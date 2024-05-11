В каждую лунку вносим удобрения: когда высаживать томаты в открытый грунт и теплицу — важные правила

Чем выше растение, тем больше ему нужно места Источник: Роман Данилкин / 63.RU











У многих дачников из-за хорошей погоды в мае возникает соблазн пораньше высадить томаты и в теплицу, и в открытый грунт. Но весна часто преподносит сюрпризы, а возвратные заморозки могут уничтожить всю рассаду. Разбираемся, когда можно высаживать помидоры, какие удобрения нужно вносить и что делать, если листья желтеют или покрываются белыми пятнами.

Когда высаживать рассаду томатов в грунт

На огород помидоры высаживают, когда земля прогрелась до +15 градусов. В Сибири это обычно сроки с 25 мая, но нужно помнить об угрозе возвратных заморозков. Она сохраняется до 10 июня в Сибири и на Урале. На юге страны они могут быть до середины мая.

— Те, кто сильно торопится, теряют урожай. Рассада быстро гибнет от холода. Раньше 20 мая и в теплицу лучше не высаживать, тем более на огород, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Если рассада будет в открытом грунте в третьей декаде мая, то ее придется укрывать.

Самые благоприятные дни для высадки томатов в мае по лунному календарю — 21, 22, 23, 25, 31. В июне — 1, 4, 9. Не желательно заниматься огородом — 2, 3 и 6 июня.

Как правильно сажать помидоры в грунт

Рассаду в мае нужно уже закалять, открывая окна Источник: Александра Бруня / NGS.RU











В открытый грунт высаживают детерминантные сорта помидоров — низкорослые растения, поэтому расстояние между ними не нужно делать большим. Достаточно 35–40 сантиметров. Чем выше растение — тем больше ему требуется места. В теплицу идут индетерминантные сорта с неограниченным ростом. Примерно 3 саженца на квадратный метр.

Глубина лунки зависит от рассады. Помидоры при посадке можно заглублять, если они слишком вытянулись. Растение быстро нарастит дополнительные корни на стебле. Томаты очень требовательны к качеству почвы, поэтому в каждую лунку вносятся удобрения.

— Минимум четверть перегноя или компоста, по чайной ложке суперфосфата двойного, мочевины и сернокислого калия. Последний элемент крайне важен для формирования здоровых, ровных плодов, влияет на иммунитет растений и накопление сахара, — подчеркнула Людмила Шубина.

Через две недели после высадки растения нужно поддержать дополнительными удобрениями — их можно полить раствором комплексных удобрений с микроэлементами или гуматов. Сначала растения поливают обычной водой и потом уже удобрениями.

Поливать томаты в огороде нужно очень умеренно — не чаще одного раза в неделю, а лучше один раз в 10 дней, если много осадков.

Как подвязывать помидоры в грунте

На огороде помидоры обычно не требуют высокой подвязки, поэтому можно использовать индивидуальные колышки — деревянные, железные, пластмассовые. Главное аккуратно воткнуть их в землю. Опора должна быть минимум на 30–35 сантиметров выше куста — таким образом не придется менять колышки, когда потребуется дополнительная подвязка.

Для подвязывания можно использовать любые веревки, бичевку, порванные на тонкие полоски тряпки. Главное, чтобы растение было хорошо зафиксировано и не переламывалось.

На огороде можно использовать горизонтальную шпалеру. Нужно установить по бокам грядки жесткие опоры и протянуть между ними, например, бичевку, зафиксировав кусты.

Что делать, если помидоры не растут после пикировки

После пикировки помидоры нужно обязательно подкормить Источник: Александра Бруня / NGS.RU











У дачников еще есть время дорастить рассаду до нужных размеров, но многие сталкиваются с тем, что растения почти не растут после пикировки. Это связано с кислым грунтом, который не дает развиваться корням.

— Томаты достаточно быстро набирают корневую массу, если грунт питательный, рыхлый и не кислый. Если они остановились в росте, то нужно полить раствором кальциевой селитры, — советует агроном. — Это раскислит грунт.

Также можно подкормить растения раствором гуматов.

Почему желтеют листья помидоров

Азот нужен растениям для набора зеленой массы, а калий для формирования плодов Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











По состоянию листьев можно определить, как развивается растение. Желтизна говорит чаще всего о недостатке азота. Нужно внести недостающий элемент — раствор делать строго в дозировке, указанной на упаковке, иначе куст можно просто сжечь.

— Нужно будет сократить и полив, потому что азот вымывается. Достаточно одной подкормки и через несколько дней смотреть, какой результат, — отметила Людмила Шубина. — Лучше всего внести и комплексные удобрения, в которых есть магний. Например, гуминовые.

Если желтые только самые нижние листья, то переживать не стоит — они отработали свой ресурс, достаточно их удалить. О серьезных заболеваниях можно говорить, если с засыханием и пожелтением листьев теряет свою упругость и верхушка густа. В этом случае придется бороться с фузариозом — грибковым заболеванием. Помогут биологические препараты, в составе которых есть бактерия Bacillus subtilis. Нужно будет обильно обрабатывать куст несколько раз, при этом важно смачивать все листья.

Что делать, если на листьях помидоров белые пятна

Чаще всего белые пятна появляются на томатах от избытка солнца — оно их просто выжигает. Справиться с этим можно только уменьшив освещенность.

На нижних листьях может завестись септориоз или белая пятнистость. Это грибковое заболевание, при котором внизу куста появляются белые пятна. Со временем они становятся бурыми. Еще одно грибковое заболевание может поразить томаты — мучнистая роса. Но выглядит она как светлый налет, похожий на муку. Со временем он тоже темнеет и становится склизким.

Оба заболевания требуют немедленных мер — обработки кустов. Для этого также можно использовать биологические препараты.

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