте землей, чтобы ветром не сдуло. Пробку можно откручивать в жару, а на ночь обязательно ее закручивать.

Такой способ потребует много времени. Можно поставить дуги на грядки и сверху набросить укрывной материал — сейчас чаще всего используют спанбонд. Укрывать можно и пленкой, но важно, чтобы внизу она была хорошо придавлена к земле и не пропускала холод.

— На пленку нужно набросить ветошь, если температура ниже нуля — так сохранится больше тепла. Нельзя использовать железные ведра. Если вариантов совсем не осталось, берите пластиковые ведра и тазы, — подчеркнула агроном.

В теплице не стоит ставить обогреватели — это может закончиться пожаром. Поможет простой и проверенный способ: поставить пару ведер с горячей водой поздно вечером — они заберут на себя весь холод.

Чем утеплить грядку

На грядку нельзя сыпать опилки и мульчировать всё вплотную к стеблям Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Для того чтобы грядка была более теплая, сверху ее присыпают слоем перегноя около 2 сантиметров, отступая немного от стволов растений. Также можно замульчировать грядки сеном или подвяленной на солнце скошенной травой, которая не была обработана гербицидами от сорняков. Свежие опилки сыпать для утепления нельзя.

— Не перепревшие опилки на грядку вносить нельзя — они быстро вытянут весь азот, так как он нужен им для гниения, — объяснила Людмила Шубина. — Если уже засыпали опилки, то придется регулярно вносить азотные удобрения и следить за развитием растений, чтобы листья оставались желтыми.

При мульчировании также сокращается количество сорняков, поэтому от него будет двойная польза. Хвойный и листовой опад считается лучшей мульчей. Но нужно помнить, что нельзя нагребать пирамидки вокруг растений и засыпать землю высоким слоем — достаточно 2 сантиметров. От стволов каждого растения нужно отступить на 1–2 сантиметра.

С 15 до 25 мая сажают картошку, а значит, до середины июня появятся всходы. Их защитить очень просто — достаточно окучить. Людмила Шубина добавила, что кусты можно даже присыпать землей — картофель прорастет и не померзнет.

Заморозки могут побить цвет у клубники. Если в середине цветочков появляются черные точки, они уже урожай не дадут. Чтобы этого избежать, в заморозки нужно закрыть грядки укрывным материалом.

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