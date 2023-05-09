«Земля будет рыхлая и плодородная»: как раскислить почву и какие удобрения обязательно нужно внести весной

— Вносить ее нужно раз в 2–3 года, — отмечает агроном. — При среднекислой или слегка кислой почве поможет доломитовая мука. Ее вносят локально в лунку под растения. По одной столовой ложке в каждую.

Древесная зола также поможет нормализовать кислотность почвы. Потребуется около килограмма на квадратный метр и силы, чтобы хорошо перекопать землю.

Сидеральные удобрения способны полностью восстановить землю и сделать ее очень плодородной, но этот метод потребует больше времени и терпения.

Чем обработать и что внести в почву весной