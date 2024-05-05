Делаем огород плодородным: как быстро восстановить землю и какие удобрения использовать

Хорошо удобренная земля даст отличный урожай Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











От плодородия земли зависит будущий урожай. Какой бы крепкой ни была рассада, если почва бедная или кислая, то хорошие плоды получить не получится. Объясняем, как именно обрабатывать огород, сколько и какие удобрения вносить и как просто восстановить плодородие даже самого запущенного грунта без огромных трат.





Чем обработать огород

Самая главная помощница любого дачника — это лопата. Основная обработка почвы весной заключается в перекопке. Более продвинутые дачники используют мотоплуги или мотокультиваторы. В любом случае при перекопке нужно будет удалить все корни сорняков, личинки вредителей, особенно майского жука и жука-щелкуна.

Затем в ход идут грабли. Разравнивать грядку нужно сразу после перекопки, чтобы участок был ровный — так вы еще и дополнительно закроете весеннюю влагу.

— Через трещины в земле уходит столь драгоценная талая вода. Сейчас земля напитана ей, поэтому очень важно ее сохранить. Для этого не затягивайте с перекопкой, — советует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Нужно также убрать с огорода все пожнивные остатки. Обработку земли химией и пестицидами лучше оставить для больших хозяйств — существенной пользы на небольшом дачном участке это не принесет. Можно бороться с вредителями и более безопасными способами.

Как использовать доломитовую муку

Если выбирать между доломитовой мукой и известью, то в первой больше кальция и магния Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Доломитовую муку используют для раскисления земли. Кислотность почвы зависит от количества ионов водорода, а также алюминия. В ней способны расти только некоторые культуры, но для огорода она точно не подойдет. Определить, кислая ли почва, можно простым экспериментом с помощью уксуса и соды.

Кислотность почвы определяется показателем pH — pondus Hydrogenii. Это обозначает активность ионов водорода в образце. При показателе 7 — почва нейтральная, выше — щелочная. При pH 5 — среднекислая, от 4 до 4,5 — кислая.



Доломитовая мука поможет сделать почву не кислой. Ее нужно внести за неделю до посадок на глубину до 10 сантиметров, то есть должна быть легкая перекопка. Потребуется примерно 200–300 грамм на квадратный метр.

Для раскисления также используют известь-пушонку, но в ней меньше кальция и магния. На одну сотку потребуется около 10 килограммов.

Как использовать удобрения в огороде

Свежий навоз вносим только осенью, а весной — перегной Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Свежий навоз можно вносить на огород только осенью под перекопку — тогда к весне почва будет уже плодородной. Сейчас можно использовать или перегной, или хорошо перепревший компост.

Самый лучший навоз — коровий, лошадиный, овечий. Именно жвачные животные — производители лучшего навоза. Куриный и кроличий навоз — агрессивные и обычно используются для настоев и локального полива растений в качестве подкормок.



— Перегной лучше вносить именно на грядки под перекопку, чтобы не подкармливать дорожки, — объяснила агроном. — Обычно достаточно вносить по два ведра перегноя или компоста на квадратный метр. И весной добавлять по 30 грамм минеральных удобрений на квадратный метр.

В огороде нельзя использовать для удобрения свежие опилки — они заберут азот из почвы, потому что он нужен для гниения.

Зачем нужна аммиачная селитра

Многие дачники для внесения азота используют аммиачную селитру: в ней содержится аммиачная форма азота, которая хорошо усваивается растениями. Но нужно очень внимательно разводить подкормку.

— Аммиачную селитру стоит использовать только для корневых подкормок. При внекорневой обработке на растениях могут сгореть листья, — предупредила специалист.

Передозировка аммиачной селитры приводит к накоплению нитратных форм азота. Сейчас на рынке много вариантов удобрений с азотом, и лучше обратить свое внимание на комплексные удобрения.

Для чего используется горчичный жмых

Огурцы и патиссоны очень любят горчичный жмых в качестве подкормки — можно вносить по две чайные ложки при посадке. Как удобрение можно вносить по 50 грамм на квадратный метр под морковь, редис, свеклу.

Но чаще всего горчичный жмых используют для отпугивания вредителей. Так, по столовой ложке вносят в лунку при посадке картофеля, чтобы отпугнуть проволочника. Подсыпают жмых и от корневых гнилей, слизней, мышей, луковой мухи и медведок.

Весенние сидераты

Зеленые удобрения или сидераты отлично восстанавливают почву, но пользоваться огородом можно будет только в следующем году Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Зеленые удобрения способны сделать плодородной даже самую бедную почву. Если участок совсем перестал приносить урожай, то стоит набраться терпения и в этом сезоне посеять сидераты. Весной чаще всего сеют фацелию и горчицу: семена разбрасывают в перекопанную почву с конца мая и закрывают граблями, чтобы не склевали птицы. Весь сезон растения будут наращивать биомассу.

— Фацелия цветет голубыми цветами, что дополнительно привлекает на участок пчел. Отлично растут пшенично-гороховые, овсяные смеси, их можно сеять уже с середины мая. Нужно около 40 грамм семян на сотку, — поделилась Людмила Шубина.

Если вы хотите восстанавливать землю отдельно грядками, то на одну уйдет около 10–15 грамм семян. Растения рубят и перекапывают с середины июля, при этом дополнительно нужно внести стакан древесной золы и 30 грамм суперфосфата двойного на каждый квадратный метр.

Затем высаживают осенние сидераты. С середины августа можно посеять рожь, рапс, редьку масличную или горчицу белую. Перед закрытием дачного сезона нужно также перерубить зеленую массу и перекопать ее с землей. Так грунт восстановится и станет плодородным уже в следующем сезоне.

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