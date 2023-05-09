«Земля будет рыхлая и плодородная»: как раскислить почву и какие удобрения обязательно нужно внести весной

Перед высадкой овощей и других растений очень важна правильная подготовка земли. В кислой и бедной почве не получить хорошего урожая. Объясняем, как определить, кислая почва или нет, и что делать, чтобы земля стала рыхлой и плодородной.
Как определить, что почва кислая
Большинство растений не способны полноценно развиваться и расти в кислой почве. Кислотность почвы зависит от количества ионов водорода, а также алюминия. В ней есть недостаток минеральных веществ, в том числе магния.
Кислотность почвы определяется показателем pH — pondus Hydrogenii. Это обозначает активность ионов водорода в образце. При показателе 7 — почва нейтральная, выше — щелочная. При pH 5 — среднекислая, от 4 до 4,5 — кислая.
Самый точный метод — лабораторный. Но это достаточно дорогое удовольствие. Определить, что с землей что-то не так, можно и по достаточно ярким признакам.
Белесый оттенок грунта говорит о кислотности, как и наличие мокрицы.
— Если на участке растут активно хвощ и конский щавель — то почва кислая, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Достаточно просто определить кислую почву с помощью уксуса и соды. Сначала нужно смешать землю и уксус. Если грунт кислый, то он не будет пузыриться. Начал шипеть — значит всё хорошо. Но на этом не стоит останавливаться. Если ничего не произошло, то проведите и вторую часть эксперимента. Нужно взять новую порцию земли и смешать с содой и водой. Если начнется шипение, то почва всё же кислая.
При отсутствии реакции в обоих случаях можно сделать вывод, что с грунтом всё в порядке и он не кислый.
Чем раскислить почву
Если у вас очень кислая почва, то придется потратиться на известь-пушонку. На одну сотку вносится около 10 килограммов.
— Вносить ее нужно раз в 2–3 года, — отмечает агроном. — При среднекислой или слегка кислой почве поможет доломитовая мука. Ее вносят локально в лунку под растения. По одной столовой ложке в каждую.
Древесная зола также поможет нормализовать кислотность почвы. Потребуется около килограмма на квадратный метр и силы, чтобы хорошо перекопать землю.
Сидеральные удобрения способны полностью восстановить землю и сделать ее очень плодородной, но этот метод потребует больше времени и терпения.
Чем обработать и что внести в почву весной
Самая главная обработка почвы весной — это перекопка. Обязательно нужно удалить корни сорняков, личинки вредителей и разровнять грунт.
— Удобрения и перегной следует вносить на грядки локально. Очень дорого получается удобрять еще и дорожки. На каждую грядку весной потребуется внести суперфосфат двойной, минеральные удобрения и перегной, — подчеркивает агроном. — Если нужно разрыхлить землю, то вносится торф вместе с доломитовой мукой, чтобы не закислить грунт.
При этом использовать опилки агроном не рекомендует. Они быстро вытянут азот из грунта, а значит растения в этом месте не будут нормально развиваться.
Вместо опилок можно внести перепревшие листья вместе с мочевиной, перегной или куриный помет.
— Я не советую обрабатывать почву химией от вредителей. Со многими из них можно справиться обычными народными способами, — отмечает агроном.
Например, проволочника можно убрать, бросив в каждую лунку под картошку по кусочку самой дешевой рыбы или по щепотке рыбной муки. От тли и листогрызущих вредителей может помочь зеленое мыло. А слизней легко поймать на сладкие ловушки.
Как восстановить почву без удобрений
Один из самых эффективных способов восстановить землю — высадка сидератов. Это зеленые удобрения, которые после перекопки обогащают грунт. Этот способ требует много времени и терпения.
Ближе к концу мая нужно вскопать землю и посеять сидеральную культуру. Чаще всего сажают фацелию, пшенично-гороховые, овсяные смеси.
— На одну сотку потребуется около 40 граммов семян, на грядку — около 10–20 граммов, — делится цифрами Людмила Шубина.
В июле зеленую массу рубят, перекапывают, добавляют древесную золу и суперфосфат двойной по 30 граммов на квадратный метр и оставляют участок. Придется набраться терпения. Земля оздоровится и станет плодородной только на следующий сезон. Если сейчас вы посеете весенние сидераты, то ближе к концу лета их нужно будет перекопать, и лучше всего оставить этот участок земли в покое.
— Земля после таких зеленых удобрений будет рыхлая и плодородная и без дополнительного внесения перегноя или навоза. Также зеленые удобрения уберут ее кислотность, — объяснила агроном.
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